Как Вождь краснокожих стал Плохишом

В 1963 году на экраны Советского Союза вышел фильм «Деловые люди», снятый Леонидом Гайдаем по мотивам рассказов О.Генри. Наибольший зрительский успех выпал на новеллу «Вождь краснокожих», где вместе с известными актерами Георгием Вициным, Алексеем Смирновым, Георгием Милляром свою первую яркую роль в кино сыграл 12-летний Сережа Тихонов…







Кто не знает этой забавной истории о двух жуликах, которые захотели срубить по-легкому деньжат и украли сына почтенного человека из какого-то провинциального городка?! Мальчишка так затерроризировал и замучил мошенников, что те забыли о выкупе и сами были готовы заплатить, лишь бы избавиться от этой «веснушчатой дикой кошки»…







На роль дикого мальчишки Джонни Дорсета изначально Гайдай планировал Надежду Румянцеву. Представляете, что получилось бы?! Актриса-травести в возрасте 32-ух лет! Но очень кстати появился Сережа Тихонов. Гайдай очень долго с ним работал, вытягивал роль, но всё получилось отлично! Сергей Тихонов стал знаменитым.











И когда через год режиссеру Евгению Шерстобитову в картину «Сказка о Мальчише-Кибальчише» понадобился Мальчиш-Плохиш, он вспомнил об юном актере. И эту роль Сергей сыграл с блеском!







Его актерский дуэт с Сергеем Мартинсоном (который сыграл буржуинского шпиона) – настоящее украшение фильма.

Вообще-то Мартинсон не сразу согласился сниматься в картине. Ему предложили разыграть сцену с Плохишом-Тихоновым, где Плохиш клянчил у Мартинсона: «А пряник медовый дашь? А два дашь? А теперь халвы давай, да побольше!» После этого знаменитый актер сразу согласился сниматься и они стали с Сережей чуть ли не друзьями Плохишу полагалась по фильму «бочка варенья» и «корзина печенья», и пока снимали дубль за дублем, Сережа умудрялся умять почти весь реквизит. К концу съемок он на печенье уже смотреть не мог, а только жалобно просил: «Водички налейте!» И в перерывах между съемками Сергей был главным заводилой среди мальчишек. То всех купаться уведет, то разыграет кого-нибудь…Плохиша и его коронные фразы помнят до сих пор: «Я только штаны подтяну!», «Я же свой, буржуинский!»… В 1967 году Сергей Тихонов снялся в фильме «Дубравка», где сыграл хулигана по прозвищу «Утюг». Как всегда – блестяще. Собирался поступать во ВГИК. Казалось, его киношная жизнь только начинается. Но…Во ВГИК его не приняли. Сергей поступал на курс Герасимова-Макаровой, а мэтр советской кинематографии работал тогда над фильмом «У озера» и подбирал студентов именно под этот проект . Сережа Тихонов туда никак не вписывался. А может просто экзаменаторам типаж не понравился (для своих лет Сергей выглядел очень по-детски). И пошел он в армию.После службы Сергей никуда поступать не стал. Может, передумал, а может, свободы захотелось. Был он человек азартный (рассказывали, что перед армией его даже как-то выгнали из санатория за игру в карты на деньги) и стал часто пропадать на ипподроме. А на каждом ипподроме есть своя «мафия» , свои темные личности. Вот и Сережка связался с ними, а потом вдруг попал под трамвай рядом с ипподромом. Темная история… Может быть за долги его убили, а может, слишком много знал. Кто теперь скажет…Вот так неожиданно ярко вспыхнула звезда Сережи Тихонова и так же неожиданно закатилась. Очень жаль этого солнечного пацана. Не забывайте о нем…Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)