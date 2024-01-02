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Хит группы «Bad Boys Blue», который в 1980-х звучал на каждой дискотеке



«Bad Boys Blue» - любимая музыка из 1980-х

Кажется, ещё совсем недавно эта мелодия неслась из всех динамиков, а молодёжь на дискотеках отчаянно пускалась в пляс, когда ди-джей включал записи группы «Bad Boys Blue». Впрочем, и сегодня трудно поспорить с тем фактом, что это прекрасная танцевальная музыка.

Bad Boys Blue — евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году, за свою историю выпустившая около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе и в США. Группа Bad Boys Blue возникла летом 1984 года в городе Кёльне (Германия) после того, как авторы и продюсеры Тони Хендрик и Карен ван Хаарен (Карен Хартманн), владеющие независимым рекорд-лейблом Coconut Records, стали искать исполнителей для записи сингла L.O.V.E. In My Car.

В настоящее время группа Bad Boys Blue — это Джон МакИнерни и две бэк-вокалистки — Сильвия МакИнерни, жена Джона, и Эдит Миракл.

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