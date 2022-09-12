Что значит быть прима-балериной и матерью одновременно

Совмещать карьеру и материнство непросто для любой женщины, но особые сложности испытывают представительницы профессий, которые обязывают следить за своей физической формой, например, спортсменки и танцовщицы. В своей книге «Balancing Acts: Three Prima Ballerinas Becoming Mothers» фотограф Люси Грэй (Lucy Gray) рассказывает о трёх прима-балеринах, которые познали радость материнства и в то же время построили успешную карьеру. Книга помогает читателям понять, как живут женщины, которые находятся в списке лучших балерин мира и одновременно растят детей.









Балерина Катита за кулисами со своим сыном Джеймсом после исполнения балета «Щелкунчик».







Балерина Лорена Фейджу (Lorena Feijoo) долго мечтала о ребёнке. На этом снимке она даёт частный урок всего за неделю до родов.







Кристин репетирует в присутствии своего сына Кая.







«Перед выступлением Кристин тайно провела меня в гримёрку Оперы Гарнье, куда не допускают фотографов. Джули Диана, с которой Кристин делит гримёрку, не возражала. Кай бросает воздушный шарик своей тёте, Глории Террелл», – рассказывает автор книги.







У Кристин есть 10 минут до выступления, и в это время она сцеживает молоко в гримёрке.







Кристин возвращается в форму.







Тина и Кристин показывают своим детям оркестровую яму в Военном мемориальном оперном театре в Калифорнии.

Тина кормит грудью шестинедельную Сашу в студии, где проходят репетиции Балета Сан-Франциско Катита и Джеймс в гримёрке после исполнения балета «Щелкунчик».Катита со своим повзрослевшим сыном Джеймсом на сцене после своего заключительного выступления. В тот вечер Катита завершила карьеру балерины в Балете Сан-Франциско . Цветы на переднем плане были брошены на сцену зрителями, когда она в последний раз вышла к ним на поклон.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)