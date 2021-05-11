Вечный фонарик из пластиковой бутылки, и еще 5 вариантов ее необычного применения

Из одной пластиковой бутылки можно сделать массу всего полезного.

1. Вечный фонарик

Простая смесь, которая может удивить. /Фото: youtube.com

Идея, которая пригодится всем любителям отдыха на природе. /Фото: youtube.com

2. Контроль влажности на огороде

Капельный полив и осушение можно осуществлять с помощью пластиковых бутылок. /Фото: avatars.mds.yandex.net

3. Садовая мебель на скорую руку

Полезное дополнение для зоны отдыха. /Фото: m1.lmcdn.fr

4. Чистота и порядок

Метла, которую можно использовать очень долго. /Фото: labuda.blog

5. Самодельная мышеловка

Борьба с грызунами часто выматывает, но не с такой мышеловкой. /Фото: d11-a.sdn.cz

Мышь не сможет выбраться. /Фото: youtu.be/Y6GIg2aBfF4

6. Лодка

Плавательное средство, за которое не нужно отдавать больших денег. /Фото: xshouyi.com