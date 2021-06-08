Кто стал прототипами персонажей культового фильма «Крёстный отец»

Многие наверняка помнят ставший культовым фильм «Крёстный отец», который был снят по одноимённому роману Марио Пьюзо, повествующему увлекательную историю о вымышленной семье Корлеоне. Но мало кто знает о том, что в этой франшизе за образами Марлона Брандо, Аль Пачино и других персонажей скрываются настоящие гангстеры, а также ряд событий, основанных на правдивых историях.
Кадр из фильма: Крёстный отец. \ Фото: pinterest.com.
Собирательный образ Вито
Слева направо: Марлон Брандо в роли Вито Корлеоне и Фрэнк Костелло. \ Фото: nationalgeographic.grid.id.
Вдохновением для персонажей послужили реальные гангстеры. Изображённый Брандо, персонаж Вито, на самом деле состоял из нескольких образов гангстеров. Как и настоящий гангстер Джо Профачи, Вито имел дело с оливковым маслом, которое служило прикрытием для его незаконной деятельности, известной лишь в узких кругах.
Впрочем, как и Карло Гамбино, Вито имел репутацию скромной и незаметной фигуры, практически всегда остающейся в тени. Однако характер «Крёстного отца» больше всего походил на реального гангстера Фрэнка Костелло, который был прекрасным разумным стратегом, больше известным как «премьер-министр» мафии из-за его мудрых советов.
Вито, как и Костелло, использовал свои дипломатические навыки и связи с влиятельными бизнесменами и политиками, чтобы сохранить свою власть, а также отговаривал своих подчинённых от участия в наркобизнесе.
Образ Джонни Фонтейна был вдохновлён Фрэнком Синатрой
Слева направо: Джонни Фонтейн и Фрэнк Синатра. \ Фото: google.com.
Сходство между персонажем Джонни Фонтейна (которого играет Аль Мартино) и певцом Фрэнком Синатрой было настолько заметным, что Синатру это якобы раздражало.
В фильме Джонни обратился за помощью к Вито, прося о помощи с улаживанием всех вопросов, что касались подписанного соглашения, условиями которого он был не слишком доволен. Отчаявшись спасти свою угасающую карьеру, Фонтейн решает податься в актёры и получает возможность сыграть одного из персонажей в грядущем, крупном кино.
Этот момент был основан на реальном событии из жизни Синатры, который умудрился при помощи своих связей с мафией выкрутиться из малоприятного контракта. Именно после этого он снялся в фильме «Отныне и во веки веков», тем самым оживив свою популярность.
Образ Мо Грина был вдохновлён Багси Сигелом
Слева напрово: Алекс Рокко в роли Мо Грина и Багси Сигел. \ Фото: twitter.com.
Грин (которого сыграл Алекс Рокко) был очень дерзкой и незаурядной личностью, вдохнувшей жизнь во все лазейки Лас-Вегаса. В реальности гангстер Багси Сигел вёл себя также и занимался тем же. Будучи бывшим киллером, он переехал на Запад, где помогал строить Вегас, управляя роскошным казино «Фламинго».
Не испытывая никаких угрызений совести, он любил выпендриваться среди толпы знаменитостей, тем самым привлекая к себе внимание, и Грин действовал точь-в-точь, как и его прототип. Оба еврея по происхождению, Сигел и Грин также столкнулись с похожей судьбой – их застрелили, а и в их глазницах было найдено по пуле. Однако Багси был убит за то, что украл приличную сумму у мафии, а отсутствие подобающего уважения со стороны Грина к крестному отцу лишь ускорило надвигающуюся на него участь.
Образ Майкла Корлеоне был вдохновлён Сальваторе Бонанно
Слева направо: Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне и Сальваторе (Билл) Бонанно. \ Фото: nationalgeographic.grid.id.
Персонаж Корлеоне был вдохновлён реальной личностью по имени Сальваторе Бонанно, которого все звали «Билл». В отличие от других преступных деятелей, отец Сальваторе не хотел, чтобы его сын Билл занимался семейным бизнесом. Напутствуя Билла, Джозеф заставил его пойти в юридическую школу - точно так же, как Вито заставил своего сына Майкла поступить на юрфак.
Вопреки желанию отца, Майкл — как и Билл — нашёл свой путь в жизни мафии. Однако на этом общая нить заканчивается. В реальности Билл имел большую схожесть со старшим братом Майкла, Фредо. Он был таким же напыщенным, требовал внимания, жил за счёт средств своей семьи и всячески пытался получить уважения со стороны подчинённых своего отца, что оказалось тщетным.
Образ Сальваторе Тессио был вдохновлён Гаспаром Дигрегорио
Эйб Вигода в роли Сальваторе Тессио. \ Фото: biography.com.
В «Крёстном отце» Корлеоне обнаружили, что один из членов группировки участвовал при заключении заговора, который препятствовал бы Корлеоне взойти на вершину. Поначалу все начали подозревать одного более наглого гангстера, но вскоре семья узнаёт, что именно тихий рослый Тессио (которого играет Эйб Вигода) стоял за покушением на Майкла на саммите мафии.
Настоящий гангстер Гаспар Дигрегорио был вдохновителем персонажа Тессио. Когда «Билл» попытался избавиться от власти путём её передачи своему наследнику, Дигрегорио почувствовал себя обиженным. Именно тогда было принято решение действовать и начать бороться с мафиози.
Тогда же он и решил взяться за организацию встречи между враждующими группировками-конкурентами, дабы как можно скорее избавиться от Бонанно. Однако, в отличие от ревнивого и жаждущего власти Дигрегорио, Тессио хотел убрать Майкла, потому что не был согласен с тем, что именно Майкл достоин такой чести. В то время как Дигрегорио не смог убить своих соперников и умер в безвестности, Тессио был и убит за своё предательство.
Съёмки в ресторане были вдохновлены встречей между Лаки Лучано и Джо Массерией
Джо Массерия. \ Фото: google.com.ua.
Съёмки фильма в ресторане были вдохновлены одной из самых известных публичных казней в истории мафии. В 1931 году знаменитый гангстер Лаки Лучано, который был склонен узурпировать власть у своего наставника и босса Джузеппе «Джо» Массерия, пригласил его пообедать в ресторане на Кони-Айленде. Когда Лучано отправился в мужской туалет, Массерия встретил свою безвременную кончину, когда его застрелила группа наёмных убийц.
Судебные слушания по делу Фрэнка Костелло и Вито Дженовезе
Американский гангстер, ставший информатором Джозефа Валачи, даёт показания в сенатском комитете, 1963 год. \ Фото: the-godfather4.netlify.app.
Сенатские слушания в «Крёстном отце II», которые вынудили Майкла дать показания о мафии, были похожи на реальные слушания в Конгрессе, которые происходили в 1950-х и 1960-х годах, когда гангстеры Костелло и Вито Дженовезе предстали перед публикой.
Наиболее примечательно, что гангстер Джо Валачи давал показания, но не как преданный гангстер, а скорее, как государственный свидетель. Он был первым членом мафии, который появился на публике и признал существование организации, что в конечном итоге привело к её падению.
История Дженовезе и Лучано
Лаки Лучано. \ Фото: stoneforest.ru.
Когда Майкл расстреливает врагов своего отца, он отправляется на Сицилию, в конце концов влюбляется и женится на местной деревенской девушке Аполлонии Вителли. Сюжетная линия была страницей, взятой из жизни гангстера Дженовезе и Лучано. Чтобы избежать судебного преследования за совершенное им убийство, Дженовезе бежал в Италию и вернулся только тогда, когда был на свободе. В случае Лучано он был депортирован на родину и в конечном итоге руководил своей незаконной деятельностью в Соединенных Штатах, чтобы никогда больше не возвращаться домой. Как и Майкл, Лучано влюбился в молодую итальянку, балерину по имени Иджеа Лиссони, с которой прожил до самой её смерти.
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