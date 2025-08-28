Знаменитости, которые стали жертвами «советского Вайнштейна»

История Харви Вайнштейна, который совращал актрис, желавших получить роли в кино, сегодня известна всем, и один суд следует за другим. Но мало кто знает, что в Советском Союзе еще в 50−60-х годах был свой Вайнштейн — Иван Пырьев. Всесильный режиссер, директор «Мосфильма», а потом Союза кинематографистов СССР, лауреат шести Сталинских премий был для многих актрис человеком, от благосклонности которого напрямую зависела их карьера…
Официальная биография
Иван Александрович Пырьев родился 4 ноября 1901 года в Томской губернии.драке, воспитывался в семье деда. С 1915 года воевал на фронте, получил несколько наград. Переболел тифом, после чего уехал в Екатеринбург и поступил в театральную студию. В 1921 году переехал в Москву, где играл различные роли в постановках Сергея Эйзенштейна и Всеволода Мейерхольда. После окончания актерского и режиссерского отделений Государственной экспериментальной театральной мастерской (ГЭКТЕМАС) Пырьев начал карьеру режиссера. В 1936 году вышел его первый фильм «Партийный билет» о врагах народа, но по-настоящему он прославился как комедиограф. Под его руководством вышли музыкальные комедии «Свинарка и пастух», «Трактористы», «Кубанские казаки», а также романтическая лента «В шесть часов вечера после войны» и экранизации романов Федора Достоевского «Идиот» и «Братья Карамазовы».
В 1954 — 1957 годах руководил студией «Мосфильм», затем основал и возглавил Союз кинематографистов. Иван Пырьев умер 7 февраля 1968 года во сне от очередного инфаркта.
Марина Ладынина
Биография Пырьева была бы вполне заурядной, если бы не его любовь к слабому полу. Вовсю пользуясь своей властью и положением, он в буквальном смысле не пропускал ни одной актрисы.
Пырьев был трижды женат.актерскую карьеру в других фильмах уже без участия Пырьева. К моменту выпуска этой ленты Иван уже был влюблен в свою будущую вторую жену Марину Ладынину. Они познакомились на выходе из киностудии «Мосфильм», и вскоре он предложил ей руку и сердце… умолчав, что уже женат. В 1938 году Марина родила сына Андрея, и после этого Пырьев наконец развелся с Адой и женился на ней. Ладынина играла главные роли во всех его картинах этого периода («Богатая невеста», «Трактористы», «Кубанские казаки» и др.) и до определенного времени покорно сносила интрижки мужа (возможно, закрывая глаза на то, как актрисам, отказавшим ему, ломали карьеру в кино). Последним фильмом Пырьева, в котором снялась Ладынина, была лента «Испытание верности» (1954 год). На съемках они сильно поругались, но развелись они позже. После этого Марина Ладынина снялась лишь в одном фильме, который так и не появился в кинотеатрах. Официальная причина отсутствия ролей, которую она называла: ей хотелось запомниться зрителям молодой. Но, скорее всего, главная причина была вовсе не в этом.
Екатерина Савинова
Актриса получила известность после роли Любочки в фильме «Кубанские казаки» (1949). Иван Пырьев больше года оказывал ей знаки внимания, однако Савинова была непреклонна. Однажды он пригласил ее в гости с определенными намерениями, она не удержалась и дала ему пощечину. Тогда Пырьев использовал все свое влияние, чтобы ее не приглашали ни на одну роль. Бывало так, что Савинова приезжала на пробы, успешно проходила их, но получала отказ. Играть в театре она не хотела, считая своим призванием кино. После нескольких эпизодических ролей сыграла Фросю Бурлакову в фильме «Приходите завтра…» (1963), но даже это удалось лишь потому, что съемки проходили в Прибалтике.
Клара Румянова
Известная актриса, голос многих советских мультфильмов, по упорным слухам, должна была играть главную роль в «Испытании верности» вместо Ладыниной. Это уже указывало на то, что о верности во втором браке Пырьева речи не шло: просто так роли в своих фильмах он не предлагал. Однако Румянова не согласилась: ей не понравился сценарий, да и притязания режиссера выходили за рамки профессиональных. Тогда она еще не была знаменитой, но Пырьев сделал все, чтобы роли ей предлагали как можно реже. Взлет карьера пришелся уже на середину 60-х годов.
Людмила Марченко
В 1959 году на экраны вышел фильм «Отчий дом», главную роль в котором сыграла 19-летняя актриса Людмила Марченко. Иван Пырьев заметил молодую звезду сразу — и предложил ей роль в фильме «Белые ночи». Пытаясь завоевать расположение девушки, снял ей квартиру в Москве, куда приезжал без приглашения. В итоге она вынуждена была оттуда съехать. Он обещал жениться, но и это не сработало, пытался действовать через мать актрисы — однако и тут его ждала неудача. Поскольку о всесильности Пырьева в актерском мире знали все, Марченко убеждали согласиться, иначе ей придется завершить карьеру. Но она не поддавалась. Пожилого ловеласа вызвали в ЦК партии, где он заявил, что Людмила — его последняя любовь, и руководство страны с пониманием отнеслось к его притязаниям.
Тем временем Марченко вышла замуж, однако до супруга доходили слухи о ее — несуществующем — романе с Пырьевым. И когда ее пригласили сниматься в Прибалтику (в Москве без разрешения Ивана, который нажимал на все доступные рычаги, Марченко ролей не давали), муж столкнулся с «любовником» на киностудии и развелся с Людмилой. Тогда Пырьев похлопотал о выделении ей квартиры в Москве и начал спаивать молодую актрису (сам он пить не мог), но и это не помогало: Людмила не была готова к отношениям с человеком, который был старше ее на 40 лет! Точку в этой истории поставил второй муж Марченко. Он тоже ревновал актрису к Пырьеву и однажды напал на нее с ножом — изуродовал лицо. После этого Людмила оказалась не нужна никому, начала пить, еще дважды выходила замуж и умерла в безвестности.
Другие жертвы
На данный момент известно, что под «пырьевский запрет» в разное время попадали также актрисы Ольга Бган и Ия Арепина — обе не нашли потом места в советском кинематографе. Наверняка этот список неполон, просто в то время не все были готовы рассказывать о таких постыдных вещах. Влияние Ивана Пырьева простиралось гораздо дальше съемочной площадки, а остановить его было фактически невозможно.
