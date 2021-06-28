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10 неожиданных способов использования проволочной мочалки

Знаете такой материал? Обычная металлическая мочалка для чистки и полировки кастрюль — проволочная мочалка, ее еще называют «стальная вата». Стальная вата — это сплетение очень тонкого волокна стали, на вид напоминает обычную вату или мочалку. Оказывается, полезнейшая в хозяйстве вещь!

10 неожиданных способов использования проволочной мочалки

Отчистить ржавчину


10 неожиданных способов использования проволочной мочалки

Одним из первых наших проектов было восстановление дровяной печи, и я не знаю, что бы мы делали бы без стальной мочалки, чтобы удалить всю ржавчину! Печь была полностью отчищена от ржавчины только мочалочкой.

Заточить ножницы


10 неожиданных способов использования проволочной мочалки

Чтобы заточить ножницы, я просто несколько раз разрезал мочалку! Результат прекрасный — лезвия ножниц заострились.

Отмыть резиновые подошвы


10 неожиданных способов использования проволочной мочалки
Тут более-менее используем мочалку по назначению: чтобы оттереть загрязненные подошвы резиновой обуви. Но насколько же это проще и быстрее со стальной мочалкой!

Шлифока-полировка


10 неожиданных способов использования проволочной мочалки
«Стальная шерсть» отлично подходит для шлифования. Она более податлива, чем наждачная бумага, ее легче держать и и придавать любую форму во время шлифовки сложных углов. Кроме того, ее можно использовать для полирования.

Зафиксировать винт


10 неожиданных способов использования проволочной мочалки
Вытяните из проволочной мочалки несколько нитей и обмотайте расшатавшийся винт. Нити мочалки зафиксируют винт, который вы будет ввинчивать на место, и он больше не будет болтаться.

Отчистить следы восковых мелков


10 неожиданных способов использования проволочной мочалки
Дети расписали стены? Не беда! Берем волшебную мочалку и аккуратно отчищаем — на оштукатуренных поверхностях, конечно, останутся следы. Тот же метод будет работает для удаления следов каблуков с виниловых полов.

Отвадить мышей


10 неожиданных способов использования проволочной мочалки
Если у вас есть проблемы с мышами, разложите немного проволочной мочалки в укромных уголках и щелях, откуда вылезают мыши. Они не смогут прогрызть стальную мочалку, и откажутся от визитов в ваш дом (по крайней мере, этим путем).

Фильтр стока


10 неожиданных способов использования проволочной мочалки
Если у вас нет под рукой специальной решетки для слива, положите туда небольшой моток проволочной мочалки. Вода будет прекрасно проходить, а все лишнее вы потом выбросите вместе с мотком.

Отчистить автомобильный диски


10 неожиданных способов использования проволочной мочалки
Вместе с небольшим количеством моющего средства, мочалка отлично поможет до блеска отчистить ваши литые диски!

10 неожиданных способов использования проволочной мочалки

Вы можете использовать 9-вольтовую батарею и стальную вату, чтобы зажечь огонь!

Сталь состоит на 98% из железа и на 2% из углерода, пропорции могут варьироваться в зависимости от вида стали. Скручиваем из стальной мочалки жгутики, прикладываем концы к полюсам батарейки, и тут главное — не обжечь пальцы.

И еще: ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ПЕРЧАТКИ при использовании стальной ваты, иначе ваши руки могут пострадать от неприятных металлических заноз.

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