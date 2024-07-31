Время элегантности: роскошные дамы на fashion-фотографиях ХХ века

Актриса Ghislaine Arsac. Автор: Georges Dambier.
В то время как большинство фотографов снимало, и по сей день снимают моделей для известных глянцевых изданий в студии, Жорж Дамбье (Georges Dambier) отдал своё предпочтение уличной съёмке. Он фотографировал очаровательных девушек на пляжах, в машинах и на шумных парижских улицах среди людей.
Он родился в 1925 году в Париже. И, несмотря на то, что война застигла врасплох Жорж, старательно учился у известного по тем временам художника Поля Колана, который рисовал афиши. Благодаря ему, он привил себе чувство прекрасного, полюбил моду, шик, красоту и декоративность. После войны, ассистируя Вилли Рицо, он не только открывает для себя новое современное искусство, но и мастерски овладевает использованием света и тени в фотографиях. В далёкие пятидесятые ему выпадает шанс опубликовать свой первый модный репортаж в легендарном журнале Elle, специально для которого он разработал свой собственный стиль, снимая моделей в самых неожиданных условиях и местах. Это помогло ему стать одним из самых востребованных фотограф ХХ века, который, отойдя от стереотипных студийных съёмок, создал сотни потрясающих снимков в естественной среде, где объединил человека, высокую моду и фотографическое искусство.
Светский раут. Автор: Georges Dambier.
Пресса. Автор: Georges Dambier.
Позвони мне, позвони. Автор: Georges Dambier.
Внимание, фото. Автор: Georges Dambier.
Подруги. Автор: Georges Dambier.
Выход в свет. Автор: Georges Dambier.
Сёрфинг. Автор: Georges Dambier.
Яркие полоски. Автор: Georges Dambier.
Прогулка на гондоле. Автор: Georges Dambier.
Дама с собачкой. Автор: Georges Dambier.
На прогулке. Автор: Georges Dambier.
Готов на всё. Автор: Georges Dambier.
Солнечные ванны. Автор: Georges Dambier.
Добро пожаловать. Автор: Georges Dambier.
Чёрное и белое. Автор: Georges Dambier.
За столиком... Автор: Georges Dambier.
Букет цветов. Автор: Georges Dambier.
Прогулка на катере. Автор: Georges Dambier.
Нежность. Автор: Georges Dambier.
Элегантность. Автор: Georges Dambier.
Ах, Париж! Автор: Georges Dambier.
Пальмы. Автор: Georges Dambier.
Статуя. Автор: Georges Dambier.
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