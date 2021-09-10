12 самых плоских попок Голливуда

Благодаря Дженнифер Лопес и Ким Кардашян Голливуд просто охватила мода на пышные попки, а бразильский лифтинг ягодиц стал одной из самых популярных операций. К счастью, это сумасшествие обошло стороной знаменитостей из этой подборки: они довольны собой, не стесняются форм, которыми наградила природа, а их успеху могут позавидовать даже обладательницы самых лучших попок.









Кэмерон Диаз

Виктория Бекхэм

Тара Рид

Кэсси

Майли Сайрус

Кендалл Дженнер

Ариана Гранде

Кортни Кардашян

Пэрис Хилтон

Николь Ричи

Тейлор Свифт

Кеша