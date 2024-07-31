С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 452 подписчика

Время элегантности: роскошные дамы на fashion-фотографиях ХХ века


Актриса Ghislaine Arsac. Автор: Georges Dambier.

Актриса Ghislaine Arsac. Автор: Georges Dambier.

В то время как большинство фотографов снимало, и по сей день снимают моделей для известных глянцевых изданий в студии, Жорж Дамбье (Georges Dambier) отдал своё предпочтение уличной съёмке. Он фотографировал очаровательных девушек на пляжах, в машинах и на шумных парижских улицах среди людей. Именно поэтому его fashion-фотографии всегда получались непринуждёнными, игривыми и яркими в эмоциональном плане...

Он родился в 1925 году в Париже. И, несмотря на то, что война застигла врасплох Жорж, старательно учился у известного по тем временам художника Поля Колана, который рисовал афиши. Благодаря ему, он привил себе чувство прекрасного, полюбил моду, шик, красоту и декоративность. После войны, ассистируя Вилли Рицо, он не только открывает для себя новое современное искусство, но и мастерски овладевает использованием света и тени в фотографиях. В далёкие пятидесятые ему выпадает шанс опубликовать свой первый модный репортаж в легендарном журнале Elle, специально для которого он разработал свой собственный стиль, снимая моделей в самых неожиданных условиях и местах. Это помогло ему стать одним из самых востребованных фотограф ХХ века, который, отойдя от стереотипных студийных съёмок, создал сотни потрясающих снимков в естественной среде, где объединил человека, высокую моду и фотографическое искусство.
Светский раут. Автор: Georges Dambier.

Светский раут. Автор: Georges Dambier.

 
Пресса. Автор: Georges Dambier.

Пресса. Автор: Georges Dambier.

 
Позвони мне, позвони. Автор: Georges Dambier.

Позвони мне, позвони. Автор: Georges Dambier.

 
Внимание, фото. Автор: Georges Dambier.

Внимание, фото. Автор: Georges Dambier.

 
Подруги. Автор: Georges Dambier.

Подруги. Автор: Georges Dambier.

 
Выход в свет. Автор: Georges Dambier.

Выход в свет. Автор: Georges Dambier.

 
Сёрфинг. Автор: Georges Dambier.

Сёрфинг. Автор: Georges Dambier.

 
Яркие полоски. Автор: Georges Dambier.

Яркие полоски. Автор: Georges Dambier.

 
Прогулка на гондоле. Автор: Georges Dambier.

Прогулка на гондоле. Автор: Georges Dambier.

 
Дама с собачкой. Автор: Georges Dambier.

Дама с собачкой. Автор: Georges Dambier.

 
На прогулке. Автор: Georges Dambier.

На прогулке. Автор: Georges Dambier.

 
Готов на всё. Автор: Georges Dambier.

Готов на всё. Автор: Georges Dambier.

 
Солнечные ванны. Автор: Georges Dambier.

Солнечные ванны. Автор: Georges Dambier.

 
Добро пожаловать. Автор: Georges Dambier.

Добро пожаловать. Автор: Georges Dambier.

 
Чёрное и белое. Автор: Georges Dambier.

Чёрное и белое. Автор: Georges Dambier.

 
За столиком... Автор: Georges Dambier.

За столиком... Автор: Georges Dambier.

 
Букет цветов. Автор: Georges Dambier.

Букет цветов. Автор: Georges Dambier.

 
Прогулка на катере. Автор: Georges Dambier.

Прогулка на катере. Автор: Georges Dambier.

 
Нежность. Автор: Georges Dambier.

Нежность. Автор: Georges Dambier.

 
Элегантность. Автор: Georges Dambier.

Элегантность. Автор: Georges Dambier.

 
Ах, Париж! Автор: Georges Dambier.

Ах, Париж! Автор: Georges Dambier.

 
Пальмы. Автор: Georges Dambier.

Пальмы. Автор: Georges Dambier.

 
Статуя. Автор: Georges Dambier.

Статуя. Автор: Georges Dambier.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх