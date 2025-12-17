С нами не соску...
Что подарить дачнику на Новый год

Сейчас в продаже к Новому году много разных интересных подарков. Причем, можно выбрать на любой вкус, возраст и под увлечение. И если ваш друг или родственник увлеченный дачник, то он как никто другой нуждается в подарках. И лучше если они будут со смыслом, а именно самые разные штуковины для сада и огорода.

Вот 7 идей для презента.

Что подарить дачнику на Новый год

1. Садовая лопатка необычной формы

Что подарить дачнику на Новый год
Садовнику на праздники можно подарить набор лопаток...

Самый популярный и нужный инструмент на даче — это лопата. Причем, в арсенале их должно быть много и разных форм. И если хочется угодить с подарком, то можно присмотреть в интернет-магазине самую необычную лопатку. Она может быть не большого размера, округлой, треугольной, с разными отверстиями или, к примеру, розового цвета. Такой подарок точно запомнится огороднику, но самое важное, что летом лопатка пригодится для работы на огороде. Ей можно будет без труда выполнять деликатные работы — пересаживать рассаду, рыхлить почву, пересаживать луковичные, создавать лунки и даже пропалывать сорные травы.

2. Набор семян в подарочной упаковке

Что подарить дачнику на Новый год
На маркетплейсе продаются готовые наборы с семенами.

Еще одним интересным подарком для огородника может стать набор самых разных семян — овощей, ягод, цветов или трав. Наборы, обычно, продают уже в красивых праздничных коробочках. А еще примечательно то, что производители стараются в подарочный набор положить семена растений, которые гармонично смотрятся на клумбе или грядке, создавая эстетическую красоту. А еще в наборе можно обнаружить семена таких растений, которые еще никогда не сажали.
И это буде открытие! К тому же, будет интересно наблюдать, как растет тот или иной зеленый «питомец».

3. Инструмент для моделирования кустарников

Что подарить дачнику на Новый год
Кустарники на даче тоже нуждаются в уходе и стрижке!

А вот если на даче растут декоративные кустарники, то только настоящий дачник знает, сколько усилий нужно приложить, чтобы создать им привлекательный вид. А для этого нужны специальные инструменты. Но как известно, даже металлические приборы могут быстро выйти из строя. Поэтому дачника можно порадовать красивыми новенькими садовыми ножницами, секаторами, электрическими пилами и другими приспособлениями для стрижки деревьев и кустарников. После покупки останется только упаковать в новогоднюю упаковку. Дачник точно оценит такой подарок.

4. Светильники для сада или дорожки на огороде

Что подарить дачнику на Новый год
Светильники на даче создают волшебную атмосферу.

Но а если вы не знаете, какими инструментами предпочитает пользоваться ваш дачник, то можно сделать подарок для оформления участками. Самым беспроигрышным вариантом являются садовые фонарики, которые работают на солнечных батарейках. Темными вечерами и ночью они будут создавать волшебную атмосферу на садовом участке. Также с помощью их можно подсветить дорожки в огород или, к примеру, к яблоне. А еще такие фонарики красиво смотрятся на клумбах с любимыми цветами или на альпийских горках.

5. Фартук садовника с удобными карманами

Что подарить дачнику на Новый год
У настоящего дачника фартук должен быть многофункциональным!

Во время работы на даче постоянно требуются самые разные вещи: ножницы, шпагат, лопатка, перчатки, семена и многое другое. Чтобы постоянно не бегать за ними в дом, удобно их брать с собой. И сделать это можно с помощью садового фартука. Он отличается от кухонного тем, что имеет более плотную непромокаемую ткань, но самое главное — множество удобных карманов, в которых точно поместится самый необходимый садовый инвентарь. Причем, сейчас существуют разные дизайн изделия. Фартук можно выбрать на любой вкус, пол и возраст. Для настоящего дачника — это будет идеальный подарок.

6. Набор перчаток из разных материалов

Что подарить дачнику на Новый год
Перчатки на даче расходуются с большой скоростью!

А вот этого садового аксессуара никогда не бывает много. Это перчатки! Без них ни один уважающий себя садовник не выходит на работу в сад и огород. Перчатки защищают от травмы, загрязнения и мозолей. Если на Новой год подарить целый набор разных перчаток, то это будет отличный подарок! Набор можно собрать самостоятельно. Для этого можно подобрать самые разные перчатки на маркетплейсе, начиная с резиновых и заканчивая текстильными с красивыми узорами. А затем останется только обернуть в праздничную упаковку.

7. Уличная гирлянда для украшения фасада

Что подарить дачнику на Новый год
А еще на Новый год можно подарить гирлянду для дачи!

Пожалуй, одним из самых модных аксессуаров на современной даче сейчас является влагозащищенная светодиодная гирлянда. Она может быть в виде сосулек, бахромы, классических фонариков или лампочек. Также у гирлянд идет разный метраж, который подбирается в зависимости от строения здания или расстояния между деревьями. Включенная гирлянда идеально смотрится на открытой веранде, беседке и на деревьях. Причем, такое освещение полностью безопасно, поскольку оно работает от батареек. Гирляндой можно пользоваться как летом, так и зимой. Она хорошо выдерживает морозную погоду.
Для любимого садовника уличная гирлянда станет отличной идеей для подарка, поскольку она создаст праздничную атмосферу и украсит дачу — на нее захочется возвращаться снова и снова.
