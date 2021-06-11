6 увлекательных фактов о стадионе в Пекине, более известном как «Птичье гнездо»

Грандиозный стадион «Птичье гнездо», созданный к проведению летних Олимпийских игр 2008, снова оказывается центре внимания. В свое время главная спортивная арена Пекина была признана самым большим в мире сооружением из стали и самой сложной инженерной конструкцией, созданной для такого рода мероприятий. Поскольку стадион готовят к церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 г., то неплохо было бы вспомнить, как все начиналось и в чем же заключается гениальность проекта «Птичье гнездо».
Сетчатая структура, созданная множественным переплетением стальных балок, напоминает гнездо птицы (Национальный стадион Пекина). | Фото: archialexeev.ru/ yandex.ru.
Поднебесная снова «впереди планеты всей», и этому поспособствовал Международный олимпийский комитет, который выбрал столицу КНР в качестве хозяйки зимних Олимпийских игр 2022 г. Благодаря такому решению Пекин стал первым городом мира, которому выпала честь принимать и летнюю и зимнюю Олимпиаду. Такое известие принесло не только радость победы в конкурсе, но и массу переживаний по поводу организации столь ответственного спортивного события. В связи с таким поворотом возникает резонный вопрос, сохранился ли Пекинский национальный стадион (National Stadium), больше известный как «Птичье гнездо», и сможет ли он стать главной ареной зимних Олимпийских игр 2022 г. Чтобы разобраться в этом, авторы Novate.Ru, решили напомнить, как он создавался и какие изменения произошли за последние 12 лет.
1. Концепция Национального стадиона в Пекине
Конструкция представляет собой совершенное сочетание элегантности и простоты. | Фото: beijingbirdsnest.wordpress.com.
Национальный стадион или «Птичье гнездо» расположенный в Пекине создавался в рамках программы подготовки к проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2008 г. Разработкой проекта занимались швейцарское архбюро Herzog & de Meuron во главе с главным архитектором Ли Синганом (Li Xinggang) и дизайнерская студия CADG, возглавляемая художником Ай Вейвейм.
Строительство стадиона заняло 5 лет («Птичье гнездо», Пекин). | Фото: stadiums.at.ua.
Естественно, перед авторами проекта была поставлена сверхсложная задача. Мало того, что дизайн главной спортивной арены Олимпиады должен быть уникальным и запоминающимся, так и саму конструкцию нужно разработать так, чтобы вместить максимальное количество зрителей и при этом быть абсолютно безопасной даже при мощном землетрясении. Первоначальной концепцией грандиозного сооружения была идея создание шара, вокруг которого многократно обернута стальная нить. Потом отдали предпочтение форме, напоминающей колыбель, хотя когда стадион был окутан стальными «нитями» весом 40 тыс. тонн он вызвал совсем другие ассоциации. Он стал напоминать гигантское воронье гнездо и с тех пор его называют «Птичье гнездо».
2. Уникальность конструкции
Колоссальное сооружение из стали элипсообразной формы с 24 переплетающимися стальными колоннами (National Stadium, Пекин). | Фото: znajrusskij.blogspot.com.
Неспроста в 2008 году Национальный стадион Пекина был признан самым масштабным сооружением, созданным из стали. и самой сложной инженерной конструкцией спортивных объектов. Олимпийский комплекс занимает площадь 254,6 тыс. м², длина самого стадиона 330 м, а ширина 220 м. Его высота тоже довольно впечатляющая, в самой высокой точке сооружение достигает 70 м, при самой низкой высоте - 42,8 метра.
На создание олимпийской арены ушло 40 тыс. тонн высококлассной стали (National Stadium, Пекин). | Фото: beijingbirdsnest.wordpress.com.
Для того чтобы удержать гигантскую конструкцию, пришлось устанавливать сваи на глубине 35 м, такие предосторожности обусловлены еще и сейсмически опасной ситуацией в этом регионе. Учитывая масштабность строительства, поддерживающие колонны пришлось делать из нескольких частей, потому что нет в мире крана, чтобы смог поднять такой вес.
3. Для завершения строительства крупнейшей стальной конструкции не хватило стали
Из-за нехватки стали от сдвигаемой крыши пришлось отказаться (National Stadium, Пекин). | Фото: vertaki.com.ua.
Сложно себе представить, что в наше время для создания какого-либо объекта не хватило стали, причем не просто в Китае, а на ...мировом рынке. Такой курьез произошел в 2008 г., когда авторам проекта пришлось отказаться от сдвигаемой стальной крыши над ареной Национального стадиона. Для создания каркаса, бетонных арен, поддерживающих анкеров, колонн, конструкции плит перекрытия и 36 км. стальных «нитей», которые оплетают весь фасад здания, было потрачено 40 тыс. тонн стали «нового поколения». Сверхпрочный сплав, изготовленный именно для этих целей, был создан в современных лабораториях Китая. Конструкция из сплава «нового поколения» способна выдержать не только вес самого здания, но удержать сооружение во время самых мощных землетрясений силой 8 баллов.
Крыша олимпийского стадиона сделана из полимеров нового поколения (National Stadium, Пекин). | Фото: news.taj/ pinterest.cl.
Из-за нехватки стали на мировом рынке и такого грандиозного перерасхода вместо стальной крыши была создана специальная мембрана из полимера, которая без проблем могла защитить и от солнца и от дождя, не препятствуя прохождению солнечных лучей.
Справка: Благодаря тому, что не хватило стали для создания крыши, удалось сэкономить 50 млн. дол. Всего же на строительство и полное обустройство Национального стадиона Пекина было потрачено более 423 млн. дол.
4. Вместимость главной олимпийской арены Китая
Максимальная загруженность трибун стадиона «Птичье гнездо» 91 тыс. человек (Пекин, Китай). | Фото: accusecontacts.weebly.com/ sport-olymp.com.
Учитывая огромные площади, занятые под строительство стадиона, не стало удивлением, что на его трибунах за торжественной церемонией открытия XXIX Олимпийских игр наблюдало более 90 тыс. человек. Хотя согласно проектной документации было создано 80 тыс. фиксированных посадочных мест для зрителей при возможности установки еще 11 тыс. дополнительных временных сидений.
Церемония закрытия летних XXIX Олимпийских игр в Пекине (Национальный стадион). | Фото: nevsedoma.com.ua.
Интересный факт: Для создания фееричного представления на церемонии открытия Олимпиады было задействовано 2008 барабанщиков с китайским ударным инструментом (фо), 14 тыс. исполнителей, акробатов и артистов и это не считая компьютерщиков, инженеров, звукорежиссеров, постановщиков спецэффектов и т.д. Руководил театрализованным представлением, органично сочетающим национальные китайские традиции и ультрасовременные технические достижения кинорежиссер Чжан Имоу (Zhang Yimou).
5. Десятилетие после грандиозного праздника
Церемония открытия чемпионата мира по League of Legends (Национальный стадион Пекина, 2017). | Фото: nexus.leagueoflegends.com.
Многих волнует вопрос, что же стало с «жемчужиной олимпийской архитектуры 2008» после того, как закончились фееричные представления и соревнования, ведь горький опыт полного опустения такого рода сооружений по миру совсем не радует. Как оказалось «Птичье гнездо» не только не забросили, но и поддерживают на плаву, иногда в прямом смысле слова.
Главную спортивную арену Пекина активно эксплуатируют все годы после Олимпиады (National Stadium). | Фото: russian.news.cn.
Все эти годы он служил тренировочной базой для Сборной Китая по футболу, на его арене периодически проходили концерты, выставки и другие крупные массовые мероприятия города, там же состоялось грандиозное выступление Джеки Чана, постановки опер и мюзиклов. Из спортивных состязаний самым заметным стал футбольный матч за Кубок Италии и грандиозная церемония открытия чемпионата мира по League of Legends, которую «навестил» огромный летающий дракон Элдер Дрэгон. Всего же за последнее десятилетие на главнhttp://vs-t.ru/6-uvlekatelnyx-faktov-o-stadione-v-pekine-bolee-izvestnom-kak-ptiche-gnezdoой арене Пекина прошло более 300 масштабных соревнований и гала-концертов. А в последнее время, зимой на арене стадиона устраивают каток и парк зимних развлечений, впрочем, как и вокруг него.
Национальный стадион «Птичье гнездо» стал главной достопримечательностью Пекина. | Фото: incomartour.com.ua/ pinterest.cl.
Помимо этого круглый год проводят экскурсии для туристов, ведь Национальный стадион Пекина с первого дня его существования стал настоящей достопримечательностью столицы Китая.
Интересно: Как утверждает генеральный директор компании National Stadium Сян Цзюнь, этот уникальный в своем роде объект имеет ежегодный доход в 30 млн. дол. Такие показатели должны стать примером для тех стран, которые считают, что стадионы после грандиозных соревнований приносят только убыток.
6. Пекин готовится к зимним Олимпийским играм-2022
В Пекине не просто готовятся к проведению Олимпиады, спорткомитет и власти всеми способами стараются популяризировать зимние виды спорта. | Фото: english.visitbeijing.com.cn/ pinterest.cl.
В июне 2015 года Международный олимпийский комитет решил, что зимние Олимпийские игры 2022 будут проходить в Пекине и Чжацзякоу. С этого времени Китай активно взялся не только за подготовку олимпийских объектов и инфраструктуры, но и принялся популяризировать зимние виды спорта среди своего народа. Правительство страны планирует вовлечь этот увлекательный процесс 300 млн. человек. Несмотря на то, что в регионе, где находится Пекин, снег видят несколько дней за всю зиму, уже сейчас создаются трассы, основу которых составляет искусственный снег. И если пока это единичные спуски, то к Олимпийским играм китайские власти планируют приобрести и установить достаточное количество агрегатов для создания искусственного снега и льда.
Пекин планирует закупить оборудование для создания искусственного снега и льда («City of Ice», National Stadium). | Фото: china.org.cn/ english.visitbeijing.com.cn.
Для обеспечения нужным количеством стадионов и арен для соревнований в Пекине будут использовать те объекты, которые были возведены для летних Олимпийских игр-2008. Разумеется, что они будут адаптированы и перепрофилированы для проведения состязаний в зимних видах спорта. Основными базами станут «Птичье гнездо» и «Водный куб». На арене Национального стадиона снова планируется проведение торжественных церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр, а вот комплекс «Водного куба» превратят в ледовую арену.
Какой будет праздничная программа, никто не признается, более того, за разглашение сценария церемонии любому из участников феерии грозит 7 лет лишения свободы. Поэтому остается только ждать нового грандиозного шоу, которое наверняка поразит весь мир.
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