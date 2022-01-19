Меджаи Древнего Египта: 10 реальных фактов, о которых умолчали в блокбастере «Мумия»

Меджаи Древнего Египта.
Меджаи сегодня известны благодаря блокбастеру «Мумия» с участием Брендана Фрейзера и последней игре из франшизы Assassin's Creed. И хотя в последние годы интерес к Древнему Египту растёт, известно об этой цивилизации немного. В трилогии «Мумия» утверждается, что меджаи все еще существуют сегодня и представляют собой элитную группу воинов, которая передает свое мастерство из поколения в поколение, чтобы защитить скрытые сокровища мертвых фараонов. Мы же собрали реальные факты об этих бесстрашных воинах.
1. Этническая группа
Меджаи изначально были этнической группой.
На протяжении многих лет меджаи развивались очень быстро, став первыми главными наемниками Древнего Египта, а затем этакой полицией египетского государства. Со временем их происхождение стало очень неясным. Тем не менее, меджаи первоначально были этнической группой, которая жила в Восточном Судане и была связана с древними нубийцами. Меджаи были широко известны своими военными навыками и успешными захватами новых территорий. Прочие государства вокруг них, такие как кушиты, боялись боевых умений меджаев.
В то время меджаев часто использовали в качестве наемников. Хотя изначально они были просто пастухами с хорошими боевыми навыками, в конечном итоге эта этническая группа превратилась в нечто совершенно иное. На протяжении многих лет меджаев нанимали римляне, кушиты и египтяне, их умения обросли легендами и их в конечном итоге стали воспринимать как некую организацию. Данная организация стала основой элитной боевой силы египтян — это был один из ранних примеров, когда завоеванная народность превратилась во что-то полезное вместо того, чтобы быть уничтоженной.
2. Полувоенная полицейская сила
Меджаи в конце концов стали полувоенной полицейской силой.
Меджаи изначально были больше, чем просто этнической группой, они были народностью, но со временем это изменилось, поскольку древние египтяне увидели потенциал в использовании меджаев в качестве элитной «полиции». Сначала меджаи специализировались на оказании помощи египтянам в военных операциях, а также занимали много рабочих вакансий в древнеегипетском обществе. Однако с течением времени их навыки сражений стали более уважаемыми, а их роль стала более специализированной.
Со временем роль представителей этой народности настолько изменилась, что из-за их боевых способностей из меджаев начали формировать силовые структуры Египта. Хотя их в основном считали особой стражей фараонов, меджаи также были очень важны для повседневной полицейской работы в государстве. Некоторые историки полагают, что многие этнические египтяне присоединялись к меджаям на протяжении многих лет, в надежде достичь определенного статуса и уважения, который имели сами меджам.
3. Лучники
Меджаи были чрезвычайно опытными лучниками.
Даже сегодня, когда огнестрельное оружие является самым популярным и распространенным в мире, стрельба из лука все еще может обеспечить определенный уровень конкуренции огнестрелу в плане смертоносности и бесшумности. Но во времена, когда не было современных передовых технологий, люди, которые мастерски обращались с луком, зачастую могли решить исход сражения. Например, хотя многие люди склонны думать о катанах как о самом популярном оружии среди самураев, навыки стрельбы из лука считались гораздо более важными в то время.
В древнем мире луки были просто самым мощным оружием, а меджаи были одними из самых опытных лучников и разведчиков. Хотя у них также были навыки рукопашного боя, отличные навыки стрельбы из лука, вероятно, привлекли к ним внимание египетских властей, которые увидели, насколько полезными могут быть меджаи в качестве союзников, а не врагов.
4. «Мумия»
Они появились в нескольких фильмах серии «Мумия».
Недавно на экраны вышел новый фильм «Мумия» в попытке создать еще одну киновселенную, похожую на те, которые были созданы Marvel и DC. В эту кинематографическую вселенную были включены классические персонажи, таких как доктор Джекил и мистер Хайд, Человек-волк и т. д. Но студия поступила довольно неожиданно и сняла фильм с Томом Крузом, вместо того, чтобы вернуть Брендана Фрейзера - человека, который всегда был лицом франшизы «Мумия», и с которым у многих ассоциируется фильм.
Многие люди, которые смотрели фильм, возможно, подумали, что меджаи являются вымыслом, но история показывает, что меджаи действительно охраняли гробницы фараонов и любую другую область, которую власти Египта считали необходимым охранять. Однако нет никаких доказательств того, что у них были какие-то знания о магии, и нет оснований полагать, что они все еще работают в качестве хранителей сегодня, как показано в фильме.
5. Бронзовые топоры и длинные копья
Для ближнего боя меджаи предпочитали бронзовые топоры и длинные копья.
Что касается вооружения и тактики, то сегодня уже неизвестно ничего о том периоде, когда меджаи по-прежнему были нубийцами, а после этого многое из того, что применяли эти воины, было очень похоже на то, что использовалось древней египетской армией в целом. В то время когда они все еще были нубийцами, живущими на своей земле и восстающими против древних египтян, у меджаев была медь, но не было олова, которое Египет никогда не поставлял им, опасаясь, что нубийцы начнут производить бронзовое оружие. Поэтому нубийцы сражались стрелами с заточенными и обожжеными деревянными наконечниками, а в ближнем бою они иногда использовали булавы или короткие копья с медными наконечниками.
После того, как меджаи более интегрировались с древнеегипетской армией, появились некоторые свидетельства того, что они наконец приняли на вооружение бронзовые длинные копья и бронзовые топоры.
6. Собственные практики захоронения
До самого конца их эпохи у меджаев были свои собственные практики захоронения.
На протяжении многих лет, с тех пор, как меджаи стали частью египетской армии, а не народом, их собственные методы погребения медленно исчезали и заменялись более традиционными для Египта методами погребения. Как известно сегодня, у древних египтян были очень сложные процедуры, в том числе мумификация тела, чтобы оно «должным образом сохранилось для загробной жизни». У древних египтян смерть была не концом, а началом совершенно нового «путешествия». Однако, пока меджаи не начали исчезать как народ, у них были свои собственные отличительные традиции погребения.
Историки и археологи обнаружили, что в области, в которой когда-то жили меджаи, сохранились могилы, которые, несомненно, принадлежали элитарным воинам. Их прозвали «могилами-кастрюлями» из-за их уникальной формы: эти захоронения обычно были неглубокими и круглыми, и со стороны выглядели как кастрюли, вкопанные в землю. В них часто находили керамические чаши с красными крышками, а также другие предметы, такие как коровьи рога. Тела обычно заворачивали в кожу перед погребением, а иногда их хоронили в странных позах.
7. Преремены
Меджаи очень различались на протяжении веков.
Меджаи на протяжении всей истории довольно сильно отличались друг от друга. Поэтому сегодня у ученых есть ряд проблем, связанных с изучением этой этнической группы. Люди, называемые меджаями, вероятно, изначально были группой нубийцев из земли под названием Меджаи, которая была частью Нубии. Люди, которых древние египтяне называли меджаями, возможно, даже не были единой этнической группой, но могли быть частично стереотипированы египетскими властями. Когда они действительно стали боевой силой, вполне вероятно, что люди, живущие в земле Меджаи, ассимилировались с Египтом, когда увидели, что Нубия проигрывает в затяжном конфликте.
Как уже упоминалось ранее, меджаи изначально не были элитными «полицейскими», а выполняли различную черную работу в египетском обществе. Вскоре их боевые навыки стали очевидными, и сначала они стали специальной группой стражей, а затем заняли свое «привилегированное» место в армии. Со временем многие из тех, кто не был меджаями, хотели присоединиться к этой элитной группировке, и это привело к тому, что меджаями стали называть элитарную полувоенную силу, а не этническую группу людей. К этому моменту меджаи как этническая группа почти исчезли с лица Земли.
8. Лошади, собаки, обезьяны
Меджаи использовали обученных собак и обезьян при полицейской работе.
Сегодня у полицейских во всем мире есть все виды передовых технологий, но при этом всем не менее распространены собаки, которые помогают им. Хотя некоторые теоретики предполагают, что древние египтяне обладали передовыми технологиями, даже если это было так, их стражи вовсю использовали хорошо обученных животных.
Меджаи при выполнении полицейской деятельности использовали посохи в качестве основного оружия, но при этом также часто тренировали собак и... обезьян. Именно так, обученные обезьяны были ничуть не менее опасными, чем собаки.
9. Телохранители
Меджаи были элитными телохранителями фараонов.
В то время как основная роль меджаев заключалась в работе хранителями сокровищ или гробниц, у них также была еще более специализированная роль, на которую назначали только самых элитных воинов. Самых опытных и верных воинов меджаев назначали личными телохранителями фараона. Эта должность пользовалась большим уважением. При этом есть доказательства того, что несмотря на полную интеграцию и ассимиляцию, древнеегипетские власти никогда полностью не доверяли меджаям никакой реальной власти.
До того, как меджаи были полностью ассимилированы, наместниками и жрецами, как правило, назначали исключительно коренных египтян. Это показывает, что, хотя древние египтяне верили в боевые навыки своих врагов-единомышленников, они всегда боялись, что меджаи могут восстать против них, поэтому и не доверяли воинам руководящие должности.
10. «Assassin's Creed»
Меджаи встречались в «Assassin's Creed».
«Assassin's Creed» - очень известная франшиза, которая изначально покорила игровой мир своим совершенно уникальным игровым процессом. Главная сюжетная мысль игр серии «Assassin's Creed» — это по сути историческая фикция относительно заговоров тамплиеров и ассасинов (стоит отметить, на удивление, реалистичная и правдоподобная).
Сюжет последней игры «Assassin's Creed», Origins, вращается вокруг Байека - меджая, который помогает сформировать Братство Ассасинов. В этой сюжетной линии символ меджаев — это Око ужаса, и, хотя это звучит очень «круто», не существует никаких исторических доказательств, в которых говорится о каком-либо особом символе этих элитных воинов Древнего Египта.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии