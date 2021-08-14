Что можно есть без страха набрать вес

Любая пища содержит калории, но некоторыми продуктами вы можете наслаждаться сколько угодно, не беспокоясь о возможности набрать вес.









В большинстве своём это не содержащие крахмала фрукты и овощи, которые безопасны для фигуры по трём причинам:





состоят, главным образом, из воды;



низкокалорийны;



содержат пищевые волокна, дающие ощущение сытости.



Стебли сельдерея

Кудрявая капуста

Голубика

Огурцы

Томаты

Грейпфрут

Брокколи

Канталупа (мускусная дыня)

Цветная капуста

Ежевика

Листовой салат

Апельсины

Клубника

Мускатная дыня