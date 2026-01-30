Почему все спортивные мячи имеют собственную форму, размер и материал

В мире существует огромное количество мячей. Конечно, все они предназначены для разных видов спорта, однако, при этом очень сильно отличаются друг от друга. Их различия заключаются не только в цвете, материале, из которого они изготовлены, но даже в их форме. И у каждого имеется своя интересная история происхождения., что они предназначены для игры в одном из видов спорта, но тем интереснее их история.
Мячей очень много
Откуда же взялись разные мячи для спорта и почему мяч, например, для регби имеет такую странную форму. Если вы увлекаетесь каким-то видом спорта, то знаете, чем один отличается от другого. Например, баскетбольный мяч оранжевый и имеет пупырышки на своей поверхности, а мяч для тенниса будет более пушистым, а не гладким. Но некоторые мячи, кажется, совершенно не предназначены для спорта, однако именно их форма помогает им быть удобными в конкретной игре. А если окунуться в историю создания футбольного мяча, то можно узнать что первые из них были изготовлены из свиного мочевого пузыря. И хотя выглядели они, скорее всего, не очень эстетично, были прародителями мячей для одного из самых востребованных и известных видов спорта в мире.
Сам баскетбол появился в конце девятнадцатого века, но изначально он не был уже близко похож на то, что сейчас привлекает столько любителей спорта. В его изначальном виде в корзинах дна не было, и когда мяч попадал в них, после его приходилось каждый раз доставать. А вот мячи для баскетбола изначально были футбольными, поскольку свои, в первые годы существования этого вида спорта просто не придумали.
Баскетбол
Самые первый из них начала производить компания из Массачусетса. Но вообще сама по себе компания Оверман специализировалась на велосипедах. Именно они начали делать от семидесяти шести до восьмидесяти одного сантиметра окружности таких мячей. Эти стандарты используются и по сей день. Через два года после установления окружности, появились свои правила относительно их веса.
А вот что касается мяча для гольфа, здесь история намного длиннее и сложнее, чем у баскетбольного мяча. Однако, для фанатов этого вида спорта она очень интересна. За всю историю существования гольфа, как персональной игры, в нём использовалось огромное количество самых разных мячей. Они были деревянные, а также сделанные из перьев, но и простые кожные варианты тоже присутствовали. Что собой представляли перьевые мячи? Они тоже были сшиты из разных кусочков кожи, а внутри набиты гусиными перьями. Эти перья смачивали, утрамбовывали и обшивали сверху кожей, пока та мокрая. Как только готовый мяч высыхал, перья начинали расширяться, при этом кожа наоборот ссыхалась, это позволяло придать ему не только круглую и практически идеальную форму, но и помогло создать правильную аэродинамику. Поскольку давление оказывалось сразу с двух сторон, для семнадцатого века это было прогрессивное решение.
Мяч для гольфа из прошлого
Однако, всё изменилось в девятнадцатом веке, именно тогда появился мяч из гуттаперчи (то есть смолы). Добывали её в Малайзии из сока дерева саподилла. Такой подход совершенно изменил игру, эти мячики получили название - гетти. Для их изготовления требовалось не только меньше времени, но и средств. Именно поэтому, очень быстро, такие мячи стали новым стандартом и были в ходу до второй половины двадцатого века, пока не появились так называемые синтетические смолы которые используются и по сей день.
Интересные истории есть ли у мяча для тенниса. Некий общий стандарт появился ещё в конце пятнадцатого века. Да, это довольно старая игра, хотя раньше она носила другое название — же-де-пам. В неё играли ещё французские короли, поэтому стандарт мяча появился именно во Франции. Указ о том, как должен выглядеть мяч, издал Людовик XI. Было прописано, что делаться мячик должен из кожи, а внутри наьит волосами или шерстью. Именно тогда мяч получит верную аэродинамику.
Но все это относится к французской игре, а вот привычный и любимый многими большой теннис появился только в девятнадцатом веке. Прогресс в это время уже пошёл намного дальше, поэтому мячи в теннисе практически сразу начали изготавливаться из резины. А вот покрытие из войлока появилось чуть позже, однако практически с момента появления этой игры.
Не всегда имел такой цвет
Волейбол появился в XIX веке, точнее в самом его конце. И изначально предполагалось, что он будет сочетать в себе элементы баскетбола и футбола, а также знаменитого тенниса. И по сути будет представлять что-то новое и необычное. И конечно, для такого сложного и неизвестного вида спорта был необходим свой мяч. Первые варианты представляли собой пустую камеру от мяча для баскетбола. Но к сожалению, такой вариант не прижился, эта камера оказалась не столь тяжелой и быстрой, которая была необходима для супер игры. Компания Спелдинг создала для основателя игры Моргана Уильяма официальный мяч. Несмотря на то, что мяч выглядит достаточно простым и лёгким, он имеет три слоя. Внутренним слоем в изначальном варианте шла камера из латекса, затем марля, а уже после мяч обтягивался кожей.
Тоже имеет свою историю
Такая конструкция и сам дизайн не менялся много лет, поскольку оказался очень практичным и удобным, особенно для игры на пляже. Однако, были и недостатки этой конструкции, при попадании на него воды, чтобы вы естественно на пляже, поскольку рядом обычно находились водоемы, материал быстро приходил в негодность. И особенно часто это происходило если вода была соленая. Потому производители начали заменять натуральную кожу на синтетические материалы. На Олимпиаде в Токио появился первый такой мяч, И после этого стал стандартом.
Мяч для регби
Один из наиболее необычных мячей - для регби. Он имеет не только странный материал, но и странную форму, а также носит неофициальное название среди игроков – дыня. Такая форма обеспечивает лучшую аэродинамику, ведь его кидают на огромные расстояния. Тут речь пойдёт о свиных мочевых пузырях. Такие мячи стали появляться в начале XIX века в Англии. Раньше внутри них была шерсть, перья и даже песок, а вот привычной формы не было. Однако всё-таки создать круглую форму было невозможно и мяч выходил овальным. Со временем такая форма стала стандартом. В середине девятнадцатого века кожу заменили на резину.
Такая форма прижилась в игре
