6 киношных штампов о средневековой войне, которые нам продолжают усердно скармливать

В кино все не так, как в жизни в силу разных причин. К некоторым вещам в драматургическом произведении придираться откровенно глупо. Однако, часто кинематограф и вовсе улетает в страну «Фантазию», когда дело доходит до изображения тех или иных вещей. Хуже всего дела обстоят с разнообразными историческими фильмами. Зачастую производители кино или не приглашают, или банально не слушают рекомендации консультантов.
1. Кольчуги и латы легко протыкаются холодным оружием
Проткнуть очень не просто. /Фото: oxvo.ru.
Как обстоят дела на самом деле: кольчуги протыкаются с большим трудом. Чего уж там, даже хорошая плотная одежда (по сути, телогрейка) без всякой доброй стали может стать серьезной преградой для оружия. Заброневую контузию (ушиб) человек получает почти при любом ударе, однако добраться острой частью оружия до тела крайне проблематично. Пробить металлические латы еще сложнее, чем кольчуги. Не всегда с этой задачей может справиться даже удар копьем с лошади на галопе.
Почему в кино не как в жизни: стремление показать кровопролитную резню и ужасы войны. У Средневековой войны хватало ужасов, но чаще всего заключались они в другом.
2. Шлем не является обязательным
Шлемы для трусов. /Фото: wallhere.com.
Как обстоят дела на самом деле: полная ерунда. У средневекового и античного воина могло не быть защиты груди, ног, рук, даже могло не быть щита. Однако защита головы всегда была строго обязательной. Явиться на войну без шлема – купить билет в один конец. Даже удара мечом плашмя по черепу скорее всего будет достаточно для нанесения человеку травм, несовместимых с жизнью. Особенно в условиях средневековой полевой медицины.
Почему в кино не как в жизни: потому что актер должен непрерывно играть лицом. Кроме того, в кино и театре глубоко укоренилось мнение, что использование шлемов на персонажах будет сбивать зрителей с толку.
3. Грациозное фехтование
С действительностью мало общего. /Фото: welcome-belarus.ru.
Как обстоят дела на самом деле: фехтование холодным оружием появилось благодаря не рыцарской, мещанской культуре. Первые фехтбуки – это своего рода наставления по самообороне в городских условиях. В рыцарскую культуру фехтование проникло только в конце Средневековья, когда начала складываться культура дуэлей в ходе процесса обеднения рыцарства и крушения старых порядков. Причем даже в начале Нового времени многие рыцари считали фехтование уделом простолюдинов, так как оно не имеет никакой практической пользы в реальной войне на поле сражения. В реальных сражениях используются самые простые (и от того самые эффективные) способы обращения с холодным оружием.
Почему в кино не как в жизни: ну, красиво же. Кроме того, существует целый раздел театральной хореографии, который посвящен сценическому фехтовании. Хорошо поставленное фехтование в кино и театре может раскрывать характеры и образы персонажей не хуже многих других элементов ремесла, таких, как игра лица или диалоги.
4. Главное оружие - меч
Выглядит красиво. /Фото: kinorium.com.
Как обстоят дела на самом деле: среди знати мечи действительно были распространены широким образом. Однако, они никогда не были главным оружием рыцаря. Символом рыцарства меч стал уже в Новое время в эпоху романтизации дней, давно ушедших. Не последнюю роль во всем этом сыграла художественная литература и изобразительное искусство XIX века. Меч – это достаточно специфическое оружие, предназначенное главным образом против слабозащищенного противника. Главное оружие рыцарства начиная с эпохи Карла Великого и заканчивая Итальянскими войнам в начале Нового времени – это копье. При этом рыцарство использовало огромный арсенал куда менее романтичного оружия, в том числе алебарды, палицы и булавы, боевые топоры. Многие рыцари, например, возили при седле, помимо меча, именно топор с двуручным древком в качестве вспомогательного оружия.
Почему в кино не как в жизни: меч выглядит красиво и изящно. Огромное влияние на романтизацию этого элегантного оружия оказала литература XIX и XX века. В результате чего сформировался исторический стереотип.
5. Рана стрелой или арбалетным болтом – сущий пустяк
Всей своей игрой Шон Бин демонстрирует, что он не любит лучников. /Фото: YouTube.
Как обстоят дела на самом деле: любая колотая рана крайне опасна. Особенно если в процессе ранения в тело попадает и в нем же остается посторонний предмет. В случае с ранением стрелами и арбалетными болтами дела обстоят так же плохо, как с ранением пулями. Такая рана будет постоянно кровоточить и страшно болеть, стеснять движения и доставлять нарастающий дискомфорт. Скорее всего человек будет выведен из строя уже после первого же попадания, даже не в жизненно важно место на теле. Хуже всего то, что посторонний предмет в плот с очень высокой долей вероятности приведет к заражению крови. В условиях средних веков, когда не было антибиотиков, побороть заражение крови могла только молитва и надежда на хороший иммунитет.
Почему в кино не как в жизни: стремление показать лихость героя, его силу и момент преодоления «вопреки».
6. Стрелу или болт арбалета можно легко вытянуть из тела в случае попадания
Лечилась такая рана совсем не так. /Фото: ya.ru.
Как обстоят дела на самом деле: помните, как в откровенно странном фильме «Жанна Д Арк» 1999 года Люка Бессона из Жанны вытягивали не то стрелу, не то арбалетный болт? Так вот, то, что там показано, привело бы только к одному результату – летальному исходу. Вытянуть стрелу из раны обратно нельзя. Потому что в этом случае наконечник с вероятностью 9.5 из 10 отделится от древка и останется в ране, а спустя какое-то время уйдет по раневому каналу еще глубже.
В действительности стрела или аккуратно вырезалась полевым хирургом при помощи специального инструмента, или же обламывалась у самой раны, а ее остатки проталкивались насквозь той части тела, в которую она угодила, и вынимались в обратной стороны, после чего уже сквозное ранение обрабатывалось и зашивалось хирургом.
Почему в кино не как в жизни: нужно показать лихость героя, незнание матчасти средневековой медицины.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии