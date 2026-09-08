8 хитростей по уходу за комнатными растениями

После того, как комнатные растения стали полноценной частью декора, их стали добавлять практически в каждый интерьер. Но мало купить несколько горшков с цветами – важно знать, как за ними ухаживать, чтобы они не завяли через месяц.



Хитрость 1: Избавляйтесь от лишней воды с помощью пипетки

Хитрость 3: Читайте цветам

Хитрость 4: Удобряйте растения чаем и кофе

Хитрость 5: Сделайте дренаж с помощью гальки

Хитрость 6: Используйте перекись водорода

Хитрость 7: Зафиксируйте растения с помощью крючков

Хитрость 8: Поливайте цветы «необычной» водой

Хитрость 9: Кладите губку на дно горшка

Достаньте лишнюю воду из горшка пипеткойНекоторые хозяйки используют на своей кухне специальные пипетки для того, чтобы аккуратно полить блюдо соусом.Но они нужны не только для этих целей. С помощью пипетки удобно «добывать» из горшка лишнюю влагу. Если вы залили в кашпо слишком много воды и понимаете, что от такого количества корни могут начать гнить, достаньте ее пипеткой. Это быстро и не придется разводить грязь.Хитрость 2: Поворачивайте горшкиРазворачивайте цветы к солнцу.А вы замечали, что если горшки с растениями долго стоят на одном месте, их листья тянутся только в одну сторону? В итоге цветок растет криво. Чтобы этого не произошло, примерно раз в неделю крутите горшок не месте – так все листья будут получать солнечный свет. Можете выбрать другую периодичность вращений – главное, чтобы цветок равномерно «обрабатывался» солнечным светом.Обратите внимание: Переносить кашпо на другой подоконник не нужно – просто разверните его в другую сторону. А вот кардинальное изменение местоположения может навредить растению – оно испытает стресс и начнет вянуть.Читайте вслух рядом с цветком.Или читайте им. Конечно, они не поймут ни слова из выбранной вами книги и не смогут ответить, однако польза все равно будет. На выдохе человек выделяет в воздух углекислых газ, который нужен для фотосинтеза не меньше, чем вода.Поэтому, чем больше вы будете говорить рядом с цветком, тем быстрее он будет расти.А еще, это отличная возможность проверить качество освещения в этой зоне. Если вы испытываете дискомфорт во время чтения, значит, здесь не хватает солнечного света. В этом случае нужно будет задуматься о покупке дополнительных светильников. В магазине можно найти специальную лампу для растений, которая будет компенсировать недостаток естественного освещения. Впрочем, это актуально не для всех растений. Некоторые, наоборот, любят тень, и от переизбытка солнечных лучей начинают болеть.Поливайте растения чаем или кофе.Возможно, вы не знали, но чай и кофе – это эффективные варианты удобрения. Их можно вносить в грунт как в сухом виде, так и после заварки. Главный плюс натуральных удобрений заключается в том, что они насыщают почву азотом и помогают растениям усваивать полезные вещества из грунта.Перед тем, как добавлять в землю чай или кофе, ознакомьтесь с перечнем их свойств. Так, чай сушит почву, а кофе закисляет ее. Поэтому действуйте осторожно. Для начала выясните, как то или иное растение относится к данным побочным эффектам, а уже потом переходите к удобрениям. Например, лилия и азалия – кислотолюбивые цветы, а вот бегония не переносит такую среду.Галька отлично подходит для этих целейПо словам опытных цветоводов, любому растению нужен дренаж. Если вы об этом первый раз слышите, рекомендуем устроить для своих зеленых друзей день перемен. Вы можете использовать как профессиональный керамзит, специально предназначенный для дренажа, так и сделать его самостоятельно из гальки. Просто положите ее в горшок во время следующей пересадки. Галька предотвратит чрезмерное намокание корней и убережет их от гниения.Перекисью можно поливать и опрыскивать цветы.Оказывается, перекись водорода пригодится не только в аптечке, но и в уходе за комнатными растениями. Она выполняет сразу несколько важных задач: помогает избавиться от насекомых, мошек и других вредителей, предотвращает процесс гниения корней и ускоряет цветение.Как использовать антисептик, чтобы не навредить комнатным растениям? Налейте в миску один литр воды, добавьте 20 миллилитров перекиси водорода и размешайте. Перелейте готовый раствор в пульверизатор и опрыскайте листья цветов. Также воду с антисептиком можно использовать для полива.Покупайте прозрачные крючкиВьющиеся растения, а также цветы с раскидистыми побегами нуждаются в особом расположении. Чтобы стебли вместе с листьями не свисали с подоконника и не валялись на полу, «поддержите» их с помощью обычных крючков. Хорошая новость – сверлить стены необязательно. Купите крючки с липким слоем и зафиксируйте их на поверхности. После этого аккуратно «развесьте» стебли, чтобы не повредились под собственным весом.Используйте для полива воду из-под варки яицКроме чая и кофе, есть и другие варианты удобрений из подручных средств. Например, вы смело можете использовать для полива воду, которая осталась из-под варки яиц или овощей. Перед тем, как заливать ее в горшки, остудите жидкость – она должна быть холодной или еле теплой. Такие «бульоны» богаты питательными веществами, витаминами и микроэлементами, которые необходимы для роста растений.Губки удерживают влагу.Когда в следующий раз будете пересаживать растение в новый горшок, не забудьте положить на дно обычную кухонную губку. Она будет выполнять сразу две важных задачи: во-первых, вберет в себя излишки влаги, если вы нальете в кашпо слишком много воды, а во-вторых, сохранит ее для питания корней, когда вы забудете полить цветок. Это две самые частые ошибки, которые допускают неопытные цветоводы, и губка поможет их избежать.