Тайны Средневековья: 10 любопытных фактов о танцевальной чуме

Танцевальная чума - неразгаданная тайна Средневековья.
Танцевальная чума - необычное явление, которое наблюдалось в разных частях Западной Европы неоднократно в период с XIV до XVII веков. Наиболее заметный инцидент, связанный с этой чумой, произошел летом 1518 года в Страсбурге, Франция, где множество людей продолжали танцевать до тех пор, пока не падали замертво от истощения. Мы собрали интересные факты об этом невероятном явлении.
1. Случай с фрау Троффеа
Пляски до крови.
За неделю до фестиваля Марии Магдалины в 1518 году фрау Троффеа вышла из своего дома и начала танцевать. Она танцевала весь день до позднего вечера, пока она не рухнула на землю в полном истощении. Хотя женщина и проспала несколько часов, ее мышцы подергивались во сне, будто она продолжала отплясывать. Когда фрау проснулась, она снова начала свой причудливый танец.
На третий день безумных плясок ее туфли были пропитаны кровью, она находилась на стадии крайнего истощения, но никак не могла остановиться. Через несколько дней фрау Троффеа доставили в храм, чтобы исцелить от недуга. Но было слишком поздно.. она умерла. Казалось бы все закончилось, но случилось непредвиденное — подобным образом танцевать начало еще 30 людей. Через месяц их было уже более 400. Люди танцевали сутками, забыв о еде и воде, до тех пор, пока не умирали.
2. Танцевальная чума: причина неизвестна
Причины танцевальной чумы неизвестны и сегодня.
Поскольку все больше и больше людей выходили на улицы в течение августа, их ноги дергались в каком-то жутком танце, пугая жителей города. Танцоры, казалось, сошли с ума, и зрители наперебой выдвигали разные теории, что могло быть причиной — Бог или дьявол. Сотни людей танцевали на улицах, потные и с окровавленными ногами. Считается, что ежедневно от танцевальной чумы умирало более 10 человек. До сих пор никто не знает, что послужило причиной танцевальной чумы в Страсбурге и в других частях Западной Европы, но есть много мнений о том, что могло произойти. Может это была массовая истерия, а может и настоящая «чума», вызванная вирусом.
3. Мнение Парацельса
Врач и алхимик Парацельс.
Врач и алхимик Парацельс посетил Страсбург в 1526 году, всего через несколько лет после того, как случилась танцевальная чума. Он первым написал о фрау Троффеа и был первым, кто использовал термин «хореомания», чтобы описать танцевальную болезнь. Парацельс имел свое собственное мнение о причинах танцевальной чумы. Оказалось, что муж фрау Троффеа ненавидел, когда она танцевала. Парацельс и некоторые из жителей Страсбурга считали, что она начала свой танец, чтобы просто позлить мужа.
Парацельс заявил, что у танцевальной болезни было три причины. Во-первых, она появлялась по мнимым причинам. Во-вторых, люди , возможно, присоединялись к танцу из-за сексуальных расстройств. И, наконец, возможно, у некоторых людей были физические причины для бесконтрольного танца. В конечном счете, Парацельс считал , что несчастные жены были главной причиной танцевальной чумы.
4. Социальный стресс
Стресс как причина танцевальной чумы.
Одной из наиболее вероятных причин танцевальной чумы был стресс. Танцевальная чума появилась вскоре жуткой эпидемии Черной смерти. Казалось, будто у пострадавших были непроизвольные сокращения ног, что и сегодня наблюдается у небольшой части пациентов психиатрических больниц (хотя и в меньшей степени). Стресс мог быть вызван духовной причиной, когда человек предполагал, что он или она должен быть наказан Богом за различные грехи. Также в то время была большая напряженность между различными классами общества. А, учитывая повсеместную бедность и голод, вполне возможно, что были группы людей, которые просто «сломались» из-за морального напряжения.
5. Укусы тарантулов
В Италии танцевальную чуму назвали тарантизмом.
Франция была не единственной страной, пострадавшей от танцевальной чумы. В Италии также были вспышки танцевальной мании, но в этой стране она называлась тарантизм. Люди верили, что спонтанный танец вызван укусами тарантулов. Укушенные якобы начинали дергаться и танцевать. Также утверждалось, что жертвы укусов стремились погрузиться в холодную воду и многие из них погибли в море. Хотя укус тарантула не ядовит для человека, последний известный случай тарантизма в Италии был зафиксирован в 1959 году.
6. Лечение связыванием
Лучшее лекарство - верёвка.
Использовались различные методы, чтобы попытаться вылечить тех, кто пострадал от танцевальной мании. Одним из наиболее распространенных методов было связывание танцующих. Жертв болезни заворачивали в ткани, подобно тому, как пеленают младенцев. По-первых, это предотвращало пострадавших от того, чтобы они танцевали до стирания ног до крови. Некоторые из жертв также утверждали, что плотное обвязывание их животов помогает избавиться от безумия. Некоторые даже просили бить их в живот для облегчения.
7. Темнота и голодание
Темнота и голодание как лекарство от танцевальной чумы.
Марацельс рекомендовал его собственное лекарство от танцевальной чумы. Он назвал пострадавших «гулящими и негодяями» и считал, что с ними нужно было обращаться наихудшим способом. Во-первых, он настаивал на том, что пострадавших нужно запирать в темной комнате (причем, чем хуже помещение, тем лучше). Во-вторых, жертвы должны были голодать и питаться только хлебом и водой. Неизвестно, помогало это или нет, но вряд ли подобное жестокое обращение было хуже, чем экзорцизм, который практиковала церковь по отношению к жертвам танцевальной мании.
8. Детская танцевальная чума
Детская танцевальная чума.
Записи показывают, что в 1237 году большое количество детей были затронуты танцевальной чумой в Эрфурте, Германия. Около 100 детей стали танцевать бесконтрольно на дороге из Эрфурта в Арнштадт, а затем рухнули от истощения. Детей нашли и вернули их родителям. Но на этом все не закончилось. Некоторые подростки вскоре после этого умерли, а те, кто выжил, до конца своих дней жили с тремором, который никогда не проходил. Никто не знает, что вызвало эту вспышку «чумы».
9. Танец святого Джонса
Танец святого Джонса.
Танцевальная мания поразила и Германию в 1300-х годах, сразу после эпидемии Черной смерти. Мужчины и женщины выходили на улицы и конвульсивно танцевали, к ужасу всех окружающих. Они прыгали с пеной у рта, и, казалось, были одержимы. Мания распространялась от одного человека к другому. Некоторых из жертв силой пытались накормить и их безумие проходило на короткое время... но затем возвращалось снова. Жертвы утверждали, что во время танцевальных припадков они даже не видели, что вокруг них происходит, ничего не слышали, а были вынуждены двигаться, кричать и танцевать до полного истощения.
10. Пляска святого Витта
Пляску Святого Витта часто сравнивают с танцевальной манией, но это не был настоящий танец. Хотя святой Витт был покровителем танцоров, эта пляска была болезнью, заставлявшей тела пострадавших дергаться или трястись. Сегодня это заболевание известно, как хорея и его пытаются лечить. Ранее же заболевших доставляли в часовню святого Витта в надежде, что они исцелятся. Того же, кто отказывался посетить часовню, отлучали от церкви.
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