Мир Ferrari в фотографиях

Предлагаем вам отправиться в Италию, а именно в Модену, город в регионе Эмилия-Романья, и городок Маранелло — он находится в 18 километрах от Модены. В Маранелло располагается завод, штаб-квартира и музей Ferrari — легендарной итальянской компании, выпускающей спортивные автомобили. Посетить все эти знаковые места в Маранелло, а также дом-музей итальянского конструктора, предпринимателя, автогонщика и собственно основателя компании Ferrari Энцо Феррари нам помогла компания Discover Ferrrari & Pavarotti Land и ее удобные автобусные маршруты. Почему в названии есть имя великого тенора? Потому что среди точек маршрута есть и дом-музей Лучано Паваротти — он тоже родился в Модене.

Еще в окрестностях Модены можно посетить производителей ламбруско, пармезана и бальзамического уксуса. Но об этом позже, а сейчас нас ждут Ferrari Небольшой итальянский городок Маранелло является таким же священным местом для всех поклонников автомобилей Ferrari, как Мекка для мусульман. Ведь именно в Маранелло расположен завод Ferrari, штаб-квартира Ferrari, штаб- квартира команды «Формулы-1» Scuderia Ferrari и музей Ferrari, по которому мы с вами сейчас прогуляемся. Вернее, это его первая часть. Вторая часть находится в Модене, и туда мы тоже заглянем ближе к концу репортажа.Музей в Маранелло состоит из шести залов, не считая фирменного магазина, кафе и двух симуляторов вождения. Это как раз один из симуляторов , на котором за 25 евро можно погонять целых 7 минут. Не подумайте, что это просто игровой автомат. В первую очередь это тренажер, на котором тренируются профессиональные гонщики. Точно такой же есть, например, у Фернандо Алонсо.А здесь можно попробовать поменять колеса на болиде и посмотреть, сколько времени это займет. И болид, и колеса, и спецодежда — самые настоящие, с «Формулы-1». Стоимость одного такого колесика — около 10 тысяч долларов . Серия спортивных автомобилей Ferrari 250 выпускалась с 1953 по 1964 год и включала в себя несколько различных модификаций.Модель 250 LM создавалась как дорожная версия GT. В 1963 году появился 250 LM с кузовом от Pininfarina, и именно эта модель принесла Феррари последнюю из 9 побед в Le Mans в 1965 году.Уголок «Формулы-1». Внимательные читатели наверняка заметили на первом болиде логотип «Лаборатории Касперского», которая является официальным спонсором команды Ferrari в гонках «Формулы-1» с 2010 года. За это время масштабы сотрудничества компаний в рамках спонсорства значительно выросли, а логотип «Лаборатории Касперского» неизменно размещается на болидах Ferrari на протяжении трех сезонов. Кроме того, «Лаборатория Касперского» защищает от киберугроз рабочие станции и мобильные устройства сотрудников Ferrari, а также промышленные компьютеры, контролирующие производственные процессы.В настоящее время в музее проходит выставка California Dreaming, посвященная 60-летию присутствия Ferrari на американском рынке. На переднем плане — Ferrari 312B2. Ее главным отличием от предыдущей модели 312B стала революционная задняя подвеска, расположенная горизонтально и сократившая вес неподрессоренных масс. Именно она должна была сделать машину более управляемой в любых условиях, но сочетание с резиной Firestone, к сожалению, дало обратный эффект.166 F2. Модель участвовала в гонках сезонов 1949-1951 гг. Это же шасси использовалось в модели F1, которая принесла Феррари первую победу в Word Championship race в Сильверстоуне в 1951 году. TIPO 637 Formula Cart/Indy был разработан Густавом Бруннером для участия в американской серии CART. Он прошел суровые испытания и был представлен прессе в 1986 году, однако так никогда и не участвовал в гонках.Ferrari F40 LM. Среднемоторный двухдверный заднеприводный суперкар F40 выпускался с 1987 по 1992 год. С 1987 по 1989 год он носил титул самого быстрого в мире серийного автомобиля для дорог общего пользования. И хотя эта модель не предназначалась для гонок, в 1989 году она дебютировала на соревнованиях IMSA в классе GTO. Жан Алези занял третье место после двух полноприводных Audi 90. Чуть позже F40 стал популярным выбором частных гонщиков для участия в многочисленных гонках серии GT, в том числе JGTC.166 MM Berlinetta Vignale (1952). 