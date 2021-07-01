Шер Ами – почтовый голубь, который спас жизни 200 человек

Обычная голубка спасла от гибели целый батальон солдат. Она смогла доставить донесение после того, как была ранена, потеряла лапку и глаз. За этот подвиг она получила боевые награды, а ее тело теперь вечно хранится в музее.













Голубка Шер Ами (Cher Ami), подготовленная британскими голубеводами, была приписана к Корпусу связи американской армии во Франции. В октябре 1918 года во время битвы в Аргонском лесу ей довелось спасти целый батальон.







3 октября 1918 года 500 человек майора Чарльза Уайтлиси (Charles White Whittlesey) оказались в ловушке в тылу врага. Немцы окружили их в лесу, отрезав о линий снабжения. Американцы заняли и обороняли холм, котда по ним открыла огонь союзная артиллерия. Со штабом не было связи и батальон нес тяжелые потери. За два дня боев осталось чуть более 190 человек.







Майор Уайтлиси отправил почтового голубя с донесением о необходимой помощи, но птицу сбили вражеские снайперы. Второго голубя также подстрелили. Осталась последняя птица – голубка Шер Ами. К ее левой лапке привязали контейнер с запиской с точными координатами батальона и просьбой о помощи.



Немцы видели, как Шер Ами поднялась в воздух, и открыли огонь. Голубка была подбита, но все же смогла продолжить полет.

Она пролетела 40 километров до штаба дивизии за 25 минут, чем помогла спасти жизни 194 солдатам . В этой миссии птица была ранена, потеряла глаз и лапку.Чучело Шер Ами в Смитсоновском музее, США.Шер Ами стала героем 77-й стрелковой дивизии . Медики долго и упорно работали, чтобы спасти ее жизнь. Они не смогли спасти лапку, поэтому вырезали маленький деревянный протез. Когда голубка пришла в себя достаточно, чтобы путешествовать, геройскую птицу доставили на корабле в Соединенные Штаты. Генерал Першинг лично опекал Шер Ами, начиная с Франции.Голубка была награждена французским Военным крестом и американской золотой медалью. После смерти в 1919 году из нее сделали чучело, которое теперь вечно хранится в Смитсоновском музее Памятник Шер Ами во Франции . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)