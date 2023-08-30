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Способ 100% укоренения роз

Осенью многие садоводы занимаются размножением одного из самых красивых цветов — роз. Чаще всего для размножения роз используют способ черенкования, однако при размножении роз таким образом велик риск того, что большое количество черенков не укоренится и погибнет.
Добиться отличных результатов при размножении роз поможет необычный способ укоренения без обрезания черенков.
Используя острый стерильный инструмент, сделайте продольный надрез на стволе.

100% способ укоренения роз

Аккуратно срежьте верхнюю часть яйца так, чтобы не повредить скорлупу.

100% способ укоренения роз

Удалите белок и желток из скорлупы. Поместите надрезанную часть ствола в скорлупу яйца.

100% способ укоренения роз

Наполните скорлупу водой. Для того чтобы ускорить процесс размножения используйте любой стимулятор корнеобразования.

100% способ укоренения роз

Накройте скорлупу темной пленкой и оставьте в таком состоянии на месяц.

100% способ укоренения роз

За 30 дней на срезанном месте ствола начнет активно развиваться крепкая и здоровая корневая система. Срежьте черенок с корнями и аккуратно удалите скорлупу.

100% способ укоренения роз

Пересадите укорененный черенок в плодородную почву, где он продолжит свой рост.

100% способ укоренения роз
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укоренениеРозы

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