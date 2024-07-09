9 подручных средств для решения бытовых задач

Чтобы поддерживать чистоту в доме, совсем необязательно запасаться кучей бытовой химии, которая потом не будет помещаться в шкафу. Существует множество щадящих, а главное – экологичных подручных средств, которые справляются с поставленными задачами ничуть не хуже.







Мы расскажем, как обеспечить идеальный порядок в квартире без использования агрессивной химии.

Средство 1: Хлебный мякиш от жирных пятен

Средство 2: Соль + сода от нагара на сковороде

Средство 3: Вода + сода для чистки микроволновки

Средство 4: Соль + уксус от микробов на губке

Средство 5: Перекись водорода от бактерий на разделочной доске

Средство 6: Таблетки для посудомойки для чистки бачка унитаза

Средство 7: Минеральная вода для чистки столовых приборов

Средство 8: Горчица против жира на плите

Средство 9: Пена для бритья от налета в раковине

Приложите мякиш к пятну на обояхНечаянно дотронулись жирными руками до обоев и теперь не знаете, как избавиться от пятен на поверхности? Есть отличное средство, но действовать нужно максимально быстро. Отрежьте кусок хлеба, достаньте из него мякиш и приложите к свежему пятну на несколько минут. Он впитает жир, словно губка, и пятно станет едва заметным, а может, даже полностью исчезнет – все зависит от того, насколько серьезным является загрязнение, и как оперативно вы будете решать проблему.Также понадобится бумажное полотенце.Обжаривали мясо или рыбу на сковороде, отвернулись на пару минут, и вот уже в воздухе витает запах гари? Наверняка в такую ситуацию попадала каждая хозяйка. Испорченный продукт легко можно заменить новым, но что делать со сковородой, на дне которой образовался толстый слой нагара? Если полностью не удалить его, посуду можно будет выбросить, ведь ко дну постоянно будет приставать еда.Рекомендуем попробовать следующий способ. Насыпьте в сковороду по одной столовой ложке соды и соли, налейте немного моющего средства для посуды, застелите поверхность бумажным полотенцем и оставьте на час-полтора. Этого времени хватит для того, чтобы салфетка «впитала» в себя нагар. В конце нужно будет лишь протереть сковороду губкой, ополоснуть теплой водой, высушить и наслаждаться результатом – она будет сверкать, как новая!Разведите в миске соду с водой.Даже если вы накрываете блюдо крышкой перед тем, как разогревать его в микроволновке, все равно нет никакой гарантии, что со временем на стенах не появятся пятна. Поэтому всегда нужно иметь в арсенале рабочий способ для очистки микроволновой печи. Делимся простым и эффективным методом, который не требует от вас никаких усилий.Возьмите пиалу, налейте в нее немного воды, добавьте чайную ложку соды и хорошо размешайте. Поставьте емкость в микроволновую печь и включите на полную мощность на 10 минут. За это время пар от содового раствора не только размягчит загрязнения и устранит неприятный запах, но также проведет дезинфекцию. В конце вам нужно будет просто протереть «внутренности» микроволновки влажной тряпкой, чтобы убрать следы загрязнений. Кстати, если вы хотите добиться внутри приятного аромата, можете добавить в пиалу с содой несколько капель лимонного сока.Два способа очистить кухонную губкуТак как кухонные губки очень быстро впитывают в себя различные запахи, загрязнения и, как следствие, становятся идеальной средой для размножения вредных бактерий, эксперты рекомендуют менять их раз в неделю. Однако нельзя сказать, что это очень экономично.Если вы, как и многие другие хозяйки, хотите продлить жизнь вашей губке, попробуйте самостоятельно продезинфицировать ее. Для этого положите ее в пластиковый контейнер, засыпьте солью, добавьте примерно 100 миллилитров уксуса и оставьте на 20 минут. По истечении времени просто промойте губку теплой водой – она станет чистой и без посторонних запахов.На заметку: Еще один эффективный способ – разогреть губку в микроволновке. Для начала смочите ее водой, хорошо отожмите и положите на тарелку. Включите микроволновую печь на максимальную мощность, установите таймер на одну минуту, а когда время истечет, извлеките губку и дайте ей остыть. От бактерий и неприятного запаха не останется даже следа!«Замочите» в перекиси деревянную разделочную доску.Деревянная разделочная доска является идеальной средой для размножения бактерий. Моющее средство для посуды, конечно, справляется с загрязнениями, но оно не может удалить микробы, которые «поселились» в царапинах и микротрещинах. Чтобы обеззаразить поверхность доски, воспользуйтесь помощью перекиси водорода.Положите разделочную доску на противень, залейте перекисью и оставьте на 15-20 минут. После этого хорошо промойте ее теплой водой и вытрите насухо салфеткой или бумажным полотенцем. Эксперты советуют проводить такую обработку после нарезки сырого мяса и рыбы, так как в них наибольшее количество вредных микроорганизмов.Оставьте таблетку в бачке на ночь.Когда наступает время генеральной уборки в ванной комнате, в первую очередь мы идем мыть унитаз, чтобы избавить стенки от потеков, ржавчины и прочих загрязнений. Но как часто руки доходят до чистки сливного бака? Уверены, что совсем редко. А ведь его можно привести в порядок за считанные минуты.Для этого нужно бросить в бачок две таблетки для посудомоечной машины и оставить их там на ночь. В составе таблеток содержатся мощные чистящие и дезинфицирующие компоненты, которые прекрасно справляются с грязью, бактериями, неприятным запахом. Когда таблетки растворятся, и вы смоете воду, они очистят не только бачок, но и поверхность самого унитаза.Залейте столовые приборы в миске минеральной водой.Со временем столовые приборы тускнеют, теряют свой блеск и привлекательный внешний вид. Если вы пока не планируете покупать новые, попробуйте лайфхак, который поможет вернуть сияние вашим вилкам и ложкам. Положите их в глубокий контейнер, залейте минеральной водой и оставьте на два-три часа. За счет того, что в ее состав входят минералы и углекислый газ, она размягчает и удаляет налет с поверхности металла. В итоге столовые приборы вновь становится чистыми и блестящими.Вам понадобится сухая горчицаОчень сложно взять себя в руки и решиться на мойку плиты, ведь обычно после готовки она покрывается многочисленными жирными пятнами, кусочками от еды и прочими загрязнениями, которые даже выглядят страшно. Но не стоит переживать раньше времени, как говорится, глаза боятся, а руки делают.Возьмите сухую горчицу, насыпьте ее на загрязненные участки и оставьте на 10-15 минут, чтобы она подействовала. По истечении времени протрите плиту влажной губкой, чтобы убрать остатки растворившегося жира. Это средство работает ничуть не хуже агрессивной бытовой химии, поэтому советуем взять на заметку.Нанесите на дно и стенки раковины пену.Увы, качество воды в нашей стране оставляет желать лучшего, поэтому неудивительно, что раковина постоянно покрывается известковым налетом. Если вы уже устали искать бытовую химию, способную справиться с этими загрязнениями, попробуйте убрать их с помощью обычной пены для бритья.Нанесите ее на поверхность, равномерно распределите с помощью губки и оставьте на 5-10 минут. После того, как пена подействует, смойте ее теплой водой и протрите поверхность сухой салфеткой. В результате таких манипуляций от налета не останется даже следа! А чтобы раковина «источала» приятный аромат, можете протереть ее половинкой лимона. Это еще и отличное средство для дезинфекции поверхности!