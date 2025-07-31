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Парковка в раю

Жители мегаполисов хорошо знают, что происходит со старыми автомобилями, закончившими свой срок службы. Они гниют во дворах домов, на дорогах, их разбирают на запчасти. Фотограф Питер Липпман потратил 2 года на поиск старых, классических автомобилей, закончивших свой век в дремучих лесах. Оставшись один на один с природой, четырехколесные друзья человека обрастают с годами мхами, сквозь них прорастают деревья, на их кузове расцветают цветы.

Мистическое зрелище. Проект Питера Липпмана «Парковка в раю». Парковка в раю

Потратив в общей сложности 2 года на поиск своих «моделей» в лесах, Питер Липпман собирается выпустил книгу. Парковка в раю До этого, его фотографии будут показаны в галерее Софи Мари в Амстердаме. Парковка в раю Небольшую часть из них можно увидеть уже сейчас. Парковка в раюПарковка в раю Парковка в раюПарковка в раюПарковка в раюПарковка в раюПарковка в раю Парковка в раю Еще несколько красивых фотографий старых, заброшенных автомобилей от разных авторов. 30 лет спустя…(Фото Marion Nesje): Парковка в раю Клад в старом авто: Парковка в раю Парковка в раю В зимнюю ночь. (Фото Scott Kroeker): Парковка в раю Разбитые мечты. (Фото Asmundur Porkelsson): Парковка в раюПарковка в раю В полях Калифорнии: Парковка в раюПарковка в раю Парковка в раюПарковка в раю Старый Додж. (Фото Shobeir Ansari): Парковка в раю Где-то на западе Техаса…(Фото Noel Kerns): Парковка в раю


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