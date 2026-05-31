Многолетние розовые цветы, которые будут цвести вечно

Выбор многолетних растений для сада очень велик. Кто-то предпочитает высаживать цветы с разным окрасом, создавая яркие и броские клумбы, а кто-то останавливается на одном оттенке, создавая изысканный и утонченный ландшафтный дизайн.
Если вы хотите превратить сад в нежный и романтический уголок, то вам на помощь придут великолепные растения с розовыми цветами.
Тюльпаны
Эти цветы должны быть в каждом саду! Розовые тюльпаны — настоящий символ весны и нежности
Астра
Чудесная и неприхотливая астра будет радовать обильным цветением до глубокой осени
Гибискус
Крупный кустарник, покрытый розовыми цветами не требует особого ухода
Анемона
Ухаживать за анемоной очень просто, розовые цветы прекрасно гармонируют с другими растениями на клумбе
Пионы
Одни из самых красивых и нежных цветов — розовые пионы не оставят равнодушной ни одну представительницу прекрасного пола
Гейхера
Декоративное растение часто используется в ландшафтном дизайне, компактные кустики высотой до 50 см отлично сочетаются с другими растениями
Наперстянка
Цветки высокого растения напоминают наперстки с необычным окрасом. Наперстянка отлично приживается в саду и может вырастать до 2-х метров
Люпин
Одно из самых выносливых и неприхотливых растений, которое зацветает в конце мая — начале июня
Импатиенс или недотрога
Изящное растение плохо переносит холода, поэтому его лучше выращивать в контейнерах и убирать на зиму в помещение
Иссоп лекарственный
Особого внимания заслуживает приятный аромат этого растения, схожий с анисом. В качестве лекарственного сырья у иссопа используются цветущие облиственные побеги
Роджерсия
Неприхотливое экзотическое растение, все чаще стало использоваться в ландшафтном дизайне благодаря декоративным цветам и листьям
Дельфиниум
Высокорослый дельфиниум нуждается в большом количестве солнца и воды. Растение очень эффектно смотрится в клумбах
Хризантема
Невероятно красиво смотрятся розовые хризантемы, которые украсят сад даже в осенние месяцы
Незабудки
Скромные, но такие привлекательные незабудки розового цвета станут прекрасным дополнением ландшафтного дизайна
Георгины
Роскошные растения, которые станут настоящим украшением сада. Пройти мимо крупных шарообразных цветов просто невозможно
Ландыши
Ароматные и такие нежные ландыши наполнят сад приятным ароматом в середине весны — начале лета
Астильба
Садоводы ценят астильбу за длительное пышное цветение и неприхотливость
Черноголока или Прунелла
Зацветает прунелла в середине июня и цветет до самого сентября, наполняя сад необычными розовыми цветочками, собранными на соцветии, напоминающем колос
Лилия «старгейзер»
Одна из самых необычных лилий с невероятно ароматными цветами
Ахименис
Подходит для выращивания в подвесных корзинах как в саду, так и в доме
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии