8 самых масштабных замков мира, устоявших перед натиском времени

Высокие башни, неприступные стены, элегантные дворы, легендарные битвы, рыцарские тайные собрания, королевские празднества — все это приходит на ум, когда речь заходит о замках. Поистине культовые комплексы, в их бесчисленных формах, стилях и размерах, на протяжении веков поражали величием и загадочностью, вдохновляя многие поколения на создание захватывающих произведений искусства, и необязательно это были реплики старинных замков.
Так что же такое замок?
Первые замки появились в раннем Средневековье для защиты накопленного богатства феодалами и князьями.
Зачастую, замком называют все архитектурные комплексы, с башнями и башенками, высокими стенами и впечатляющими зданиями. Но не все так однозначно в этом вопросе, ведь имеется множество нюансов, влияющих на определение типа архитектурного ансамбля, который может быть как дворцом, так и кремлем, крепостью или фортом. Согласно определению, замок — это «большое укрепленное здание или комплекс зданий, сочетающих в себе жилые и защитные функции». Они появились в период Средневековья, когда феодалы/правители начали укреплять свои жилища для защиты собственных богатств и членом семьи.
Не все укрепленные комплексы за высокими крепостными стенами и башнями являются замками (Аббатство Мон-Сен-Мишель, Франция). | Фото: traveltriangle.com.
По этой причине Московский Кремль, например, нельзя считать замком, хотя на протяжении многих веков он являлся резиденцией князей и царей, но все же его стены защищали еще и часть города с его жителями. Равно, как и крепость не может быть замком, поскольку оборонительное ограждение возводилось вокруг всего населенного пункта.
Замки за всю историю своего существования выполняли множество функций, но изначально они служили надежным жилищем для богатых землевладельцев и королей.
Авторы Novate.ru хотели бы особо отметить, что замков в чистом виде осталось очень мало, поскольку в последующие столетия их расстраивали и расширяли, они потеряли свои первоначальные функции. Но все же многие из этих архитектурных комплексов считают замками, поскольку в Средние века они таковыми и являлись.
1. Эдинбургский замок в Шотландии (площадь свыше 35,7 тыс. кв. метров)
Эдинбургский замок – один из самых важных культурных и исторических объектов Шотландии. | Фото: visitscotland.com.
Эдинбургский замок, многие века служил королевской резиденцией, военной крепостью и не раз оказывался в эпицентре трагических событий (Шотландия).
Расположенный на вершине потухшего вулкана Касл-Рок, Эдинбургский замок (Edinburgh Castle) является важной частью шотландского культурного и исторического наследия. С момента его постройки при короле Давиде XI – XII он служил как королевской резиденцией, так и был тюрьмой для высокопоставленных особ, военной базой, здесь производили оружие, его не раз захватывали и разрушали, и даже оставляли на произвол судьбы. Столь бурная история замка не могла не сказаться на его внешнем виде и то, что мы можем видеть сейчас, уже никак не относится к Средневековью, хотя некоторые элементы первого объекта все-таки сохранились.
Часовня Святой Маргариты – старейшее здание Шотландии, сохранившее романский облик (Edinburgh Castle). | Фото: cheslav-kara.livejournal.com.
Среди многообразия строений XVI – XVIII вв. постройки выделяется уникальная святыня – Часовня Святой Маргариты, которая считается старейшим зданием Шотландии. Часовню, выполненную в романском стиле, не миновала участь быть перестроенной и обновленной, но все же она в полной мере отвечает тем канонам и традициям, которые существовали во времена раннего Средневековья.
2. Цитадель Алеппо в Сирии (площадь около 39,8 тыс. кв. м)
Цитадель Алеппо является шедевром средневековой исламской крепостной архитектуры (Сирия). | Фото: islamicart.museumwnf.org.
С XII века Цитадель Алеппо превратилась в административный центр и процветающий замковый город (Сирия).
Цитадель Алеппо (Citadel of Aleppo) впечатляет не только своими размерами, но и возрастом. Исследования показали, что самые ранние постройки датируются третьим тысячелетием до нашей эры, поэтому многие его считают старейшим замком мира. Учитывая этот факт, неудивительно, что довольно обширный замок не раз попадал под власть той или иной цивилизации. В разные периоды истории здесь побывали греки, византийцы, айюбиды и мамлюки, и при любой власти Citadel of Aleppo была укрепленной резиденцией правителей. Это повлияло на архитектурные объекты, сохранившиеся до наших дней, правда, в большей степени в состоянии руин. Основная же часть архитектурного ансамбля возводилась во времена правления империи Айюбидов в XII веке, тогда же из замка Цитадель настолько разрослась, что превратилась в замковый город. К сожалению, новейшая история преподнесла множество неприятных сюрпризов, в 2014 году замок был частично разрушен во время гражданской войны в Сирии, а в 2023 году, что уцелело, рухнуло во время землетрясения.
3. Будайский замок за Замковой горе в Будапеште (площадь свыше 44,6 тыс. кв. м)
Будайский замок – старейшее фортификационное сооружение, пережившее более 30 осад и множество нападений (Будапешт, Венгрия). | Фото: aviewoncities.com.
На долю Будайского замка выпала бурная судьба, которая отражает взлеты и падения в судьбе Венгрии (Будапешт).
Будайская крепость или Будайский замок (Buda Castle) – одна из самых впечатляющих достопримечательностей Будапешта. Построенный в 1265 году, замок, призванный защитить местного феодала, со временем превратился в город-крепость, а к середине XVIII века на его территории был построен роскошный королевский дворец в стиле барокко. Спустя еще 200 лет Будайская крепость, потеряв значимость оборонительного комплекса, была превращена в прекрасный туристический объект, в котором главной достопримечательностью стал Рыбацкий бастион.
