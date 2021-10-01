Как правильно хранить консервацию

Сезон посадки сменяется урожайным сезоном, а затем, конечно, периодом заготовок. И вот когда все это позади, казалось бы, остается только радоваться и, как говорится, пожинать плоды.

Но, к сожалению, и готовая консервация может принести хлопоты и неприятные сюрпризы: заплесневеть, вздуться или взорваться. Однако этого всего можно избежать, следую довольно простым правилам заготовки и хранения.





На этапе заготовки

Правильное хранение

Так как в домашней консервации используется гораздо меньше консервирующих веществ, на этапе приготовления очень важно соблюдать рецептуру и все пропорции. Ведь, например, при недостаточном количестве кислоты и соли в консервации заводятся дрожжи и они мутнеют, а компоты и варенья начинают бродить.Также важно соблюдать время требуемое для приготовления и, конечно, выполнять все необходимые процедуры по стерилизации тары и ее укупорке в момент закатывания. Банка должна быть чистой не только внутри, но и снаружи, поэтому обязательно протирайте горлышко и саму банку, чтобы на ней не было и следа продукции — ведь это прямой проводник для бактерий.Конечно, большую роль играют условия хранения консервации. Зачастую она хранится в подвале или погребе, влажность в которых довольно часто повышена.Такая среда очень благоприятна для развития всевозможных бактерий, поэтому перед началом закаточного сезона стоит провести в помещении дезинфекцию, например, серной шашкой или обработать его «биопагом».Кроме того довольно важно обеспечить в помещении для хранения сухие условия, сделать это можно при помощи различных осушающих материалов, например, селикогеля или сухой соломы и торфа.Еще один очень важный момент, о котором, как правило никто не задумывается, — это этикетка. Дело в том, что к заводским консервам предъявляются очень строгие правила хранения, поэтому для них этикетка не опасна. В случае же с домашней консервацией этикета становится прекрасным домом для всевозможных бактерий, плесени, грибков и проч, а с нее они запросто могут попасть и в консервацию. Поэтому перед тем, как убрать банку на хранению с нее обязательно нужно снять этикетку.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как правильно хранить консервацию, чтобы ничего не заплесневело и не взорвалось.