Многолетние розовые цветы, которые будут цвести вечно

Выбор многолетних растений для сада очень велик. Кто-то предпочитает высаживать цветы с разным окрасом, создавая яркие и броские клумбы, а кто-то останавливается на одном оттенке, создавая изысканный и утонченный ландшафтный дизайн.



Если вы хотите превратить сад в нежный и романтический уголок, то вам на помощь придут великолепные растения с розовыми цветами.

Тюльпаны

Астра

Гибискус

Анемона

Пионы

Гейхера

Наперстянка

Люпин

Импатиенс или недотрога

Иссоп лекарственный

Роджерсия

Дельфиниум

Хризантема

Незабудки

Георгины

Ландыши

Астильба

Черноголока или Прунелла

Лилия «старгейзер»

Ахименис

Эти цветы должны быть в каждом саду! Розовые тюльпаны — настоящий символ весны и нежностиЧудесная и неприхотливая астра будет радовать обильным цветением до глубокой осениКрупный кустарник, покрытый розовыми цветами не требует особого уходаУхаживать за анемоной очень просто, розовые цветы прекрасно гармонируют с другими растениями на клумбеОдни из самых красивых и нежных цветов — розовые пионы не оставят равнодушной ни одну представительницу прекрасного полаДекоративное растение часто используется в ландшафтном дизайне, компактные кустики высотой до 50 см отлично сочетаются с другими растениямиЦветки высокого растения напоминают наперстки с необычным окрасом. Наперстянка отлично приживается в саду и может вырастать до 2-х метровОдно из самых выносливых и неприхотливых растений, которое зацветает в конце мая — начале июняИзящное растение плохо переносит холода, поэтому его лучше выращивать в контейнерах и убирать на зиму в помещениеОсобого внимания заслуживает приятный аромат этого растения, схожий с анисом. В качестве лекарственного сырья у иссопа используются цветущие облиственные побегиНеприхотливое экзотическое растение, все чаще стало использоваться в ландшафтном дизайне благодаря декоративным цветам и листьямВысокорослый дельфиниум нуждается в большом количестве солнца и воды. Растение очень эффектно смотрится в клумбахНевероятно красиво смотрятся розовые хризантемы, которые украсят сад даже в осенние месяцыСкромные, но такие привлекательные незабудки розового цвета станут прекрасным дополнением ландшафтного дизайнаРоскошные растения, которые станут настоящим украшением сада. Пройти мимо крупных шарообразных цветов просто невозможноАроматные и такие нежные ландыши наполнят сад приятным ароматом в середине весны — начале летаСадоводы ценят астильбу за длительное пышное цветение и неприхотливостьЗацветает прунелла в середине июня и цветет до самого сентября, наполняя сад необычными розовыми цветочками, собранными на соцветии, напоминающем колосОдна из самых необычных лилий с невероятно ароматными цветамиПодходит для выращивания в подвесных корзинах как в саду, так и в доме