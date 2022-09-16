Признаки, которые говорят о том, что матрас нуждается в срочной замене

Одной из главных составляющих здорового образа жизни является хороший сон. Для того, чтобы за ночь набраться сил и хорошо восстановиться после рабочего дня необходимо спать на хорошем матрасе.



Ведь именно качество матраса влияет на качество сна. Разумеется, со временем матрасы изнашиваются и могут стать непригодными для сна. К сожалению, многие люди используют матрасы по многу лет, даже не думая о том, что требуется их срочная замена. Если вы покупали матрас более 7 лет назад, обязательно обратите внимание на признаки того, что он нуждается в срочной замене.







На поверхности матраса появились вмятины

Во время сна вам становится жарко

После пробуждения у вас болит спина

Имеются видимые признаки износа

Неприятный запах

Со временем пружины изнашиваются, в результате чего на поверхности матраса образуются вмятины и прогибы. Такая деформация поверхности ухудшает качество сна и даже может стать причиной болей в спине после пробуждения.Это может возникать из-за того, что материалы, из которых изготовлен матрас, со временем размягчаются и деформируются, что препятствует движению потоков воздуха.Еще одним признаком того, что матрас нуждается в срочной замене — боли в теле после пробуждения. После сна мы должны чувствовать себя бодрыми и отдохнувшими, ни о каких болях не может быть и речи.Если даже после серьезной чистки и ремонта матрас выглядит изношенным: на нем остаются пятна, прогибы, дырки — пришло время покупать новый матрас.Неприятный запах, исходящий от матраса — явный признак того, что вещь нуждается в замене. Запахи могут возникать из-за образования плесени или грибков внутри матраса, что может пагубно сказаться на здоровье.Не пожалейте денег на покупку нового матраса, если заметите хоть один из вышеперечисленных признаков. Хороший матрас — залог хорошо самочувствия.