12 самых плоских попок Голливуда

Благодаря Дженнифер Лопес и Ким Кардашян Голливуд просто охватила мода на пышные попки, а бразильский лифтинг ягодиц стал одной из самых популярных операций. К счастью, это сумасшествие обошло стороной знаменитостей из этой подборки: они довольны собой, не стесняются форм, которыми наградила природа, а их успеху могут позавидовать даже обладательницы самых лучших попок.
Кэмерон Диаз
Она невероятно смешная, красивая, богатая. Кэмерон не может похвастаться пышной попой, зато она много раз становилась самой сексуальной актрисой по версии разных журналов.
Виктория Бекхэм
Виктория тщательно следит за своей фигурой, сидит на жестких и нездоровых диетах. Певица и дизайнер настолько боится набрать лишних 100 граммов, что даже питается 1 раз в сутки, поэтому о пышных формах даже и речи не может быть.
Тара Рид
Тара Рид потратила целое состояние на пластические операции. Она делала несколько операций по увеличению груди, но их сложно назвать удачными. Кажется, про апгрейд ягодиц актриса еще не думала.
Кэсси
Отец Кэсси имеет филиппинские корни, а мать — мексиканские, поэтому дочка должна была получиться фигуристой. В интернет-сообществах часто шутят, что певице не помешало бы поработать над своими формами, но девушка собой вполне довольна.
Майли Сайрус
Да, Майли в 2013 году ярко станцевала тверк, но ее мягкую точку до сих пор сравнивают с блином и куриной жопкой. А эти латексные трусы, которые певица надела на церемонию VMA в этом году, еще раз доказали, что Майли действительно плоская.
Кендалл Дженнер
Кендалл не стремится к формам своей сестры Ким, ведь любые хирургические вмешательства и изменения могут помешать ее модельной карьере.
Ариана Гранде
Пару лет назад в интернет просочились фотографии обнаженной Арианы. Судя по снимкам, девушка не обладает пышными формами, но ведь красивые ягодицы можно и наприседать.
Кортни Кардашян
Кортни тоже абсолютно безразлична к бразильскому лифтингу ягодиц, да и не ровняется на Хлои и Ким. Если мама троих детей любит себя такой, какая она есть, то тут и обсуждать нечего.
Пэрис Хилтон
У Пэрис есть бизнес, деньги, слава. Нет только хорошей попки. Хилтон любит круглый год щеголять в бикини, и ей плевать на мнения окружающих. Она могла бы лечь под нож хирурга, но ей это ни к чему, ведь успех Пэрис никак не зависит от пышности ее форм.
Николь Ричи
Николь уже долгое время борется с расстройством пищевого поведения, возможно, именно поэтому девушка не может похвастаться округлыми формами.
Тейлор Свифт
Люди не перестают шутить о фигуре Тейлор. Да, у девушки прекрасный голос и она невероятно талантлива, но у каждого есть свои недостатки. В интернете только и судачат, что у Тейлор нет попы, но это никак не мешает певице зарабатывать миллионы долларов.
Кеша
Где бы ни появилась Кеша в купальнике, папарацци всегда рядом и готовы пофотографировать ее миниатюрную попу. При этом певица даже не старается позировать или прятаться, ведь она вовсе не стесняется своих, пусть и скромных, форм.
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