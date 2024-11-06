10 потрясающих новых открытий, связанных с известнейшими археологическими памятниками

Такие неизвестные известные достопримечательности.
Для "диванных археологов" нет большего удовольствия, чем читать о последних открытиях, связанных с древним миром. Большинство таких открытий происходят на ранее нетронутых местах раскопок или тех, которые практически не были изучены. Иногда, правда, находки оказываются в хорошо известных археологических памятниках, где уже никто и не надеялся обнаружить что-то невероятное.
1. Великая пирамида в Гизе
Великая пирамида в Гизе.
При измерении Великой пирамиды в Гизе обнаружился неожиданный сюрприз - она оказалась неравномерной. На протяжении многих веков истинные размеры этого памятника были неизвестны исследователям. Это не удивительно, ведь измерить его непросто - большая часть основания пирамиды отсутствует, поскольку давным-давно давно грабители умыкнули облицовочные камни - плиты известняка, которые придавали пирамиде гладкий, четырехгранный вид, вместо уступчатого, который можно видеть сегодня.
Исследователи задались целью вычислить истинные размеры пирамиды, используя передовые технологии и изучив нескольких оставшихся плит. Результат показал что-то неожиданное. Из-за небольшой ошибки строителя Великая Пирамида оказалась слегка однобокой. Ее основание на 14,1 см больше с западной стороны, по сравнению с восточной.
2. Колизей
Надписи на стенах Колизея.
Для того, чтобы наслаждаться "веселыми ужасами" Колизея, древние римляне не были обязаны платить вступительный взнос. Вместо этого они покупали билеты, которые служили для еще одной цели — на них были указаны места. Пять тысяч зрителей проходили через разные ворота, над которыми были нарисованы номера их билетов.
Когда недавно проводили восстановительные работы в Колизее и счищали древнюю грязь с этих ворот, чтобы восстановить старинные гравюры, обнаружилось, что под слоем грязи остались надписи, сделанные красной краской. Как краска (срок годности которой составляет несколько лет) сохранилась в течение двух тысячелетий, остается загадкой и поныне.
3. Тадж–Махал
Тадж-Махал - идеальное расположение.
Сады, окружающие это индийское чудо света, были высажены идеально в соответствии с летним и зимним солнцестояниями. Эти сады заканчивались павильонами и каждое 21 июня солнце вставало над павильоном на северо-востоке и садилось за другим на северо-западе. 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, Солнце повторяло свое путешествие, только на этот раз вставало над юго-восточным павильоном, а садилось над юго-западным. При этом весь гигантский Тадж-Махал идеально расположен вдоль линии север-юг.
4. Мачу–Пикчу
Наскальные рисунки Мачу–Пикчу.
Поскольку Мачу-Пикчу стал популярным местом отдыха туристов, то его изучают тысячи людей каждый год. Но одному факту все-таки удалось ускользать от внимания посетителей и исследователей до недавнего времени. В пятнадцати минутах пешком от знаменитой цитадели инков были обнаружены новые наскальные рисунки. На них показаны фигуры человека и животного наподобие верблюда (скорее всего, ламы). Над ними изображен геометрический символ. Сотрудники отдела культуры Куско обнаружили это древнее искусство случайно, когда они шли по одной из дорог, ведущих к Мачу-Пикчу.
В том же районе находятся четыре гробницы, которые были найдены в 1912 году Хирамом Бингхэмом, человеком, который нашел город Инков, во время его второй экспедиции. Но Хирам никогда не упоминал об этих черных наскальных рисунках, т. е. скорее всего он никогда их не видел.
5. Стоунхендж
Погребальная урна неподалёку со Стоунхенджем.
В некоторых случаях, барсуки могут быть успешнее любых археологов. Именно барсук, роющий себе нору возле Стоунхенджа, откопал погребальную урну. Когда ее увидели ученые, то были начаты дальнейшие раскопки. Как оказалось, урна с кремированными останками человека, была вырыта из могилы раннего бронзового века, в которой также нашли бронзовую пилу, медное зубило с богато украшенной костяной ручкой и приспособления для стрельбы из лука. Все артефакты были найдены в хорошем состоянии, несмотря на то, что им исполнилось около 4000 лет.
6. Равнина Солсбери
Кладбище воинов на равнине Солсбери.
И вновь в деле команда барсуков. Возле британского города Солсбери находятся крупные раскопки поселения бронзового века. А также в этом месте живет колония из 70 барсуков. Именно эти пушистые животные часто выкапывают артефакты и оставляют их валяться на земле. Благодаря барсукам были обнаружены останки 27 англо-саксонских мужчин, похороненных с личными вещами и оружием, начиная с шестого века.
7. Древний город Кносс
Древний город Кносс.
Кносс, самый старый город в Европе, был построен минойской культурой и в нем расположена самая известная достопримечательность Крита - Кносский дворец. Во время раскопок обнаружилось, что масштаб метрополии бронзового века был в три раза больше, чем считалось ранее, и она разрослась на большую часть Кносской долины. Недавно в гробницах в этом месте были обнаружены импортные товары, что свидетельствует о том, что этот город был торговым центром древнего мира.
Ранее было принято считать, что социально-политическая система Кносса пала около 1200 г. до н.э. Тем не менее, найденные недавно новые руины показали, что город на самом деле оправился и быстро расширялся в железном веке. С 1100 до 600 годов до н.э., Кносс снова стал богатым и влиятельным благодаря своей торговле с несколькими странами, такими как материковая Греция, Египет и некоторые страны Ближнего Востока.
8. Сихендж
Сихендж и большой дубовый пень.
В 1998 году на пляже Норфолка случайно был найден доисторический круг (когда буря обнажила ранее скрытую под илом деревянную конструкцию). Этот памятник бронзового века представляет собой круг из 55 деревянных столбов, в центре которых расположен большой дубовый пень. В 1999 году круг демонтировали и перевезли в Флэг-фэн для консервации столбов с целью предотвращения их разрушения.
После этого Сихэндж доставили на старое место, где установили в прежнем виде. Позже в нескольких сотнях метров был найден практически идентичный второй круг, известный как Holme II (технически Сихендж является Holme I), который сейчас умирает медленной смертью. Первоначально его дубовые столбы и заборы образовывали овал вокруг двух дубовых бревен в середине.
На сегодняшний день большинства из этих столбов уже нет, а их полное разрушение неизбежно, поскольку нет никаких планов по реконструкции Holme II. Оба круга датируются 2049 годом до н.э., что указывает на то, что у них была единая цель.
9. Петра
Древний город Петра.
В Иордании археологи раскапывают древний город Петра в течение уже целых двух столетий. В древнем мегаполисе, возраст которого составляет по крайней мере 2000 лет, были найдены вырезанные в пустынных скалах культовые места, могилы, дома и форты. После того, как все это время Петру раскапывали и тщательно изучали, можно было бы подумать, что найти что-то еще попросту невозможно. Невероятно, но в 2016 году на расстоянии около 1 км от города была обнаружена гигантская прямоугольная платформа, на вершине которой находилась меньшая по размеру идентичная структура, к которой вели столбы, лестницы и террасы.
Платформа размерами около 56 на 49 метров стала одной из самых монументальных находок в Петре, а была она построена в то время, когда город был на пике своего могущества. Для чего использовали эту колоссальную платформу, остается загадкой.
10. Ангкор-Ват
Ангкор-Ват и его фрески.
Новейшие находки в Ангкор-Вате можно описать только как нереальные. Древнее религиозное место в Камбодже недавно подарило миру целый целый клад новых открытий: восемь захороненных башен, ранее неизвестные картины и фундамент целого средневекового города. Каменные башни выстроены спиралью радиусом почти 1,6 км. Стены древних храмов украшают почти двести картин, и не все они видны невооруженным глазом.
После цифровой обработки фрески, изображающие богов, всадников, животных и музыкальные сцены, буквально ожили. Также буквально совсем недавно (в 2013 году) недалеко от Ангкор-Вата с помощью технологии воздушного лазерного сканирования археологи нашли целый затерянный древний город Махендрапарвата, который был одной из первых столиц кхмерской империи и его построили за много веков до Ангкор-Вата.
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