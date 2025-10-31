«Печи Уорда»: как углевыжигательные сооружения стали укрытием для авантюристов

Глядя на шесть конусовидных сооружений, расположенных в американском государственном историческом парке Уорд, не сразу догадаешься об их назначении. Однако именно они являются одной из самых известных местных достопримечательностей и представляют собой углевыжигательные печи, которые полтора столетия назад давали необходимые ресурсы для добычи серебра.
Уникальные объекты с занимательной историей. /Фото: wikiрedia.org
Эти необыкновенные сооружения расположены в США, в штате Невада, на территории Национального исторического парка Уорд (англ. - Ward). А ещё полтора столетия назад на месте охраняемой государством зоны был одноименный город, население которого составляло примерно полторы тысячи человек. Остались сведения и об инфраструктуре, которая была доступна его жителям - там располагался почтовый узел связи, школа и даже пивоварня с пабами. А своё название населённый пункт получил в честь Томаса Уорда, открывшего в этой местности залежи богатой серебром руды.
Город Уорд, ок. 1880 года. /Фото: westernmininghistory.com
Правда, просуществовал город недолго: когда в 1883 году масштабный пожар стёр с лица земли третью часть Уорда, восстанавливать его никто не стал. А четыре года спустя его и вовсе забросили. Однако в первые годы своего существования он развивался довольно активно, во многом из-за разрабатываемого там месторождения для добычи серебра.древесный уголь. И именно для того, чтобы не тратить время и деньги на логистику, производить столь необходимое сырье решили на месте, построив те самые шесть углевыжегательных печей.
Сегодня от города остались печи да название, которое присвоили парку. /Фото: cloudinary.com
Об эксплуатации печей Уорда известно не так много, однако совершенно точно можно утверждать, что они работали, как минимум, три года - с 1876-й по 1879-й. В основном, материалом для выжигания служили сосны и можжевельник, причём, тогда казалось, что их в достаточном количестве произрастало неподалёку. Правда, довольно быстро стало ясно, что деревьев было слишком мало, чтобы долго эксплуатировать сооружения в их первоначальном назначении.
Непосредственно печами они пробыли недолго. /Фото: moya-planeta.ru
Сегодня же интерес обывателей привлекает форма и габариты печей: так, по данным редакции Novate.ru, их высота составляет почти десять метров, диаметр у основания - 8 метров, толщина стен - примерно 60 сантиметров. Однако не меньшей популярностью пользуется у туристов и их дальнейшая история после прихода города в упадок - по сути, они превратились в полноценные дома. Трудно сказать, жили ли там непосредственно граждане Уорда, однако доподлинно известно, что после того, как город был заброшен, их с удовольствием использовали в качестве ночлега случайные путники, а также разбойники и авантюристы, которые не брезговали ими как перевалочным пунктом.
Печи Уорда зимой. /Фото: nevadamagazine.com
Позднее, уже в ХХ столетии, бывшая территория города Уорд стала частной арендуемой территорией, которая использовалась фермерами в качестве пастбища для своего скота. К слову, временные хозяева не позволили себе повредить или разрушить уникальные сооружения. И углевыжигательные печи благополучно дожили до того часа, когда стали официально охраняться государством - в 1968 году срок последней аренды истёк, и вскоре эта территория стала местом открытия исторического парка Ward Charcoal Ovens.
Вид углевыжигательной печи изнутри. /Фото: lwitter.ru
Сегодня бывшие углевыжигательные печи являются главной достопримечательностью парка, которые с удовольствием осматривают туристы. Рядом с ними установлен кемпинг, где можно остановиться. Кроме того, в парке можно устроить пикник или порыбачить в небольших речушках, которые протекают неподалёку. А вот охота на местную фауну запрещена, поэтому все тамошние дикие животные - олени, лоси, лисицы и койоты - людей не боятся, и увидеть их можно без труда.
Ночью они выглядят просто завораживающе. /Фото: pandotrip.com
Что касается самих печей, то их можно осмотреть не только снаружи, но и изнутри, а вот лазать и взбираться наверх по ним не разрешается - это может стать причиной повреждения исторических построек, которым уже полторы сотни лет. Зато любоваться ими можно без ограничений, а особенно впечатляюще они выглядят в тёмное время суток, ведь тогда внутри печей Уорда зажигается специальная иллюминация, которая имитирует пламя. Так туристы всегда будут помнить, каким было первоначальное назначение шести этих интереснейших сооружений.
