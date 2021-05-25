15 сильных фильмов, над сценарием которых поработала сама жизнь

Фильмы, основанные на реальных событиях, пожалуй, лучшие в своём роде. Из такого кино мы узнаём об удивительных историях из жизни людей, о которых никогда не слышали, или о фактах в судьбе знаменитостей. Такие фильмы могут вселить надежду на лучшее, веру в то, что нет ничего невозможного, и всё, что вам нужно сделать, это не останавливаться на пути к собственному счастью и никогда не отказываться от своей мечты.



Публикуем подборку именно такого потрясающего кино.









Спасти мистера Бэнкса

Герцогиня

Поймай меня, если сможешь

Нокдаун

Рэй

Писатели свободы

Джейн Остин

Переступить черту

Покорители волн

Семь лет в Тибете

Гордость

Тренер

Мисс Поттер

Мечты сбываются!

Невидимая сторона