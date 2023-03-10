Почему представителей аристократии было принято называть «голубая кровь»

Каждому человеку наверняка не раз приходилось слышать такое понятие, как «голубая кровь». Применяли его обычно к представителям аристократических семей. Наверняка, многим было бы интересно понять и разобраться, почему именно «голубая», а никакая-то другая. Ведь совершенно очевидно, что между представителями знати и простого народа никаких принципиальных физиологических различий никогда не существовало.
Утомительная работа в полях под солнцем не проходила бесследно. /Фото: fb.ru.
Принято считать, что данное выражение появилось еще в Средние века и носило (для представителей знати) или нейтральную, или положительно коннотацию. По сути, данное выражение было лишь констатацией действительности, так как человек знатного рода отличался от крестьянина внешне в силу профессиональной деформации. Из-за того, что сельские жители абсолютное большинство своего времени проводили в полях под пекущим солнцем, их кожа становилась смуглой, загорелой. В то же время представители знати не имели такого загара.
Аристократия всегда отличалась внешне от подавляющего большинства населения. /Фото: postila.ru.
В результате получалось, что венозные сосуды человека, имеющие темно-синюю окраску, были намного лучше видны именно на белой, чистой и светлой коже. Отсюда и формировалось мнение о том, что представители знати являются носителями голубой крови. Хотя все прекрасно знали, что кровь в действительности имеет характерный красный цвет.
Мавры были гораздо смуглее потомков вестготов. /Фото: javea.com.
Существует также версия о том, что данное выражение пошло из Испании, где с 722 до 1492 года продолжалась Реконкиста (от испанского «Reconquista» - Отвоевывание). Будущие испанцы и португальцы сражались маврами, которые захватили север Африки и часть Пиренейского полуострова. Мавры пришли туда в результате завоевательного похода арабов в ходе построения Праведного халифата на землях, ранее принадлежавших в том числе Византийской (Римской) и Сасанидской (Персидской) империям. Таким образом белокожие потомки Вестготов фразой о «голубой крови» любили указывать на свою «чистоту» и «инаковость» от смуглых и чернокожих мавров.
К концу Нового времени знать не ассоциировалась ни с чем хорошим. /Фото: ryb.ru.
В любом случае уже в эпоху Нового времени значение фразы о «голубой крови» начало постепенно меняться, приобретая скорее негативный смысл, особенно когда Европу захлестнула волна буржуазных революций. Класс аристократии стал к концу Нового времени окончательно регрессивным, а ему на смену спешил молодой, прогрессивный на тот момент класс буржуазии. А потому и все связанное со знатью, сильнейшим образом оторванной от всего остального общества, стало носить отрицательное значение.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии