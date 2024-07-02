Что стоит перенять взрослым у детей для повышения продуктивности

Есть удивительный факт: убедить человека, что он не умеет рисовать, можно только во взрослом возрасте. Для ребенка дошкольного возраста понятия «не уметь рисовать» не существует в принципе, потому что рисовать для него – так же естественно, необходимо и важно, как дышать.

Материал расскажет о пяти вещей, которые стоит перенять у детей, чтобы повысить продуктивность.

1. Любознательность

2. Способность начать сначала

3. Использование воображения

4. Отсутствие смущения при просьбе о помощи

5. Желание всё исследовать

Любознательность — это ключ.Для ребенка задавать вопросы и интересоваться всем вокруг – это базовая настройка. Почему-то взрослые в большинстве своём теряют это качество. Рутина взрослой жизни забирает у ума пытливость. Но силой воли можно заставить себя вернуть интерес к миру и начать узнавать что-то новое. Это может быть что угодно. Ищите информацию о том, что вам пока неведомо. И это может в какой-то момент выстрелить: захочется сменить работу на более интересную и прибыльную или поднимется продуктивность в уже имеющейся позиции.Не нарвится!!! Переделаю!!!Если ребенку не понравится поделка, которую он сделал, он просто растопчет её и начнёт делать новую. А вот взрослому почему-то так сделать в чём-то более масштабном куда сложнее, порой – невозможно. Если ваши отношения или нынешняя работа совершенно точно – в упадке, нужно просто… растоптать это, как сделает малыш с неудачной поделкой.Это нормально!Маленький ребёнок может быть счастлив с воображаемым другом или рассказывая самому себе сюжеты «на постоянке» вслух. Для взрослого это на первый взгляд кажется безумием, не так ли? Но всё не так буквально. Если реалистичный подход ко всему заставляет вас топтаться на месте, представьте, как бы вы решили ту или иную проблему, если бы были волшебником или всесильны, к примеру. И одно из таких выдуманных решений однажды сможет помочь вам переиграть свою жизнь и продвинуться на много шагов вперёд.Помоги!Ребёнок всегда говорит взрослому: «Помоги!» Многие взрослые, которые считают (или мнят) себя самодостаточными стесняются просить помощи у кого бы то ни было, так как полагают это проявлением слабости. И это точно в корне неверно, любой психолог вам об этом скажет. Помощи просить можно и нужно в любом возрасте. Никогда не знаешь, кто поможет вам делом или советом, что в итоге повернёт вашу жизнь в лучшее русло. Это может быть, супруг, родитель, ребенок, сосед или попутчик в поезде. Просите помочь! Делом, словом.Почему мы, взрослым, так не делаем?Маленький ребёнок исследует червяка, улитку, песок и листики деревьев. Вот бы было здорово, если бы взрослые начали исследовать свои поступки, решения, возможности. Просто берите лист бумаги и каждый раз, когда что-то не клеится, пишите культовые два столбика плюсов и минусов, рисуйте схемы, анализируйте. В любом случае ваш мозг переключится на исследовательскую работу и задачи и как минимум — избавит вас от стресса, как максимум – даст верное решение и продвинет вперёд.