Почему у африканцев темная кожа, если все темное нагревается на солнце гораздо сильнее

Темная кожа сильнее греется, это так. /Фото: yandex.kz.

В чем же секрет. /Фото: livejournal.com.

Однако у негроидной расы иначе распределяется жировая ткань. /Фото: globalgiving.org.

Что позволяет им лучше охлаждаться. /Фото: memepedia.ru.

А темная кожа помогает справиться с ультрафиолетом. /Фото: ya.ru.