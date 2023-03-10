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Почему представителей аристократии было принято называть «голубая кровь»


Почему представителей аристократии было принято называть «голубая кровь»

Каждому человеку наверняка не раз приходилось слышать такое понятие, как «голубая кровь». Применяли его обычно к представителям аристократических семей. Наверняка, многим было бы интересно понять и разобраться, почему именно «голубая», а никакая-то другая. Ведь совершенно очевидно, что между представителями знати и простого народа никаких принципиальных физиологических различий никогда не существовало.

Утомительная работа в полях под солнцем не проходила бесследно. /Фото: fb.ru.

Утомительная работа в полях под солнцем не проходила бесследно. /Фото: fb.ru.

 

Принято считать, что данное выражение появилось еще в Средние века и носило (для представителей знати) или нейтральную, или положительно коннотацию. По сути, данное выражение было лишь констатацией действительности, так как человек знатного рода отличался от крестьянина внешне в силу профессиональной деформации. Из-за того, что сельские жители абсолютное большинство своего времени проводили в полях под пекущим солнцем, их кожа становилась смуглой, загорелой. В то же время представители знати не имели такого загара.
Аристократия всегда отличалась внешне от подавляющего большинства населения. /Фото: postila.ru.

Аристократия всегда отличалась внешне от подавляющего большинства населения. /Фото: postila.ru.

 

В результате получалось, что венозные сосуды человека, имеющие темно-синюю окраску, были намного лучше видны именно на белой, чистой и светлой коже. Отсюда и формировалось мнение о том, что представители знати являются носителями голубой крови. Хотя все прекрасно знали, что кровь в действительности имеет характерный красный цвет.


Мавры были гораздо смуглее потомков вестготов. /Фото: javea.com.

Мавры были гораздо смуглее потомков вестготов. /Фото: javea.com.

 

Существует также версия о том, что данное выражение пошло из Испании, где с 722 до 1492 года продолжалась Реконкиста (от испанского «Reconquista» - Отвоевывание). Будущие испанцы и португальцы сражались маврами, которые захватили север Африки и часть Пиренейского полуострова. Мавры пришли туда в результате завоевательного похода арабов в ходе построения Праведного халифата на землях, ранее принадлежавших в том числе Византийской (Римской) и Сасанидской (Персидской) империям. Таким образом белокожие потомки Вестготов фразой о «голубой крови» любили указывать на свою «чистоту» и «инаковость» от смуглых и чернокожих мавров.
К концу Нового времени знать не ассоциировалась ни с чем хорошим. /Фото: ryb.ru.

К концу Нового времени знать не ассоциировалась ни с чем хорошим. /Фото: ryb.ru.

 

В любом случае уже в эпоху Нового времени значение фразы о «голубой крови» начало постепенно меняться, приобретая скорее негативный смысл, особенно когда Европу захлестнула волна буржуазных революций. Класс аристократии стал к концу Нового времени окончательно регрессивным, а ему на смену спешил молодой, прогрессивный на тот момент класс буржуазии. А потому и все связанное со знатью, сильнейшим образом оторванной от всего остального общества, стало носить отрицательное значение.

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Почему представителей аристократии было принято называть «голубая кровь»

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