6 вдохновляющих книг от женщин и для женщин, которые возвращают веру в себя

История знает немало случаев, когда женщина уверенно идёт к своей цели. Ей не могут помешать никакие внешние раздражители и обстоятельства. Но ведь далеко не каждая представительница прекрасного пола обладает качествами супергероя. В нашем обзоре книги, которые написаны женщинами для женщин. Они вдохновляют не общими фразами и словами, а живым примером человека, который сумел найти собственный путь к исполнению мечты.
Ханна Бренчер, «Если ты найдешь это письмо»
Ханна Бренчер, «Если ты найдешь это письмо. Как я обрела смысл жизни, написав сотни писем незнакомым людям». / Фото: www.labirint.ru
Эта удивительная книга – фактически готовый рецепт по борьбе с депрессией. Автор книги была единственной студенткой в университете, которая исправно ходила на почту за письмами от своей мамы. Женщина отказывалась доверять всяким новомодным штучкам, она просто писала послания и отправляла их в конверте. Впрочем, Ханна и сама была уверена, что бумажное письмо – это совсем другие впечатления и эмоции.
Когда ей стало плохо, девушка решила, что спасти её сможет не самокопание, а помощь таким же, как она, нуждающимся во внимании и любви. Она стала писать письма и раскладывать их в парках и скверах. А потом на своей странице в социальной сети пообещала написать самое настоящее письмо каждому, кто обратится к ней с подобной просьбой. Ханна Бренчер решила сделать мир лучше, помогая другим. И предлагает всем испытать на себе свой рецепт счастья.
Тара Вестовер, «Ученица. Предать, чтобы обрести себя»
Тара Вестовер, «Ученица. Предать, чтобы обрести себя». / Фото: www.labirint.ru
Книга Тары Вестовер – это автобиография, жесткая, местами жестокая история девушки. Повествование не имело целью скрыть неприглядные факты из жизни. Напротив, открывая все обстоятельства жизни автора, книга имеет основной посыл: любить жизнь во всех её проявлениях. Даже если отец и мать, ввиду явного расстройства психики, не способны одарить детей необходимыми заботой и вниманием. Даже стремление маленькой Тары учиться вызывает протест у самых близких людей. Но девочка уверенно идёт к своей мечте, преодолевая трудности и сопротивление окружающих.
Однако книгу нельзя назвать простой инструкцией по достижению своей цели. Книга учит совершенно другому: умению отказаться от роли жертвы и сделать правильный выбор в пользу жизни. Своей собственной счастливой жизни.
Донна Фоли Мабри, «Мод. Откровенная история одной семьи»
Донна Фоли Мабри, «Мод. Откровенная история одной семьи». / Фото: www.media.tcdn.co
С точки зрения писательского мастерства книге, возможно, не хватает эмоций, зато в ней честно и правдиво описан жизненный путь целой семьи. Впрочем, написана она не профессиональным писателем, а внучкой главной героини, которая систематизировала и изложила в своём произведении воспоминания бабушки, сумевшей преодолеть множество трудностей и достойно встретить собственную старость.
Эта история проникает в тебя и учит ценить жизнь. Это взгляд женщины, пережившей две войны и Великую депрессию, потерявшей многих дорогих людей и не утратившей способности быть счастливой.
Джаннетт Уоллс, «Замок из стекла»
Джаннетт Уоллс, «Замок из стекла». / Фото: www.livelib.ru
Книга во многом неоднозначна и воспринимается по-своему каждым человеком. Один читатель увидит историю, полную жестокости, другой прочтёт её как руководство по выживанию в сложнейших условиях.
Возможно, именно в этом и кроется ценность данного произведения: показать каждому то, что волнует именно его. Важность книги ещё и в том, что она вызывает чувство сопереживания и сочувствия, в первую очередь, к главной героине. Девочка сумела преодолеть обстоятельства и смогла освободиться от тяжёлого груза прошлого. Осталось только простить тех, кто причин ей столько боли.
Джаннетт Уоллс, «Дикие лошади. У любой истории есть начало»
Джаннетт Уоллс, «Дикие лошади. У любой истории есть начало». / Фото: www.livelib.ru
Это не продолжение книги «Замок из песка» этого же автора. Это описание жизни трёх женщин одной семьи: Лили Кейси, её дочери Розмари и внучки Джаннетт Уоллс. Главной героиней произведения стала бабушка, которая когда-то была вынуждена отказаться от собственной мечты в угоду обстоятельствам.
Возможно, именно это и повлияло на её характер, а в будущем и на воспитание дочери и взаимоотношения с внучкой. Роман позволяет взглянуть на историю семьи сквозь призму прошлого и сделать своеобразную работу над ошибками собственного мировосприятия.
Шерил Стрэйд, «Дикая. Опасное путешествие»
Шерил Стрэйд, «Дикая. Опасное путешествие». / Фото: www.book24.ru
У каждого человека есть свой рецепт обретения счастья и душевного покоя. Для Шерил Стрэйд было важно обрести душевное равновесие в ситуации, когда вся её жизнь, казалось, рушилась на глазах. Смерть близкого человека и непонимание со стороны родных заставили автора искать свой собственный путь к внутренней гармонии.
Шерил Стрэйд отправилась в одиночное путешествие в горы, чтобы закалить не столько собственное тело, сколько душу. Тяжелые физические нагрузки и реальные опасности, через которые пришлось пройти автору, сделали её другим человеком. В конце своего путешествия Шерил могла с уверенностью сказать: ей удалось преодолеть собственный инфантилизм и под другим углов взглянуть на себя и окружающих.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии