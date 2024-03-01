10 приемов, с которыми обувь перестанет вонять и причинять неудобства

1. Ночное избавление

Минимум усилий, но отличный результат. /Фото: e1.am.phnx.pics

2. Целебная газета

Хороший прием для быстрой сушки. /Фото: photo-2-baomoi.zadn.vn

3. Теплые ванночки

Купание для приятного запаха — одно из лучших средств. /Фото: stylevamp.de

4. Масло чайного дерева

Самодельный аэрозоль — полезное приобретение для домашнего набора средств по уборке. /Фото: svekrovi.net

5. Фруктовая помощь

Время от времени дома появляется кожура от цитрусовых, не стоит ее выбрасывать. /Фото: priborka.life

6. Наполнитель

Наполнитель для кошачьего лотка подходит не только для туалета. /Фото: cdn.clm02.com

7. Эффект от охлаждения

Отличная встряска для любых микробов. /Фото: m.holodilnik.info

8. Уксус

Лайфхак для тех, кто хочет убрать не только неприятных запах, но и его причину. /Фото: klevo.net

9. Солнечные ванны

Обувь тоже любит понежиться под лучами солнышка. /Фото: abeachcottage.com

10. Чайные пакетики

Простое, но эффективное средство для обновления запаха обуви. /Фото: infowoman.com.ua