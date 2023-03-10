Почему представителей аристократии было принято называть «голубая кровь»

Утомительная работа в полях под солнцем не проходила бесследно. /Фото: fb.ru.

Аристократия всегда отличалась внешне от подавляющего большинства населения. /Фото: postila.ru.

Мавры были гораздо смуглее потомков вестготов. /Фото: javea.com.

К концу Нового времени знать не ассоциировалась ни с чем хорошим. /Фото: ryb.ru.