Нюансы выращивания огурцов

Огородники выращивают огурцы по-разному: кто-то — только рассадой, кто-то — исключительно семенами сразу в грунт. И тот, и другой метод хорош по-своему. Чуть ниже расскажем о нюансах посадки огурца сразу в землю. Такой способ исключает вероятность повреждения корней и период привыкания после перевалки.







Когда можно посадить семена огурца?

Почва для огурцов

Уход за огурцами в открытом грунте

Прежде всего, нужно помнить, что огурцы — теплолюбивая культура. Дождитесь, когда ночью температура установится от + 15 градусов и приступайте к посадке. Угроза возвратных заморозков также должна миновать.Огурцы очень любят питательный грунт. Поэтому перед посадкой семян землю необходимо подготовить. Лучше всего использовать компост (+ золу) и/или перегной. Расстояние между кустиками — 40-50 см. Земля перед посадкой должна быть влажной. Чтобы грунт не пересыхал, обязательно укройте его 2-3 см слоем мульчи!До появления первых двух настоящих листьев поливайте только тёплой водой, постепенно приучая к более холодной. Помните: огурцы — теплолюбивая культура! Огурцы не добывают воду из глубоких слоёв почвы, а потому их жизнь полностью зависит от огородников. Регулярно поддерживайте землю влажной.Огурцы обожают подкормки. Это интенсивно растущая и плодоносящая лиана, которая нуждается в регулярно вносимых удобрениях! Подкармливать можно всем: биогумусом, компостным чаем, любой органикой в целом (настоем банановой кожуры, яичной скорлупы и т. п.), дрожжевой подкормкой, комплексным минеральным удобрением и т. д. До цветения подкармливайте в основном азотным удобрением. После цветения — органикой, минеральным удобрением, древесной золой.Обязательно проводите профилактику Фитоспорином по инструкции, чтобы защитить огурцы от вредителей. Конечно же, не забудьте про сетку — шпалеру, по которой лиана сможет ползти вверх. Поддерживайте достаточную влажность и вносите вовремя подкормки, чтобы получить шикарный урожай огурчиков!