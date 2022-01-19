Меджаи Древнего Египта: 10 реальных фактов, о которых умолчали в блокбастере «Мумия»

Меджаи Древнего Египта.

1. Этническая группа

Меджаи изначально были этнической группой.

2. Полувоенная полицейская сила

Меджаи в конце концов стали полувоенной полицейской силой.

3. Лучники

Меджаи были чрезвычайно опытными лучниками.

4. «Мумия»

Они появились в нескольких фильмах серии «Мумия».

5. Бронзовые топоры и длинные копья

Для ближнего боя меджаи предпочитали бронзовые топоры и длинные копья.

6. Собственные практики захоронения

До самого конца их эпохи у меджаев были свои собственные практики захоронения.

7. Преремены

Меджаи очень различались на протяжении веков.

8. Лошади, собаки, обезьяны

Меджаи использовали обученных собак и обезьян при полицейской работе.

9. Телохранители

Меджаи были элитными телохранителями фараонов.

10. «Assassin's Creed»

Меджаи встречались в «Assassin's Creed».