Как в СССР мусульмане скрывали многоженство

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Многоженство (или полигиния) – это своеобразная форма брака, которая характеризуется наличием у одного мужчины нескольких жен одновременно. Полигиния присуща многим народам и религиям. Например, согласно Корану, мусульманину разрешается иметь до четырех жен сразу…









Запрет на многоженство в СССР

Сила традиций

Тайные браки