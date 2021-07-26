Почему у африканцев темная кожа, если все темное нагревается на солнце гораздо сильнее

Темная кожа сильнее греется, это так. /Фото: yandex.kz.
Когда-нибудь задумывались над тем, почему у чернокожих именно такая кожа? Выглядит не очень-то логично для такого сложного и «хитрого» процесса, как эволюция, наделять людей цветом кожи, который и без того жарких регионах будет способствовать еще большем нагреву организма. Так ли все просто?
В чем же секрет. /Фото: livejournal.com.
Коренные обитатели и выходцы с Африканского континента имеют темную кожу. Таких людей причисляют к негроидной расе, одной из трех больших рас человечества. Даже дети знают о том, что цвет кожи рас связан с климатическими особенностями того региона, откуда их представители (или их предки) происходят. Любопытно то, что чем ближе к экватору, тем темнее кожа у человека. Однако почему эволюция - процесс, задачей которого является сохранение полезных признаков и отсеивания бесполезных признаков организма, распорядилась именно так? Ведь каждый знает, что все черное сильнее греется на солнце? Совершенно очевидно, что еще большее нагревание на жаре – не лучшее качество.
Оценить качества черного цвета может каждый энтузиаст летом. Просто оденьте черную футболку и выйдите на солнце. Совсем скоро придется почувствовать, как солнечные лучи пекут больше обычного. На самом деле природа об этом «знает» и активно использует особенности черного цвета. Например, у белых медведей под белым мехом скрывается черная кожа, которая способствует накапливанию тепла от солнечных лучей.
Однако у негроидной расы иначе распределяется жировая ткань. /Фото: globalgiving.org.
Так что же с представителями негроидной расы? На самом деле, здесь все не так просто и все не сводится к одному только цвету кожи. Начать стоит с того, что представители европеоидной расы и негроидной расы отличаются друг от друга распределением жировых тканей. Из-за холодного климата у европеоидной расы жир распределяется по всему телу, в то время, как у негроидной расы он аккумулируется в определенных местах, оставляя на теле больше «свободных» мест для эффективного выделения пота и теплообмена.
Что позволяет им лучше охлаждаться. /Фото: memepedia.ru.
Темная кожа же в данном случае была дана эволюцией людям не из-за необходимости аккумулировать тепло, а из-за необходимости эффективно противостоять повышенному количеству ультрафиолетовых лучей, попадающих на кожный покров. Сказать «спасибо» следует работе пигмента меламина, который и делает кожу темной. Если бы у негроидной расы природа не сформировала темную кожу, у людей на экваторе с большей вероятностью развивалась бы онкология. Как известно, ультрафиолет способен повреждать структуру ДНК.
А темная кожа помогает справиться с ультрафиолетом. /Фото: ya.ru.
В качестве интересного факта стоит добавить, что последние генетические исследования далеких предков европеоидной расы указывают на то, что наши прародители также имели темную кожу, когда мигрировали из Африки в Евразию. Однако здесь они начали смешиваться с белокожими неандертальцами, да и эволюция принялась адаптировать организм людей к новым условиям.
Таким образом, темная кожа сильнее греется, однако этот «недостаток» компенсируется другими особенностями организма. При этом она дает очень важную защитную функцию для жителей экватора.
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