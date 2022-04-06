Вещи из нашего обихода, которые оказались вовсе не так безобидны, как мы думали

Ежедневно в быту мы имеем дело со множеством разных предметов, они кажутся нам и удобными, и современными. С ними мы чувствуем себя невероятно прогрессивными и полагаем, что заботимся о себе и о мире.

Но многие уже привычные для нас вещи мы используем на автомате, не задумываясь. А зря: при неправильном обращении некоторые из них вполне способны навредить вашему здоровью.

Мы разузнали, какие теневые стороны хранят в себе с виду полезные вещи и как лучше всего с ними обращаться.



Хлопковые сумки-шоперы

Ортопедические матрасы и подушки

Менструальные чаши

Кружевное нижнее белье

Влажные салфетки

Зубная паста

Ватные диски

Ионизатор воздуха

Глиттер

Бахилы

Если вы регулярно носите с собой одну и ту же хлопковую сумку, то она, скорее всего, грязная. Шоперы мы используем как альтернативу пластиковым пакетам, которые нам не приходит в голову стирать. Однако к хлопковым сумкам нужен другой подход.Большая часть людей признается, что никогда не стирали свои шоперы, а это ошибка. Продукты, в особенности мясо, рыба, фрукты и овощи, неминуемо приводят к появлению пищевых бактерий в шопере. Чтобы избежать размножения опасных микроорганизмов, стирайте свою сумку хотя бы раз в неделю или после каждого посещения магазина.Вдобавок многоразовые хлопковые сумки не такие экологичные, как нам кажется. На их производство уходят огромные объемы воды. Такие изделия не всегда подлежат переработке, поскольку логотипы брендов, нанесенные на ткань, чаще всего содержат ПВХ.Самыми экологичными для покупок считаются многоразовые сумки из переработанного пластика.Такие матрасы и подушки прогибаются под вашим весом, а потом возвращаются в исходное состояние. Так шея, голова и все тело дополнительно поддерживаются. В зависимости от того, в какой позе человек спит, ему подойдут разные типы ортопедических матрасов и подушек. Поэтому важно не ошибиться при выборе, иначе вам могут грозить боли в спине и беспокойный сон.Тем, кому ночью бывает жарко, стоит учесть, что некоторые ортопедические подушки удерживают тепло и сильно нагреваются от вашего тела. Если вы спите в кровати не в одиночестве, то полезный для вашей спины матрас может и навредить рядом лежащему человеку.Менструальные чаши обычно считаются безопасными в медицинском сообществе. Хотя негативные последствия маловероятны, все же лучше себя обезопасить и осознавать все риски.Неправильная подобранная по размеру чаша может вызвать раздражение. Чтобы не подхватить инфекцию, обязательно тщательно мойте руки и чашу до и после использования. Эти простые правила помогут избежать многих неприятных последствий. Также внимательно прочитайте инструкцию перед применением.Симпатичное с виду нижнее белье таит в себе кучу неприятностей. Очень часто украшенные кружевом трусы натирают или пережимают нежную кожу. Кроме того, синтетические ткани, шелк и полиэстер удерживают тепло и влагу. Тем самым создается благоприятная среда для размножения бактерий.В идеале каждый сантиметр нижнего белья должен состоять из хлопка или, по крайней мере, иметь посередине хлопковую подкладку. Это не значит, что вам следует совсем отказаться от кружев, но лучше максимально сократить время их ношения.Этот атрибут гигиены кажется нам очень практичным. Их удобно носить с собой, и они нередко выручают в конфузных ситуациях.Но здесь есть и подводные камни. Влажная салфетка может разносить бактерии, если протирать одной штукой несколько поверхностей подряд. Так что лучше использовать старое доброе мыло и воду, если вам нужно произвести небольшую уборку.Кроме того, большинство влажных салфеток содержит микропластиковые волокна, которые не разлагаются. При попадании в море салфетки наносят вред морским обитателям.Речь идет о зубной пасте с микрогранулами, которые призваны отбеливать и полировать поверхность зубной эмали. Дело в том, что эти гранулы — не что иное, как микропластик. В таком пластике могут содержаться токсины, которые вредят нашему здоровью.Также отказ от зубной пасты с гранулами в перспективе должен помочь улучшить экологическую ситуацию на нашей планете и немного обезопасить наш организм.Хлопковые диски помогают нам избавиться от макияжа и нанести тоник или любое другое средство на лицо. Они кажутся нам безопасными и вполне практичными.Однако вы наверняка замечали, что впитывает эта вата на самом деле больше жидкости, чем в итоге отдает. Помимо этого, хлопок — довольно грубый материал, и это вредно для нежной кожи. Волокна могут застревать в глазах, ресницах и на коже. Да и со снятием макияжа ватные диски справляются не лучшим образом.Ионизаторы пользуются большой популярностью среди людей, заботящихся о чистоте воздуха в своих домах и о своем здоровье. Производители ионизаторов заявляют, что эти чудо-приборы способны бороться с вирусами и бактериями, а также улучшать самочувствие и повышать работоспособность. Однако, как выяснилось, у такой пользы есть свои минусы.Исследования показывают, что во время работы ионизаторы действительно уменьшают количество некоторых вредных органических соединений в воздухе. Но в то же время они могут способствовать появлению таких веществ, как ацетон или этанол. Здесь и кроется опасность, такие соединения могут раздражать глаза, нос и горло. Чтобы избежать подобных рисков, лучше использовать очистители воздуха с фильтрами без ионизации.Уже многие десятилетия люди используют блестки для украшения предметов. В разные времена глиттер изготовляли из камней, стекла и даже насекомых. Современный глиттер делают из алюминия и пластика. В последнее время стало модно наносить блестки на лицо как часть макияжа. Конечно, образ становится шикарным, но и такая красота иногда требует своих жертв.Вы запросто можете вдохнуть в себя крохотные частицы, или же они могут попасть в организм с едой. Это так же вредно, как и вдыхание выхлопных газов. Помимо этого, у блестящего микропластика очень острые края, и лучше избегать попадания его в глаза.Безусловно, бахилы помогают не разносить уличную грязь по помещению и визуально оставляют пол чистым. Однако это не означает, что невидимые микробы с вашей подошвы не оказываются на поверхности.Исследования показывают, что люди как в защитной обуви, так и без нее оставляют после себя примерно одинаковое количество микробов. Так что, вероятно, бахилы лишь облегчают жизнь уборщикам.