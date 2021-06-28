10 неожиданных способов использования проволочной мочалки

Знаете такой материал? Обычная металлическая мочалка для чистки и полировки кастрюль — проволочная мочалка, ее еще называют «стальная вата». Стальная вата — это сплетение очень тонкого волокна стали, на вид напоминает обычную вату или мочалку. Оказывается, полезнейшая в хозяйстве вещь!
Отчистить ржавчину
Одним из первых наших проектов было восстановление дровяной печи, и я не знаю, что бы мы делали бы без стальной мочалки, чтобы удалить всю ржавчину! Печь была полностью отчищена от ржавчины только мочалочкой.
Заточить ножницы
Чтобы заточить ножницы, я просто несколько раз разрезал мочалку! Результат прекрасный — лезвия ножниц заострились.
Отмыть резиновые подошвы
Тут более-менее используем мочалку по назначению: чтобы оттереть загрязненные подошвы резиновой обуви. Но насколько же это проще и быстрее со стальной мочалкой!
Шлифока-полировка
«Стальная шерсть» отлично подходит для шлифования. Она более податлива, чем наждачная бумага, ее легче держать и и придавать любую форму во время шлифовки сложных углов. Кроме того, ее можно использовать для полирования.
Зафиксировать винт
Вытяните из проволочной мочалки несколько нитей и обмотайте расшатавшийся винт. Нити мочалки зафиксируют винт, который вы будет ввинчивать на место, и он больше не будет болтаться.
Отчистить следы восковых мелков
Дети расписали стены? Не беда! Берем волшебную мочалку и аккуратно отчищаем — на оштукатуренных поверхностях, конечно, останутся следы. Тот же метод будет работает для удаления следов каблуков с виниловых полов.
Отвадить мышей
Если у вас есть проблемы с мышами, разложите немного проволочной мочалки в укромных уголках и щелях, откуда вылезают мыши. Они не смогут прогрызть стальную мочалку, и откажутся от визитов в ваш дом (по крайней мере, этим путем).
Фильтр стока
Если у вас нет под рукой специальной решетки для слива, положите туда небольшой моток проволочной мочалки. Вода будет прекрасно проходить, а все лишнее вы потом выбросите вместе с мотком.
Отчистить автомобильный диски
Вместе с небольшим количеством моющего средства, мочалка отлично поможет до блеска отчистить ваши литые диски!
Вы можете использовать 9-вольтовую батарею и стальную вату, чтобы зажечь огонь!
Сталь состоит на 98% из железа и на 2% из углерода, пропорции могут варьироваться в зависимости от вида стали. Скручиваем из стальной мочалки жгутики, прикладываем концы к полюсам батарейки, и тут главное — не обжечь пальцы.
И еще: ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ПЕРЧАТКИ при использовании стальной ваты, иначе ваши руки могут пострадать от неприятных металлических заноз.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии