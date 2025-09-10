6 киношных штампов о средневековой войне, которые нам продолжают усердно скармливать

1. Кольчуги и латы легко протыкаются холодным оружием

Проткнуть очень не просто. /Фото: oxvo.ru.

2. Шлем не является обязательным

Шлемы для трусов. /Фото: wallhere.com.

3. Грациозное фехтование

С действительностью мало общего. /Фото: welcome-belarus.ru.

4. Главное оружие - меч

Выглядит красиво. /Фото: kinorium.com.

5. Рана стрелой или арбалетным болтом – сущий пустяк

Всей своей игрой Шон Бин демонстрирует, что он не любит лучников. /Фото: YouTube.

6. Стрелу или болт арбалета можно легко вытянуть из тела в случае попадания

Лечилась такая рана совсем не так. /Фото: ya.ru.