166 MM — гоночная версия дорожного автомобиля 166 Inter с тем же 12-цилиндровым мотором мощностью в 135 л.с. и той же подвеской. В соответствии с требованиями автоспорта были изменены вес и размеры кузова. Буквы ММ означают знаменитые гонки на выносливость по дорогам общественного пользования Mille Miglia, которые проводились в Италии с 1927 по 1957 год и в которых Ferrari серии 166 MM одержали ряд побед.Запасное колесо располагалось прямо в салоне. Его надежно фиксировали ремнем, чтобы в случае экстренного торможения оно не прилетело в голову гонщику. Купе Ferrari 275 GTB дебютировало в октябре 1964 года на Парижском автосалоне и имело два знаковых отличия в истории Ferrari. На нем была применена разнесенная схема трансмиссии Transaxle, при которой двигатель располагался спереди, а объединенный с коробкой передач дифференциал сзади, и независимая задняя подвеска на двух поперечных рычагах. Впервые эти технологии были перенесены с гоночных моделей на дорожные. Стенд Кубка конструкторов «Формулы-1». На нем представлены все болиды, которые принесли победу своим создателям. Зал славы команды Scuderia Ferrari. Она принимает участие в гонках «Формулы-1» с 1950 года по сей день и является самой старой и успешной командой в чемпионате. На стендах — портреты великих гонщиков, их шлемы и модели легендарных автомобилей, на которых они побеждали. SA APERTA. Эксклюзивная серия, выпущенная в честь 80-летия знаменитого дизайн-бюро Pininfarina. SA обозначает имена владельцев фирмы — Sergio и Andrea, итальянское слово «aperta» на русском означает «открытие». Ferrari SA APERTA созданы на базе 599 GTO и отличаются отсутствием жесткого верха и сверхмощным мотором в 670 л.с. 80 машин этой ограниченной юбилейной серии были быстро распроданы по смехотворной цене в 400 тысяч евро за штуку. 550 Barchetta Pininfarina выпускалась с 1996 по 2001 год. Каждый автомобиль имел пластинку с номером экземпляра и личной подписью Серджио Пининфарины. Автомобиль по весу не превосходил полноценное купе Ferrari 550, несмотря на то что конструкция родстера была значительно усилена стальными балками. Кроме того, за сидениями установлены две обтянутые кожей дуги безопасности, а также значительно усилена конструкция лобового стекла. На заднем плане 365 GT4 BB. ВВ расшифровывается как Berlinetta Boxer — серия среднемоторных спортивных автомобилей , выпускавшихся компанией Ferrari с 1973 по 1984 год. Скорость машины была 303 км/ч, а до сотни она разгонялась за 5,4 секунды.250 GT California Spyder. Серия Ferrari 250 выпускалась с 1953 по 1964 год. Будучи самой успешной линией компании, она включала в себя несколько различных модификаций. 250 GT California Spyder 1958 года была создана специально для экспорта в США. Двигатель — аналогичный Tour de France мощностью 240 л.с. (177 кВт). Всего было выпущено 46 экземпляров, и эта модель является одной из самых ценных для коллекционеров. Так, например, в 2007 году на аукционе в Калифорнии экземпляр был продан за $4,9 млн. А 6 февраля 2015 года на аукционе Artcurial в Париже еще одна раритетная «Калифорния» ушла с молотка за рекордные 16 288 000 евро.400 Superamerica 1962 . Выпускался с 1959 по 1964 год в версиях купе, спайдер или кабриолет. Этот экземпляр сделан в 1962-м. Похожий был продан на аукционе в США в 2013 году за 3 миллиона долларов.Thomassima III. Автомобили Thomassima I, II, III и IV созданы американским инженером и фанатом спорткаров Томом Мидом. Название переводилось как «лучшее от Томаса». В Италию он приехал, чтобы купить подешевле старый гоночный Maserati. А в результате своих исканий и увлечений стал создателем новых моделей Ferrari. Эта Thomassima III, созданная на базе 250 GT, стала сенсацией Туринского автосалона в 1969 году. Та же Thomassima III, но с другой стороны. Невозможно не любоваться этим шедевром, поэтому мы решили выложить целых два ракурса.Ferrari 166 MM Spider Scaglietti. В гонке Tour de France 1953 года был признан первым в классе, а через полвека успешно участвовал в гонках Shell Historic Challenge. Colani Ferrari Lotec Testa d’Oro. 12-цилиндровый мотор Ferrari с парой турбокомпрессоров развивал мощность в 750 лошадиных сил и 900 Нм. На испытаниях готового образца на соляных озерах Америки чуть не погиб пилот — набегающий поток воздуха поднял переднюю часть автомобиля вверх и сидевший за рулем гонщик от страха выбросил тормозной парашют. Тем не менее именно Testa d’Oro установил рекорд скорости 351 км/ч на соляном озере Бонневиль в 1989 году.Colani Ferrari Lotec Testa d’Oro, вид сзади. За дизайн и динамику отвечал эксцентричный Луиджи Колани. Для тех, кто плохо знаком с историей Ferrari и стилем Колани, на автомобиле имеется надпись. Ferrari FF. Самый быстрый полноприводный автомобиль в мире. FF расшифровывается как «Ferrari Four»: четыре места и четыре ведущих колеса. Официальная презентация состоялась 1 марта 2011 года на Женевском автосалоне. Это первый в истории Ferrari полноприводный суперкар и первый суперкар в кузове хетчбэк. FF сменил Ferrari 612 Scaglietti в модельном ряду компании. Максимальная скорость — 335 км/ч, разгон до сотни — 3,7 секунды. А как этот автомобиль рулится на льду, Бигпикча лично проверила в феврале этого года на Московском ипподроме. Изумительно рулится!При виде любого технически сложного устройства нам с детства хочется его разобрать и посмотреть, что внутри. Сотрудники музея не удержались и показали, что внутри у FF. LaFerrari. Первый серийный гибридный автомобиль компании. Выпущен ограниченной серией в 2013 году. Силовая установка унаследована от Ferrari FXX, однако в этой модели, помимо 12-цилиндрового бензомотора объемом 6262 см³, работают еще два электромотора. Совокупная мощность всех трех составляет 963 л.с. и более 900 Нм. Первый электромотор крутит задние колеса, второй питает вспомогательное оборудование. Подзарядку литий-ионных аккумуляторов, расположенных в полу, обеспечивает рекуперативное торможение и тяга двигателя, если она в данный момент не используется.А теперь плавно переместимся на 20 км в дом-музей Энцо Феррари в Модене. Здание, в котором расположен музей, является еще и тем самым домом, где в 1898 году родился сам великий Феррари. И тем самым домом, который потом был продан, чтобы на вырученные деньги Энцо смог купить гоночный автомобиль. Впоследствии, когда Феррари начал сам производить лучшие в мире автомобили, он неоднократно пытался выкупить этот дом, но хозяева не соглашались его продать. И только после его смерти родственники и сотрудники фирмы сумели наконец выкупить здание и открыть там второй музей в феврале 1990 года.В октябре 2004-го к старому зданию пристроили новое крыло, что увеличило площадь почти в два раза. В отличие от основного музея, здесь экспозиция обновляется раз в несколько месяцев. Поэтому посещать музей рекомендуется пару раз в год.И вновь LaFerrari. Мы уже его увидели в Маранелло и подробно о нем рассказали Даже специалисту непросто сориентироваться в таком море автомобилей и экспонатов. Поэтому рекомендуем сразу захватить с собой удобный аудиогид, который и так любезно включен в стоимость билета.Кабинет Энцо Феррари и его восковая фигура. Все детали и мебель бережно сохранены, а обстановка отражает черты характера Энцо — простоту и строгость. На заднем плане письменный стол, за которым Энцо Феррари работал, а на переднем — стол для знаменитых вечерних совещаний, за которым решали все проблемы компании. На столе лежит записная книжка Феррари, на стене висит фотография любимого сына Дино, скончавшегося в молодости от мышечной дистрофии. В старом здании в основном представлены ретроавтомобили компании.Прекрасно понимая, что в интернете уже имеются миллионы кадров из такого популярного места, посетители пытаются переснять их с нового, доселе невиданного ракурса. Ferrari Arno XI — уникальный гоночный гидроплан, созданный компанией в единственном экземпляре. 15 октября 1953 года на Ferrari Arno XI удалось установить мировой рекорд скорости в своем классе — 241 км/ч. Все остальные подробности о часах работы музеев, стоимости билетов, выставках и т . д. можно найти на их официальном сайте.