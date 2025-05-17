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Как почистить слив в ванной

Причина засоров сифона ванны в волосах и шерсти. Они скапливаются внутри, и перекрывают возможность слива воды. Пробить такой засор вантузом или растворить не получится. Убрать волосы из слива можно без его разбора простым и быстрым способом.



Что потребуется:

Обычный многожильный провод в изоляции; нож или пассатижи.


Процесс очистки сифона



Необходимо взять кусок многожильного провода в изоляции провода длиной 20-25 см, и зачистить край его изоляции на 10-15 мм. Это делается плоскогубцами, стриппером или ножом.



Затем нужно распушить жилу подобно ершику, загибая проволочки в верху изоляции.



После этого распушенный в стороны край провода опускается в сифон и оборачивается внутри.



Проволока зацепит на себя волосы, после чего инструмент вынимается и очищается.



Так за несколько раз можно вытащить всю образовавшуюся пробку.


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