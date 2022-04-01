Ловушка для зрителя, или к чему приводят игры с воображением

Лавандовое поле. Автор: Leigh Eros.
В сюрреалистических работах Ли Эрос (Leigh Eros) оживают образы и сюжеты, рождённые безудержной фантазией, которые с лёгкостью переносят зрителя в призрачный мир иллюзий и запредельных мечтаний, где царящая вокруг атмосфера пропитана нотками волшебства, тайн, загадок и интриг...
Деятель Жизни. Автор: Leigh Eros.
Портал, или когда собственная тьма манит за собой. Автор: Leigh Eros.
Белая королева. Автор: Leigh Eros.
Материнский инстинкт. Автор: Leigh Eros.
Я нуждаюсь в воде. Автор: Leigh Eros.
Рождённая из огня и пепла. Автор: Leigh Eros.
Отпуская тяжесть. Автор: Leigh Eros.
На первый взгляд, творчество Ли мало чем отличается от большинства тех работ, которые частенько встречаются на просторах сети Интернет. И, тем не менее, есть в них одна меленькая особенность, заставляющая поверить в то, что мир, рождённый безудержной фантазией автора, и в самом деле существует. В своих изображениях она затрагивает самые разнообразные темы, связанные с воображением, благодаря которому появляются на свет замысловатые творения - добрые и нежные, а порой и вовсе тёмные и мрачные, но всегда такие непредсказуемые и красивые, ловко заманивающие в иллюзорную ловушку, из которой, казалось бы, нет выхода…
Рождённая быть сильной. Автор: Leigh Eros.
Её призвали в этот мир... Автор: Leigh Eros.
Заблудившийся в таинственном лесу. Автор: Leigh Eros.
В объятиях сна. Автор: Leigh Eros.
Пробуждение... Автор: Leigh Eros.
Запутанная судьба. Автор: Leigh Eros.
Исполнитель желаний. Автор: Leigh Eros.
Ожидание. Автор: Leigh Eros.
Послание в бутылке, или остров забытых людей и кораблей. Автор: Leigh Eros.
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