Жители мегаполисов хорошо знают, что происходит со старыми автомобилями, закончившими свой срок службы. Они гниют во дворах домов, на дорогах, их разбирают на запчасти. Фотограф Питер Липпман потратил 2 года на поиск старых, классических автомобилей, закончивших свой век в дремучих лесах. Оставшись один на один с природой, четырехколесные друзья человека обрастают с годами мхами, сквозь них прорастают деревья, на их кузове расцветают цветы.

Мистическое зрелище. Проект Питера Липпмана «Парковка в раю».Потратив в общей сложности 2 года на поиск своих «моделей» в лесах, Питер Липпман собирается выпустил книгу. До этого, его фотографии будут показаны в галерее Софи Мари в Амстердаме. Небольшую часть из них можно увидеть уже сейчас. Еще несколько красивых фотографий старых, заброшенных автомобилей от разных авторов . 30 лет спустя…(Фото Marion Nesje): Клад в старом авто: В зимнюю ночь . (Фото Scott Kroeker): Разбитые мечты. (Фото Asmundur Porkelsson): В полях Калифорнии: Старый Додж. (Фото Shobeir Ansari): Где-то на западе Техаса…(Фото Noel Kerns): Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: