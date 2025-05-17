Как почистить слив в ванной

Причина засоров сифона ванны в волосах и шерсти. Они скапливаются внутри, и перекрывают возможность слива воды. Пробить такой засор вантузом или растворить не получится. Убрать волосы из слива можно без его разбора простым и быстрым способом.







Что потребуется:



Обычный многожильный провод в изоляции; нож или пассатижи.

Процесс очистки сифона

Необходимо взять кусок многожильного провода в изоляции провода длиной 20-25 см, и зачистить край его изоляции на 10-15 мм. Это делается плоскогубцами, стриппером или ножом.Затем нужно распушить жилу подобно ершику, загибая проволочки в верху изоляции.После этого распушенный в стороны край провода опускается в сифон и оборачивается внутри.Проволока зацепит на себя волосы, после чего инструмент вынимается и очищается.Так за несколько раз можно вытащить всю образовавшуюся пробку.