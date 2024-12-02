Как сложилась жизнь успешных манекенщиц СССР

Сегодня стать моделью мечтает чуть ли не каждая вторая девушка. В советские же времена профессия манекенщицы не то что не была престижной, а считалась почти неприличной и при этом скудно оплачивалась. Демонстраторы одежды получали по ставке максимум 76 рублей — как рабочие пятого разряда.



При этом самых известных русских красавиц знали и ценили на Западе, но на родине работа в «модельном» бизнесе (хотя тогда такого понятия не было) нередко создавала им проблемы.

Регина Збарская

Мила Романовская

Галина Миловская

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Елена Метелкина

Татьяна Чапыгина

Румия Руми Рей

Евгения Куракина