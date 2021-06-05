7 полезных рецептов, с помощью которых ванная комната засияет чистотой!

Прозрачные зеркала

Очистить зеркала совсем не сложно, даже если под рукой не оказалось чистящего средства. Распылите смесь из перекиси водорода и пищевой соды, а затем смойте губкой.

А еще можно использовать крем для бритья — после него зеркала будут не только сверкать, но и перестанут запотевать.

Белоснежная ванна

Чтобы придать ванне первозданный белоснежный вид и избавиться от бактерий и грязи, вам понадобится 1/2 стакана уксуса, 1 стакан спирта и 1/4 стакана соды. Смешайте все это в 4 л теплой воды. Нанесите на поверхность и оставьте на 15 минут, а затем смойте. Вы будете поражены, насколько легко все отмылось.

Чистый туалет

Нанесите разбавленный в воде зубной ополаскиватель или зубную пасту, растворенную в воде, и подождите 30 минут, а затем смойте с помощью щетки.

Сверкающая плитка

Кислородный отбеливатель и ватный шарик превратят плитку в совсем новую и блестящую. Еще можно использовать жидкость для полоскания рта и зубную пасту.

Убираем ржавчину отовсюду

Оставьте раствор на ночь, а утром смойте, и вы будете приятно удивлены. Избавиться от ржавчины куда проще, чем нам казалось раньше. Нужно высыпать поваренную соль на ржавчину, а затем полить сверху лимонным соком. Лимонный сок растворит, а соль впитает ржавчину в себя.Оставьте раствор на ночь, а утром смойте, и вы будете приятно удивлены.

Свежий потолок

Избавиться от пятен и пыли на потолке можно легко, если заполнить ведро водой и уксусом в соотношении 1:1. С помощью обычной швабры помойте потолок. Только не забудьте надеть очки.

Чистые занавески

Распылите раствор бытового отбеливателя (500 мл) и жидкости для мытья посуды (2 ст. л.). Через некоторое время смойте, и занавески приобретут первозданный вид.