4. Спишский замок в Словакии (площадь около 49,4 тыс. кв. м)
Спишский замок является одним из самых больших замков Центральной Европы и важным историческим местом в Словакии. | Фото: heartmybackpack.com.
Spis Castle – могучий старинный замковый комплекс, впечатляющий своими размерами, романо-готическими архитектурными объектами и живописной округой (Словакия).
Спишский замок (Spis Castle), являющийся одним из крупнейших замков Центральной Европы, возвышается над Спишске-Подградьем и деревней Жегра. За свою долгую историю прекраснейший комплекс принадлежал трем разным народам и государствам. Построенный в XII веке на месте более древнего укрепленного жилища венгерского феодала Шепеша, новый замок был резиденцией нескольких поколений венгерских королей, а затем семьи Чаки, которая отказалась от него из-за сложности содержания настолько огромного комплекса, да и жить в нем было совсем некомфортно в реалиях XVIII века. После разрушительного пожара в конце того же века он остался в руинах на все последующие годы. Только лишь во второй половине ХХ века была проведена частичная реставрация, а в 1993 году его внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
5. Виндзорский замок в английском графстве Беркшир (площадь свыше 54,8 тыс. кв. м)
Потрясающий Виндзорский замок – самый большой и старейший действующий замок в мире, где по сей день проводятся официальные государственные мероприятия и проживает королевская семья.
Виндзорский замок (Windsor Castle), служивший семейным домом британских монархов более 900 лет, является одним из крупнейших и старейших средневековых замков в мире. Построенный в XI веке по приказу Вильгельма Завоевателя, замок стал надежным убежищем, явно демонстрирующим британское могущество и традиции. Виндзорский замок, который до сих пор является королевской резиденцией, официальным местом для многих церемониальных и государственных мероприятий, с момента постройки претерпел множество реконструкций, расширений и косметических ремонтов, превратился в дворцово-парковый комплекс, и как прежде остается величественным архитектурным шедевром.
Посетители Windsor Castle могут погрузиться в историю дворца, прогуливаясь по комнатам детства королевы Виктории, парадным апартаментам короля и королевы или исследовать живописные сады.
Примечательно: Виндзорский замок является самым древним и большим обитаемым замком, который никогда не находился ни в разрушенном, ни в покинутом состоянии. За всю историю его существования 40 правящих монархов называли замок своим домом, но это никак не мешает современным туристам прогуляться по некоторым залам, а также увидеть собственными глазами главные достопримечательности замка, которыми являются: Часовня Святого Георгия, кукольный домик королевы Марии и парадные апартаменты.
6. Пражский град в Чехии (площадь свыше 66,7 тыс. кв. м)
Prague Castle – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как «самый большой древний замок в мире» (Прага, Чехия). | Фото: travelandleisure.com.
Пражский град впитал в себя многие архитектурные стили Чешского княжества и Римской империй, не обошлось и без более поздних трансформаций.
Пражский град он же Пражский замок (Prague Castle), расположенный на левом берегу реки Влтавы, является одним из старейших и самых больших замков в мире. Построенный в 880-х годах монахами-христианами, он пережил немало трагических событий и ярких взлетов, превративших его в королевский замок. Учитывая почтенный возраст Пражского града, неудивительно, что за его стенами сохранилась уникальнейшая коллекция романской, барочной и готической архитектуры, которая является основой замкового комплекса. В древнем замке находится кладезь исторических достопримечательностей, музеев и галерей, здесь хранится множество исторических артефактов и драгоценностей короны. В настоящее время он служит официальным зданием для глав государств.
7. Форт Мехрангарх в Джодхпуре (площадь более 81,2 тыс. кв. м)
В 1450-х гг. правитель Ратхор Рао Джодха перенес свою столицу, поэтому построил на вершине холма замок Мехрангарх (Индия, Джодхпур). | Фото: ethnicrajasthan.com.
Mehrangarh Fort – крупнейший замок Индии и один из самых больших подобных комплексов в мире (Джодхпур).
Мало найдется достопримечательностей в мире, которые смогут посоперничать в могуществе и величие с самым масштабным замком Индии. Речь идет о форте Мехрангарх (Mehrangarh Fort), возвышающимся над Джодхпуром на 125 метров над долиной. Построенный в XV веке, он может похвастаться впечатляющими дворцами, храмами и внутренними двориками. Дворцы по сей день украшает замысловатая резьба, резные колонны, задекорированные арки и захватывающие фрески. В музей, находящемся на территории замка Мехрангарх, хранится большая коллекция произведений искусства и оружия XVII–XIX вв.
8. Замок Мальборк в Польше (площадь около 143,6 кв. м)
Готический замок Мальборк, расположенный на берегу реки Ногат, – самый большой замок мира (Польша). | Фото: flickr.com.
Malbork Castle состоит из трех разных замков, каждый со своими башнями, башенками, рвами и подъемными мостами (Польша).
Замок Мальборк (Malbork Castle), построенный рыцарями Тевтонского ордена – самый большой замковый комплекс в мире, имеющий площадь более 143 тыс. кв. м. Самый известный рыцарский Орден использовал его в качестве своей штаб-квартиры, на польской территории, чтобы контролировать местную знать и править своими северными прибалтийскими территориями. Когда влияние Тевтонского ордена стало падать, замок Мальборк был продан королю Польши (1457 г.) и с тех пор его превратили в польскую королевскую резиденцию, в качестве которой его использовали вплоть до 1772 года, а затем до окончания Второй мировой войны он находился под контролем Германии. Когда же замок Мальборкон снова стал частью Польши, его неоднократно реставрировали, а в 1997 году внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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