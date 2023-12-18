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Скандинавский гномик как из сказки

Только посмотрите на этого чудесного гномика! Он очень симпатичный, сказочный, такой необыкновенный. А ещё он может светиться изнутри! Украсьте дом к праздникам с помощью этого замечательного гнома.



Материалы:

капсула от киндер-сюрприза;

гофрокартон;

фетр и меховая ткань;

декоративная тесьма и полубусины;

ёлочный шар и гирлянда;

капроновые колготки или носки;

воздушный пластилин;

клеевой пистолет.

Светящийся гномик: мастер-класс

Пластиковая капсула от киндер-сюрприза как нельзя лучше подходит для создания ботиночек! Разрежьте напополам, у одной половинки вырежьте переднюю часть ботинка, склейте вместе. Поставьте на картон, обведите, вырежьте и приклейте к обратной стороне ботинка.



Оберните ботиночки фетром и приклейте. Проткните ткань иглой по центру, проденьте декоративную тесьму, завяжите.



Для ножек отрежьте 10 см гофрокартона, сверните в трубочку. Оклейте со всех сторон фетром.



Вклейте ножки в ботиночки. В качестве туловища используйте ёлочный шар — приклейте его к ножкам гномика.



Внутрь ёлочного шара поместите гирлянду. Из колготок или носков сделайте носик с помощью любого наполнителя, приклейте. Следующим шагом вырежьте бороду из меховой ткани, также приклейте. Наконец, из воздушного пластилина раскатайте кусочек, прилепите на шар, сверху — полубусины для глаз.



Из фетра вырежьте треугольник, склейте и выверните. Набейте любым наполнителем.



Украсьте край меховой тканью. Приклейте к голове гномика только спереди, чтобы сзади оставался доступ к гирлянде.



Руки гномика сделайте по принципу ног: сверните картон, оклейте фетром. Варежку также вырежьте из картона + фетра.



Приклейте руки, спрячьте под шапочкой. По желанию можно добавить какой-нибудь декор наподобие снежинок!



Очаровательный гномик украсит дом к праздникам как нельзя лучше! Будто гномик сошёл со страниц сказки.
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Гномикиидея

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