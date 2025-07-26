8 самых масштабных замков мира, устоявших перед натиском времени

Так что же такое замок?

Первые замки появились в раннем Средневековье для защиты накопленного богатства феодалами и князьями.

Не все укрепленные комплексы за высокими крепостными стенами и башнями являются замками (Аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция). | Фото: traveltriangle.com.

Замки за всю историю своего существования выполняли множество функций, но изначально они служили надежным жилищем для богатых землевладельцев и королей.

1. Эдинбургский замок в Шотландии (площадь свыше 35,7 тыс. кв. метров)

Эдинбургский замок – один из самых важных культурных и исторических объектов Шотландии. | Фото: visitscotland.com.

Эдинбургский замок, многие века служил королевской резиденцией, военной крепостью и не раз оказывался в эпицентре трагических событий (Шотландия).

Часовня Святой Маргариты – старейшее здание Шотландии, сохранившее романский облик (Edinburgh Castle). | Фото: cheslav-kara.livejournal.com.

2. Цитадель Алеппо в Сирии (площадь около 39,8 тыс. кв. м)

Цитадель Алеппо является шедевром средневековой исламской крепостной архитектуры (Сирия). | Фото: islamicart.museumwnf.org.

С XII века Цитадель Алеппо превратилась в административный центр и процветающий замковый город (Сирия).

3. Будайский замок за Замковой горе в Будапеште (площадь свыше 44,6 тыс. кв. м)

Будайский замок – старейшее фортификационное сооружение, пережившее более 30 осад и множество нападений (Будапешт , Венгрия). | Фото: aviewoncities.com.

На долю Будайского замка выпала бурная судьба, которая отражает взлеты и падения в судьбе Венгрии (Будапешт).

4. Спишский замок в Словакии (площадь около 49,4 тыс. кв. м)

Спишский замок является одним из самых больших замков Центральной Европы и важным историческим местом в Словакии. | Фото: heartmybackpack.com.

Spis Castle – могучий старинный замковый комплекс, впечатляющий своими размерами, романо-готическими архитектурными объектами и живописной округой (Словакия).

5. Виндзорский замок в английском графстве Беркшир (площадь свыше 54,8 тыс. кв. м)

Потрясающий Виндзорский замок – самый большой и старейший действующий замок в мире, где по сей день проводятся официальные государственные мероприятия и проживает королевская семья.

Посетители Windsor Castle могут погрузиться в историю дворца, прогуливаясь по комнатам детства королевы Виктории, парадным апартаментам короля и королевы или исследовать живописные сады.

6. Пражский град в Чехии (площадь свыше 66,7 тыс. кв. м)

Prague Castle – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как «самый большой древний замок в мире» (Прага, Чехия). | Фото: travelandleisure.com.

Пражский град впитал в себя многие архитектурные стили Чешского княжества и Римской империй, не обошлось и без более поздних трансформаций.

7. Форт Мехрангарх в Джодхпуре (площадь более 81,2 тыс. кв. м)

В 1450-х гг. правитель Ратхор Рао Джодха перенес свою столицу, поэтому построил на вершине холма замок Мехрангарх (Индия, Джодхпур). | Фото: ethnicrajasthan.com.

Mehrangarh Fort – крупнейший замок Индии и один из самых больших подобных комплексов в мире (Джодхпур).

8. Замок Мальборк в Польше (площадь около 143,6 кв. м)

Готический замок Мальборк, расположенный на берегу реки Ногат, – самый большой замок мира (Польша). | Фото: flickr.com.

Malbork Castle состоит из трех разных замков, каждый со своими башнями, башенками, рвами и подъемными мостами (Польша).