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Как Вождь краснокожих стал Плохишом

В 1963 году на экраны Советского Союза вышел фильм «Деловые люди», снятый Леонидом Гайдаем по мотивам рассказов О.Генри. Наибольший зрительский успех выпал на новеллу «Вождь краснокожих», где вместе с известными актерами Георгием Вициным, Алексеем Смирновым, Георгием Милляром свою первую яркую роль в кино сыграл 12-летний Сережа Тихонов…

Как Вождь краснокожих стал Плохишом

Кто не знает этой забавной истории о двух жуликах, которые захотели срубить по-легкому деньжат и украли сына почтенного человека из какого-то провинциального городка?! Мальчишка так затерроризировал и замучил мошенников, что те забыли о выкупе и сами были готовы заплатить, лишь бы избавиться от этой «веснушчатой дикой кошки»…

Как Вождь краснокожих стал Плохишом

На роль дикого мальчишки Джонни Дорсета изначально Гайдай планировал Надежду Румянцеву. Представляете, что получилось бы?! Актриса-травести в возрасте 32-ух лет! Но очень кстати появился Сережа Тихонов. Гайдай очень долго с ним работал, вытягивал роль, но всё получилось отлично! Сергей Тихонов стал знаменитым.

Как Вождь краснокожих стал Плохишом

Как Вождь краснокожих стал Плохишом

И когда через год режиссеру Евгению Шерстобитову в картину «Сказка о Мальчише-Кибальчише» понадобился Мальчиш-Плохиш, он вспомнил об юном актере. И эту роль Сергей сыграл с блеском!

Как Вождь краснокожих стал Плохишом

Его актерский дуэт с Сергеем Мартинсоном (который сыграл буржуинского шпиона) – настоящее украшение фильма.

Вообще-то Мартинсон не сразу согласился сниматься в картине. Ему предложили разыграть сцену с Плохишом-Тихоновым, где Плохиш клянчил у Мартинсона: «А пряник медовый дашь? А два дашь? А теперь халвы давай, да побольше!» После этого знаменитый актер сразу согласился сниматься и они стали с Сережей чуть ли не друзьями.

Плохишу полагалась по фильму «бочка варенья» и «корзина печенья», и пока снимали дубль за дублем, Сережа умудрялся умять почти весь реквизит. К концу съемок он на печенье уже смотреть не мог, а только жалобно просил: «Водички налейте!» И в перерывах между съемками Сергей был главным заводилой среди мальчишек. То всех купаться уведет, то разыграет кого-нибудь…

Как Вождь краснокожих стал Плохишом

Плохиша и его коронные фразы помнят до сих пор: «Я только штаны подтяну!», «Я же свой, буржуинский!»… В 1967 году Сергей Тихонов снялся в фильме «Дубравка», где сыграл хулигана по прозвищу «Утюг». Как всегда – блестяще. Собирался поступать во ВГИК. Казалось, его киношная жизнь только начинается. Но…

Как Вождь краснокожих стал Плохишом

Во ВГИК его не приняли. Сергей поступал на курс Герасимова-Макаровой, а мэтр советской кинематографии работал тогда над фильмом «У озера» и подбирал студентов именно под этот проект. Сережа Тихонов туда никак не вписывался. А может просто экзаменаторам типаж не понравился (для своих лет Сергей выглядел очень по-детски). И пошел он в армию.

Как Вождь краснокожих стал Плохишом

После службы Сергей никуда поступать не стал. Может, передумал, а может, свободы захотелось. Был он человек азартный (рассказывали, что перед армией его даже как-то выгнали из санатория за игру в карты на деньги) и стал часто пропадать на ипподроме. А на каждом ипподроме есть своя «мафия», свои темные личности. Вот и Сережка связался с ними, а потом вдруг попал под трамвай рядом с ипподромом. Темная история… Может быть за долги его убили, а может, слишком много знал. Кто теперь скажет…

Как Вождь краснокожих стал Плохишом

Вот так неожиданно ярко вспыхнула звезда Сережи Тихонова и так же неожиданно закатилась. Очень жаль этого солнечного пацана. Не забывайте о нем…

Как Вождь краснокожих стал Плохишом

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