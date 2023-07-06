Просто и лаконично: пешеходный мост со смотровыми площадками

Cirkelbroen - новый пешеходный мост Копенгагена.
Совсем недавно в Копенгагене прошло торжественное открытие нового пешеходного моста с необычным дизайном. Пять круговых платформ, соединенных меж собой, олицетворяют богатую мореходную историю столицы тех времен, когда из-за большого скопления лодок, по ним можно было пройти словно по переправе. Пепесекая зигзагообразную траекторию моста, люди волей-неволей замедляют ход и получают возможность полюбоваться живописными окрестностями.
Мост, спроектированный художником Olafur Eliasson.
Художник Olafur Eliasson стал автором проекта пешеходного моста через канал Кристиансхавн (Christianshavn canal), появившегося в датской столице Копенгаген. На создание Cirkelbroen («Круговой мост») автора вдохновляли воспоминания из детства, когда гавань настолько переполнялась лодками, что по ним можно было идти, как по своеобразной переправе. На каждой из пяти платформ, установлена опора, также напоминающая мачту судна.
В качестве застройщика выступил благотворительный фонд Nordea-Fonden.
«Круговой мост» - пешеходный мост, построенный в виде пяти круговых колец.
Длина моста составляет 40 метров. Из-за своеобразной извилистой формы конструкции пешеходам поневоле приходится сбавлять темп во время перехода через канал. Автор проекта надеется, что таким образом жители и гости города, останавливаясь, смогут полюбоваться красотой Копенгагена.
Пропускная способность пешеходного моста Cirkelbroen составит 5000 человек в день.
Ожидается, что ежедневно по мосту будет проходить более 5000 человек. При необходимости Cirkelbroen разводится, пропуская суда по каналу.
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