10 неожиданных способов использования проволочной мочалки

Знаете такой материал? Обычная металлическая мочалка для чистки и полировки кастрюль — проволочная мочалка, ее еще называют «стальная вата». Стальная вата — это сплетение очень тонкого волокна стали, на вид напоминает обычную вату или мочалку. Оказывается, полезнейшая в хозяйстве вещь!









Отчистить ржавчину

Заточить ножницы

Отмыть резиновые подошвы

Шлифока-полировка

Зафиксировать винт

Отчистить следы восковых мелков

Отвадить мышей

Фильтр стока

Отчистить автомобильный диски