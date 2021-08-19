10 хитрых систем хранения, которые помогут модернизировать кухню

Современная кухня - это не просто место, где готовят пищу. Данный будничный процесс у многих людей уже превратился в приятное времяпровождение.

А чтобы готовка была еще и удобной, нужно правильно обставить кухню.

Ключевая проблема - отсутствие места, а как с ней справиться, смотрите в нашем обзоре.

1. Раскладная мебель

Раскладная мебель для кухни.

До сих пор считаете, что раскладная мебель годится только для дачи и походов? Вы сильно ошибаетесь! Такие предметы мебели могут выглядеть достаточно солидно и пригодятся владельцам маленьких кухонь. Столы и стулья такого типа при необходимости легко складываются, освобождая место, которого так не хватает в тесном помещении.

2. Магнитные полки

Дополнительные магнитные полки.

Компактные магнитные полки прекрасно подойдут для создания дополнительных мест хранения. Их можно закрепить на боковой стенке холодильника и использовать для хранения специй, соусов, упаковок орехов и сухофруктов.

3. Крючки для чашек

Крючки для чашек под шкафчиками.

Нижняя часть кухонных шкафчиков чаще всего остается незадействованной. Используйте это пространство, закрепив там крючки, на которые будет удобно вешать чашки. Получится удобный органайзер, который еще и украсит кухонный фартук.

4. Дверцы шкафов

Органайзеры на внутренних частях дверей.

Внутренние части дверей кухонных шкафчиков можно превратить в дополнительные системы хранения. По информации, для этого потребуется только несколько маленьких хозяйственных крючков. Закрепите их на двери и используйте для хранения крышек, разделочных досок и других более-менее плоских предметов.

5. Выдвижной стол

Выдвижные системы на кухне.

Владельцам маленьких квартир ни в коем случае не стоит пренебрегать выдвижными системами. Выдвижные разделочные доски и дополнительные рабочие поверхности помогут выжать больше из скромного пространства. Отдельного внимания заслуживают выдвижные столы. С их помощью удастся организовать обеденную зону даже там, где это казалось невозможным.

6. Навесные полочки

Компактные навесные полочки.

Компактные навесные полочки - это еще один способ увеличить возможности шкафов и шкафчиков на маленькой кухне, ведь крепят их на стационарные шкафы и полки. Среди таких полочек есть модели с ячейками для специй, специальные держатели для бумажных полотенец в рулоне и другие модели, предназначенные для всякой мелочевки.

7. Настольная полка

Полка для микроволновки.

Владельцам маленьких кухонь следует использовать для хранения не только рабочие поверхности и стационарные шкафчики, но и дополнительные системы. Например, с помощью настольной приставной полки вы сможете усовершенствовать пространство в зоне микроволновой печи или хлебницы. На такой полке можно хранить упаковки с чаем, кофе, сахар, тарелки и чашки.

8. Встроенная техника

Встроенная техника и компактные решения.

Не стоит недооценивать возможности современной техники. Если у вас сейчас ремонт и предстоит выбор новых бытовых приборов, отдайте предпочтения встроенным. А еще подумайте о своих потребностях: как часто вы готовите, сколько конфорок реально используете, как часто печете и так далее. Возможно, проанализировав свои потребности, вы остановитесь на маленькой современной варочной поверхности и вовсе откажетесь от духовки, что позволит освободить немного места на кухне.

9. Перфорированная панель

Доска-пегборд для хранения.

Любой свободный участок стены на кухне можно использовать для размещения перфорированной панели. В зависимости от размеров, на нее можно подвесить кастрюли, сковородки, дуршлаги, лопатки, шумовки.

10. Вращающаяся подставка

Круглая вращающаяся подставка.

Поставьте возле плиты круглую вращающуюся подставку для удобного хранения растительного масла и баночек с наиболее часто используемыми специями. Также подставку можно использовать для удобного оформления чайно-кофейной зоны. Благодаря колесикам подставка вращается, позволяя легко находить то, что вам нужно.

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