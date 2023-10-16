Что правда, а что вымысел в истории «Острых козырьков» - банды из Бирмингема

Раскол британского общества

Члены банды «Острые козырьки» (1920-е годы)

Пока рабочий класс выживал. как мог, богатые люди развлекались на вечеринках

Манчестерский стиль

«Острых козырьков» отличал безупречный стиль

Женщины «Острых козырьков» носили все самое лучшее: платья, меха, шляпки, украшения и прочее

Участники банды

Настоящая банда «Острых козырьков» из Бирмингема

Ирландский актер Киллиан Мерфи в роли Томми Шелби - главы банды «Острые козырьки»

Как появилась идея снять телесериал

Сериал «Острые козырьки» заполучил не только любовь телезрителей, но и более 30 престижных наград

Во время съемок 6 сезона скончалась актриса Хелен Маккрори, игравшая Элизабет «Поли» Грей

Что будет в полнометражном продолжении

Поклонники сериала в предвкушении выхода полнометражного продолжения «Острых козырьков»