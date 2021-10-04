Простые и рабочие кухонные хитрости

Каждой хозяйке пригодилась бы копилка советов, которые облегчают труд на кухне. Именно такие хитрости вы и найдёте чуть ниже — их нужно знать каждой хозяйке!

Если к сковородке всё пригорело, не спешите её оттирать. Добавьте немного зубной пасты, распределите губкой по всей поверхности и оставьте на 5-7 минут. Затем без труда, лишь слегка смачивая губку водой, удалите нагар жёсткой стороной губки — сделать это будет очень просто. Проверьте сами!



Если нужно аккуратно и идеально отделить желток от белка, воспользуйтесь одной хитростью. Сухие пальцы протрите свежеразрезанным зубчиком чеснока и аккуратно достаньте желток. Ничего пахнуть чесноком не будет!



Если пришло время почистить все столовые приборы, не мучайтесь с очисткой каждого по отдельности. В большую ёмкость добавьте кусочки фольги, по 1 ст. л. соли и соды, а также горячую воду. Туда же опустите все приборы, которые нужно почистить. Буквально на глазах все ложки и вилки начнут менять цвет и становиться чище!



Чтобы срез колбасы не заветривался, необязательно прятать колбасу в пакет. Для этого можно просто отрезать кружочек моркови, примерно подходящий по диаметру колбасе, и приколоть его зубочистками. Колбаска гарантированно останется свежей!

Подробнее о хитростях на кухне смотрите в видео ниже: