Комнатный гибискус — растение, которое может стать прекрасным украшением домашнего цветника. В период цветения на кустике появляются крупные цветы, которые в зависимости от сорта могут иметь красный, розовый, желтый, белый и другие оттенки.
Отличные результаты можно получить, если размножать гибискус листьями, а для стимуляции корнеобразования и роста использовать обычный апельсин.
У листочков, выбранных для размножения, срежьте верхнюю часть. Используя стерильный инструмент, обрежьте веточки, оставляя 0,2 — 0,3 мм.
Места срезов обработайте препаратом йодопирон, который можно купить в любой аптеке.
Дать листочкам все необходимые питательные вещества для активного роста и развития поможет апельсин, который выступит в качестве натурального удобрения. Разрежьте апельсин пополам и воткните листочки в мякоть.
Поместите апельсин с листочками в плодородный грунт, слегка присыпьте землей и хорошо увлажните посадку.
Следите за влажностью почвы, и уже примерно через 30 дней листочки отрастят крепкую и здоровую корневую систему, начнут наращивать зеленую массу и будут готовы к пересадке в отдельные горшочки.
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Отличный способ размножения гибискуса
Комнатный гибискус — растение, которое может стать прекрасным украшением домашнего цветника. В период цветения на кустике появляются крупные цветы, которые в зависимости от сорта могут иметь красный, розовый, желтый, белый и другие оттенки.
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