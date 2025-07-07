Почему не избавятся от паутины из проводов на столбах в странах Азии

Использование подземных кабелей для укладки проводов имеет ряд преимуществ. Однако, не все страны используют эту практику в своей городской инфраструктуре даже в 21 первом веке. В азиатских странах очень часто можно увидеть столбы, усыпанные проводами. Иногда даже невозможно понять как электрики разбираются в этой «паутине» Почему так происходит и каковы причины такого явления, почему бы властям не убрать все эти провода под землю?
Как здесь можно что-то разобрать /Фото:dzen.ru
Многих туристов, исследующих культурное богатство Таиланда, Камбоджи, Вьетнама, Китая и Японии, поражает не только уникальность достопримечательностей, величие архитектурных шедевров и живописные пейзажи, но также и такой курьезный элемент городского пейзажа, как настоящие паутины электрических проводов, окутывающих улицы.
Этот городской элемент неизбежно привлекает внимание, ведь электрические провода обвивают столбы, создавая своеобразную сеть над улицами, они висят прямо над прохожими, и к большому сожалению фотографов, часто становятся нежеланными гостями в кадре, испортив даже самые захватывающие виды.
Это дорогое удовольствие /Фото:vovdi.ru
Одной из причин такой «проводной» обстановки является высокая плотность населения в азиатских странах. Строительство новых зданий требует большого количества электрических соединений, а в случае отсутствия подземных кабелей, электрические провода укладываются на столбах. Это позволяет сократить затраты на строительство и обслуживание, так как ремонтные работы будут значительно проще и быстрее, чем в случае подземной системы. Прокладка кабелей на поверхности земли обходится муниципалитету примерно в 20 долларов за метр, тогда как затраты на их укладку под землей в среднем в десять раз выше.
Кроме того, такая практика существует и из-за традиций и исторического развития строительства. В некоторых азиатских странах, например, в Индии или Вьетнаме, столбы с проводами стали неотъемлемой частью пейзажа и архитектуры. Это создает своеобразную атмосферу и характер города. И иногда, приезжая, туристы тоже любят полюбоваться на эту особенность.
И даже что-то чинят /Фото:triptonkosti.ru
Ещё одним из факторов, объясняющих такую практику, является отсутствие строгих норм и правил об укладке проводов. Во многих азиатских странах отсутствует четкое регулирование в этой области, что приводит к хаотичному распределению проводов и столбов.
К примеру, если рассмотреть Китай, в его мегаполисах проблема с проводами решена даже элегантно — они аккуратно убраны под землю, благодаря чему даже уличные фонари выглядят стильно. Но, стоит только пересечь границы городской черты, то картинка кардинально меняется.
Китайский мегаполис /Фото:1zoom.ru
В Китае можно увидеть уникальную систему подвески электропроводов, которая отличается от той, что применяется в России. Здесь не найти обычных для россиян трансформаторных будок. Взамен, по малым городам Китая разбросаны специальные открытые трансформаторы, монтированные на столбах, функционирующие по особому принципу.
В России обычно от одной трансформаторной будки к жилому зданию протягивается единственный массивный кабель, который затем разветвляется на множество тонких проводов, направляющихся в отдельные квартиры. В отличие от этого, в Китае принята другая практика, от трансформатора к каждой квартире идет индивидуальный провод, обеспечивая прямое электроснабжение.
Стандартный трансформатор /Фото:trans-energo.com
Электрические провода часто спутаны и скручены между собой, их прокладка не всегда осуществляется вдоль столбов — они могут извиваться вдоль крыш или даже пронизывать через подъезды. Каким образом местные жители разбираются в этой путанице и определяют, какой провод принадлежит кому, остается тайной. Однако, похоже, что такая система распределения электроэнергии устраивает китайцев.
На самом деле, местные жители не только адаптировались к присутствию многочисленных проводов, висящих над головами, но и нашли способ обратить это в свою пользу. Китайские домохозяйки научились использовать эти электрические провода как веревки для сушки белья.
Сушка белья на проводах /Фото:fishki.net
Таиланд также демонстрирует сложную сеть проводов, которая не уступает китайской по степени запутанности. Провода здесь повсюду, их размещение кажется хаотичным и непредсказуемым. Однако за этим беспорядком скрываются обоснованные объяснения.
Прежде всего, в Таиланде скрыть электрические кабели под землей оказывается непросто из-за высокого уровня грунтовых вод. Эти воды находятся всего в метре от системы канализации, где и должны были бы пролегать кабели. К тому же, в период муссонных дождей уровень воды еще больше повышается, создавая реальную опасность для подземных электрических линий.
Таиланд /Фото:mykaleidoscope.ru
А также отсутствие метрополитенной системы в большинстве городов, где обычно и прокладываются электрические кабели. В столице, где есть метро, ситуация с электропроводкой лучше благодаря наличию подземных тоннелей. Однако в других городах, где отсутствует метрополитен, кабели прокладываются только над землей.
Еще один интересный момент, что многие провода, висящие над улицами тайских городов, на самом деле не функционируют и не проводят электричество. Они остались висеть из-за того, что когда-то забыли их демонтировать.
Провода в Таиланде /Фото:imghub.ru
В Японии ситуация обстоит так, бюрократические процессы оказали влияние и на электрические кабели. В больших городах электрические кабели аккуратно спрятаны под землей, сохраняя эстетику городского ландшафта. Однако меньшие по размеру населенные пункты сталкиваются с проблемой этой «паутины», решение которой затруднено из-за сложностей бюрократической системы.
Япония /Фото:wallhere.com
Из-за определенного законодательства, маскировка неприглядных электрических линий и улучшение внешнего вида городских улиц становится невозможной. Согласно правилам, если муниципалитет решает перенести провода под землю, владельцы прилегающих территорий лишаются части своей собственности из-за установки трансформаторов.
В Японии ценность земельных участков весьма большая, и лишь единицы могут позволить себе безвозмездно расстаться с ценными квадратными метрами.
Так дела обстоят в Японии /Фото:ВКонтакте
Несмотря на инновационный подход и стремление к прогрессу, Япония до сих пор сохраняет свои консервативные корни, уважая и следуя давно установленным традициям. В девяностых страна начала активно развивать телекоммуникационную компанию PHS, ставшую одной из ведущих на рынке мобильной связи.
В контрасте с другими передовыми технологиями, которые представляют собой настоящие мобильные и спутниковые радиосистемы, PHS работала по принципу передачи сигналов в компактные ретрансляционные устройства. Эти устройства, охватывающие лишь несколько десятков метров, были размещены на элементах городской инфраструктуры, таких как светофоры или столбы линий связи. С течением времени, Япония продолжает придерживаться стандарта PHS и не демонстрирует намерений переносить свои электрические и телефонные линии под землю.
Сложно убрать под землю такое количество /Фото:stranabolgariya.ru
Конечно, подземные кабели обеспечивают более высокий уровень безопасности, так как они защищены от внешних воздействий, включая погодные условия, аварии и вандализм. Это снижает вероятность перебоев в электроснабжении и повышает надежность работы системы. Позволяют сохранить эстетику окружающей среды. Кроме того, подземные кабели могут быть более экономически эффективными в долгосрочной перспективе, так как их обслуживание и замена обычно требует меньших затрат по сравнению с воздушными линиями электропередач.
Однако, азиатские страны не переходят на подземные кабели для укладки проводов по нескольким причинам. Ведь это в первую очередь связано с высокими затратами на установку подземных кабелей - это требует специальной техники, квалифицированных специалистов и дополнительных материалов. Подземные кабели требуют более долгого времени на установку и обслуживание, что может быть не выгодно в условиях быстрого развития и роста городов. Также, подземные кабели более сложны в обслуживании и требуют специальных навыков для проведения ремонтных работ.
Сеть электрических проводов под землёй /Фото:compuzilla.ru
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