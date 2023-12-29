7 бесценных произведений искусства, которые были уничтожены по глупой случайности

«Не прикасайтесь к предметам искусства» – простое правило, которое принято почти в каждой галерее и музее в мире. Тем не менее, по некоторым причинам, есть некоторые люди, которые предпочитают игнорировать это правило: некоторые из-за любопытства, другие из-за желания снять «крутое» селфи. Какими бы ни были мотивы, в итоге страдают бесценные произведения искусства.









Статуя короля Себастьяна

Статуя Геркулеса

Вазы династии Цин

Се человек

Статуя Девы Марии

Пьяный сатир

Картина «Актер» Пикассо