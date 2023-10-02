Отличный способ размножения гибискуса

Комнатный гибискус — растение, которое может стать прекрасным украшением домашнего цветника. В период цветения на кустике появляются крупные цветы, которые в зависимости от сорта могут иметь красный, розовый, желтый, белый и другие оттенки.

Отличные результаты можно получить, если размножать гибискус листьями, а для стимуляции корнеобразования и роста использовать обычный апельсин.

У листочков, выбранных для размножения, срежьте верхнюю часть. Используя стерильный инструмент, обрежьте веточки, оставляя 0,2 — 0,3 мм.







Места срезов обработайте препаратом йодопирон, который можно купить в любой аптеке.







Дать листочкам все необходимые питательные вещества для активного роста и развития поможет апельсин, который выступит в качестве натурального удобрения. Разрежьте апельсин пополам и воткните листочки в мякоть.







Поместите апельсин с листочками в плодородный грунт, слегка присыпьте землей и хорошо увлажните посадку.







Следите за влажностью почвы, и уже примерно через 30 дней листочки отрастят крепкую и здоровую корневую систему, начнут наращивать зеленую массу и будут готовы к пересадке в отдельные горшочки.





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